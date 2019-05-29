بتروجت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

بتروجت

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وحدد بتروجت فى خطابه 3 مطالب للحفاظ على حقوقه: 1- ترحيل مباريات الجولة الأخيرة من جدول الدورى إلى يوم 6 يونيو بدلا من إقامتها يوم 3 من نفس الشهر، وذلك فى نفس توقيت الموعد المقترح لمباراة الحرس الحدود مع فريق بيراميدز باعتبار نادي الحرس من الفرق المهددة بالهبوط، وإقامة لقاء بتروجت مع المقاولون العرب