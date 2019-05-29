بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، القبض على «مصطفى م»، 19 عاما، و«عيد ع»، 32 عاما، و«مصطفى ر»، 16 عاما، مزارعين من الأعراب، بحوزتهم 45 لفافة لجوهر «الهيروين» المخدر، تزن 81.14 جرام، بالإضافة