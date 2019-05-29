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«كلام جرايد».. كنافة بالأقارب

د.أشرف السويسي
بقلم: د.أشرف السويسي
كاتب صحفي ساخر، حاصل على الدكتوراه والزمالة في الأديان المقارنة، ومؤسس رابطة الكتاب الساخرين بنقابة الصحفيين، ومؤسس جائزة السعدني وطوغان للصحافة الساخرة.
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
تعبيرية
تعبيرية
يبدو أن مسلسل العنف الأسري سيظل ممتدا إلى ما لا نهاية وآخذًا في التصاعد، وحتمًا يحتاج منا إلى اهتمام مراكز البحوث الجنائية والاجتماعية، فمن الأقرب إلى الأقرب تتوالى عملية القتل البشع وغير الرحيم على الإطلاق بما يتنافى مع ما عُرف قديما بـ"صلة الرحم"، وهو المشتق أساسا من الرحمة، فقد نشرت حوادث الأخبار عن حكم محكمة الجنايات بالجيزة بالسجن 10 سنوات على سائق لقتله زوجته خنقا لاعتقاده أنها سيئة السلوك ولخلافات مالية أخرى بينهما، وقد حدثت الواقعة في بولاق الدكرور بالقاهرة، حيث كان شجار قد نشب بينهما وخنقها بكوفيته حتي فارقت الحياة ولم يرحم توسلاتها.
وكان الشاهد الوحيد الذي وُجد في القضية جارهما سمكري السيارات، الذي فوجئ بالمتهم يأتي إليه طالبا منه الحضور في منزله لمرافقته في حمل زوجته المجني عليها بحجة أنها "مغمى عليها"، لنقلها إلى المستشفى، فاستجاب له وعاونه على ذلك، وبوصولهما إلى مستشفى بولاق الدكرور وحين علما بالوفاة، فر المتهم هاربا بدراجته
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جدة تلد-حفيدتها (2)

جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب

3 أبريل الماضي، أذاعت "البي بي سي" خبرا تحت عنوان "جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب"، مفاده «أن السيدة سيسيل إليدغ، 61 عاماً، وضعت حفيدتها "أوما لويز"، التي حملت بها كأم بديلة، ليتمكن ابنها وزوجه، ماثيو إليدغ وإليوت دوغرتي، المثليان، من الإنجاب. وقد تبرعت "ليا" شقيقة دوغرتي، ببويضة للزوجين، في حين استُخدم حيوان منوي من ماثيو لتخصيبها. وبسبب القوانين التي تحتم تسجيل من تلد الطفل على أنها الأم، فإن شهادة ميلاد أوما تحمل اسم الجدة، سيسيل إليدغ في الجزء المخصص لبيانات الأم، وابنها ماثيو في الجزء المخصص للأب. في حين استُبعد دوغرتي من التسجيل في شهادة الميلاد».
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

البعد الإقليمي والثورة السودانية

زار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، يوم 25 مايو في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول توقيت ودلالات الزيارة وأهمية البعد الإقليمي للثورة السودانية؟
رمضان-نايتس

تجليات النـار في شهر النـور.. (4)

وإذا قلنا لهم إنكم لا تصلحون للدعوة فأنتم لا تزالون صغارا في العمر والفكر والقدر، وإن أعوادكم لم تشتد بعد قالوا إنما نحن مصلحون.. ألا إنهم هم المفسدون لوجدان البسطاء من الناس الذين لا يملكون إلا أن يقولوا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكلنا ندندن حولها يا أخا العرب.
محل-سمك

جنة الأسماك

ارتسمت على وجهى ابتسامة هازئة عندما رأيت "دكانة" للمأكولات البحرية تعلق لافتة "جنة الأسماك". كانت جنة مزعومة لا تزيد على بضعة أحواض زجاجية معتمة تسبح فيها كائنات بحرية غافلة لا تدرك حقيقة دخولها إلى الأفران. تجاورها مشرحة مكشوفة لحفظ الجثث السمكية المثلجة.
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رمضان-نايتس

تجليات النـار في شهر النـور.. (4)

وإذا قلنا لهم إنكم لا تصلحون للدعوة فأنتم لا تزالون صغارا في العمر والفكر والقدر، وإن أعوادكم لم تشتد بعد قالوا إنما نحن مصلحون.. ألا إنهم هم المفسدون لوجدان البسطاء من الناس الذين لا يملكون إلا أن يقولوا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكلنا ندندن حولها يا أخا العرب.
محل-سمك

جنة الأسماك

ارتسمت على وجهى ابتسامة هازئة عندما رأيت "دكانة" للمأكولات البحرية تعلق لافتة "جنة الأسماك". كانت جنة مزعومة لا تزيد على بضعة أحواض زجاجية معتمة تسبح فيها كائنات بحرية غافلة لا تدرك حقيقة دخولها إلى الأفران. تجاورها مشرحة مكشوفة لحفظ الجثث السمكية المثلجة.
فوانيس-رمضان

تجليات النار في شهر النور.. «2-4»

عشرات وعشرات ممن يطلقون على أنفسهم -بلا حياء أو خجل- (دعاة....) يزعمون أنهم فقهاء وعلماء.. زعم باطل، مضلِّل ومضلَّل.. كما سنرى..! وما هم بدعاة، وما هم بشيوخ، وما هم بعلماء.. إن هم إلا مجرد (شرائط كاسيت) و(أوعية) تغلي بحجارة السباب والسب والشتم والشتائم.
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