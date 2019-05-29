قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".

ولم يشارك لوري ساني صاحب الـ23 عامًا كثيرًا في الموسم المنصرم، كما كان الحال في الموسم السابق مع مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، وذكرت تقارير إعلامية أن علاقته مع مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا لم تكن جيدة، كما توترت علاقته أيضًا مع يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا. وكان بايرن