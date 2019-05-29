«كلام جرايد».. كنافة بالأقارب

وكان الشاهد الوحيد الذي وُجد في القضية جارهما سمكري السيارات، الذي فوجئ بالمتهم يأتي إليه طالبا منه الحضور في منزله لمرافقته في حمل زوجته المجني عليها بحجة أنها "مغمى عليها"، لنقلها إلى المستشفى، فاستجاب له وعاونه على ذلك، وبوصولهما إلى مستشفى بولاق الدكرور وحين علما بالوفاة، فر المتهم هاربا بدراجته النارية وتم ضبطه واعترف بالواقعة.
كان هذا في حال الزوجة، ولكن هذه المرة الرحم كان أقرب فهي الأم، فقد نشرت الحوادث بمعظم الصحف قصة الشاب الذي يعيش مع والدته بالدقهلية، والذي ألقى بوالدته من "البلكونة" من الطابق الثالث في الشارع، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، وذلك فقط بسبب أنها أيقظته من النوم في أثناء الصيام.
وكانت مشادة كلامية قد نشبت بين الأم وابنها المتهم بسبب تحدث الأم مع الجيران من البلكونة بصوت عال في أثناء نومه قبيل الإفطار، وعندما طالبها بالسكوت حتى يستأنف نومه، طالبته هي بالاستيقاظ، على الأقل ليؤدي ما عليه من فروض الصلاة، فخانه الشيطان واستذله وفي لحظة غضب ألقاها من البلكونة إلى الشارع وسط ذهول الجيران، وتم نقلها إلى المستشفى حيث وجد بها مبدئيا كسر بالعمود الفقري وخضعت لجراحة عاجلة ودقيقة وصعبة للغاية.
تم ضبط الابن المتهم واعترف بالملابسات السالف ذكرها، والغريب أنه اعترف بقلب بارد ودون ندم ولا وَجل ولا خجل من النفس، وبرر ما فعله بأنه بسبب الصيام وقلة النوم.
وكم نحتاج بالفعل لوقفة وتحليل من قبل الجهات الرسمية المسؤولة عن تحليل مثل هذه الظواهر الجديدة علينا وعلى الإنسانية، والتي سوف تتكرر الكتابة عنها هنا في هذه المساحة مرات مقبلة لعلنا نضع أيدينا على مصدر هذا العنف الحميمي الذي يحدث بين الأقارب تحديدا.