رياضة

قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
ليروي ساني
ليروي ساني
أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
ولم يشارك لوري ساني صاحب الـ23 عامًا كثيرًا في الموسم المنصرم، كما كان الحال في الموسم السابق مع مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، وذكرت تقارير إعلامية أن علاقته مع مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا لم تكن جيدة، كما توترت علاقته أيضًا مع يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا. وكان بايرن
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بتروجيت

بتروجيت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تلقى الإتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجيت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الإتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.
هازارد

هازارد يواصل التلميح بالرحيل عن تشيلسي

لمّح النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف تشيلسي، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد معه هذا الصيف. وقال هازارد في هذا الشأن: "لا أعلم ما إذا كنت سأجدد تعاقدي لعام إضافي، هذا وقت طويل، أليس كذلك؟"، وقال هازارد تلك التصريحات ساخرًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية في ظل أن عقده ينتهي مع تشيلسي في صيف العام المقبل، ووجود شقيقي هازارد، ثورجان وكيليان، في صفوف تشيلسي، قبل أن يرحل ثورجان ويبدو أن إيدين سيلحق به قائلا: "أحدنا بحاجة إلى تغيير الفريق، سنرى ما سيحدث عقب نهائي الدوري الأوروبي".
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لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

ماتيوس واثق من انضمام ساني إلى بايرن ميونيخ

أعرب نجم بايرن ميونيخ السابق لوثار ماتيوس، عن ثقته بأن نجم مانشستر سيتي ليروى ساني، سينتقل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، وأكد رئيس العملاق البافاري أولي هونيس، الأسبوع الماضي، اهتمامه بضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2016، قادمًا من شالكة مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، ويبحث السيتي عن تجديد عقد ساني، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى أي جديد منذ بدايتها في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس".
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

مانشستر سيتي يبحث عن تجديد عقد ساني

يبحث مانشستر سيتي عن تجديد تعاقد نجمه الألماني ليروي ساني، حيث تستعد الإدارة لإجراء مباحثات مع ممثليه، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق بعد موسمين، وانتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من التكهنات التي تفيد رغبة بايرن ميونيخ في الحصول على خدماته، ويرغب العملاق البافاري في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل كل من النجم الفرنسي فرانك ريبيري والنجم الهولندي أرين روبين، اللذين تقرر رحيلهما عن العملاق البافاري بنهاية الموسم المنقضي، وذلك حسبما أوضح موقع "فور فور تو".
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صحف العالم بين قضية نيمار ومبابي وسرقة زانيولو

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على قضية نيمار ومبابي، ثنائي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وتوحيد الصفوف في برشلونة للتتويج بكأس الملك، وكُتب على الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "توحيد الصفوف"، وقالت: "غرفة خلع الملابس تدعم فالفيردي، وميسي وبيكيه سيظهران معًا اليوم في المؤتمر الصحفي، لإعطاء صورة عن اتحاد الفريق"، وتابعت: "بارتوميو يؤكد ثقته بالمدرب، وصرح: نحن نثق تماما بالمدرب، والفوز بالليجا له ميزة خاصة جدا"، واستكملت: "توقيع مميز للبارسا (ب) بضم لودوفيت ريس".
محمد-صلاح (2)

حارس يتفوق على صلاح في قائمة الأسرع بالبريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضى 2018- 2019، وذلك بالاعتماد على أرقام موقع "أوبتا" المختص في شؤون إحصائيات كرة القدم، وضمت القائمة العديد من الأسماء التي من المتوقع بالفعل أن تتواجد في القائمة، ولكنها شهدت تواجد أسماء بصورة مفاجئة، واحتل إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون المركز الـ12 في القائمة بسرعة 34,95 كم في الساعة وتواجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الـ11 بنفس السرعة أيضًا 34,95 كم في الساعة.
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