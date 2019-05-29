«كلام جرايد».. كنافة بالأقارب

كاتب صحفي ساخر، حاصل على الدكتوراه والزمالة في الأديان المقارنة، ومؤسس رابطة الكتاب الساخرين بنقابة الصحفيين، ومؤسس جائزة السعدني وطوغان للصحافة الساخرة.

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

تعبيرية

يبدو أن مسلسل العنف الأسري سيظل ممتدا إلى ما لا نهاية وآخذًا في التصاعد، وحتمًا يحتاج منا إلى اهتمام مراكز البحوث الجنائية والاجتماعية، فمن الأقرب إلى الأقرب تتوالى عملية القتل البشع وغير الرحيم على الإطلاق بما يتنافى مع ما عُرف قديما بـ"صلة الرحم"، وهو المشتق أساسا من الرحمة، فقد نشرت حوادث الأخبار عن حكم محكمة الجنايات بالجيزة بالسجن 10 سنوات على سائق لقتله زوجته خنقا لاعتقاده أنها سيئة السلوك ولخلافات مالية أخرى بينهما، وقد حدثت الواقعة في بولاق الدكرور بالقاهرة، حيث كان شجار قد نشب بينهما وخنقها بكوفيته حتي فارقت الحياة ولم يرحم توسلاتها.

وكان الشاهد الوحيد الذي وُجد في القضية جارهما سمكري السيارات، الذي فوجئ بالمتهم يأتي إليه طالبا منه الحضور في منزله لمرافقته في حمل زوجته المجني عليها بحجة أنها "مغمى عليها"، لنقلها إلى المستشفى، فاستجاب له وعاونه على ذلك، وبوصولهما إلى مستشفى بولاق الدكرور وحين علما بالوفاة، فر المتهم هاربا بدراجته