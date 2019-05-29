علامة استفهام 23.. حلم عزيزة لنوح يحذره من سامح

تحرير:بيتر مجدي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

مسلسل علامة استفهام

ما زال الغموض هو السمة الرئيسية لمسلسل علامة استفهام بعد انتهاء الحلقة 23 من المسلسل برواية عزيزة للحلم التي شاهدته لنوح (محمد رجب) تحذره فيه من سامح (هيثم زكي) طبيبه المعالج في المصحة النفسية التي كان يتواجد بها، وهو بالضبط نفس الحلم الذي شاهدته زوجة صابر ممرض المستشفى الذي انتحر وحذرت فيه سامح من نوح ونفس التحذير الذي طالب كل منهما بالبعد عن الآخر لأنه سيدمر له حياته، ما يضع علامات استفهام حول العلاقة بين نوح وسامح وهل هما وجهان لشخص واحد؟ وما الذي يجمعهم خاصة أن نوح كان على علاقة بريم التي خطبها سامح فيما بعد.

شهدت أحداث الحلقة كشف مزيد من التفاصيل حول علاقة نوح بشقيقه جاسر (محمد ناصر)، الذي ذهب لنوح عقب كتب كتابه على ابنة عمه مروة (جيهان خليل)، وأثناء جلوس نوح مع رحاب (مريهان حسين)، وتكلم معها بطريقة سيئة وألمح إلى أنه يعرف سبب وجودها في حياتهم، بينما ردت رحاب بأنه هو من يتعدى عليها وهي تتحمل ذلك لأجل نوح. وفي