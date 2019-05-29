رياضة

بتروجت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
بتروجت
بتروجت
تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
وحدد بتروجت فى خطابه 3 مطالب للحفاظ على حقوقه: 1- ترحيل مباريات الجولة الأخيرة من جدول الدورى إلى يوم 6 يونيو بدلا من إقامتها يوم 3 من نفس الشهر، وذلك فى نفس توقيت الموعد المقترح لمباراة الحرس الحدود مع فريق بيراميدز باعتبار نادي الحرس من الفرق المهددة بالهبوط، وإقامة لقاء بتروجت مع المقاولون العرب
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مدحت-شلبي

مدحت شلبي ينضم لطاقم عمل «تايم سبورت»

انضم الإعلامي مدحت شلبي، رسميًا إلى قائمة إعلاميي قناة «تايم سبورت»، التي تبث مباريات كأس الأمم الإفريقية على التردد الأرضي، حيث أوضحت مصادر بالقناة، اليوم الأربعاء، أن شلبي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص بالبطولة الإفريقية، كما يعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، والتي تبدأ بمباراة مصر مع زيمبابوي في الافتتاح، ثم الكونغو، وتختتم دور المجموعات بمباراة أوغندا. وأشارت المصادر، إلى أن مدحت شلبي لن يظهر في الوقت الحالي بالقناة، ويكون ظهوره مرتبطًا ببداية البطولة، ويبدأ العمل مع انطلاقة البطولة في 21 يونيو المقبل.
بيراميدز-والداخلية (3)

طاقم تحكيم مصري لمباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تغيير ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره حرس الحدود المقرر لها في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة على ملعب جهاز الرياضة العسكري بدلًا من استاد حرس الحدود (المكس)، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا، سيديرها طاقم حكام مصري.
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
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الاهلى -والمقاولون (3)

نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
جهاد-جريشة

معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
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