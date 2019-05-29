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علامة استفهام 23.. حلم عزيزة لنوح يحذره من سامح

تحرير:بيتر مجدي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
مسلسل علامة استفهام
مسلسل علامة استفهام
ما زال الغموض هو السمة الرئيسية لمسلسل علامة استفهام بعد انتهاء الحلقة 23 من المسلسل برواية عزيزة للحلم التي شاهدته لنوح (محمد رجب) تحذره فيه من سامح (هيثم زكي) طبيبه المعالج في المصحة النفسية التي كان يتواجد بها، وهو بالضبط نفس الحلم الذي شاهدته زوجة صابر ممرض المستشفى الذي انتحر وحذرت فيه سامح من نوح ونفس التحذير الذي طالب كل منهما بالبعد عن الآخر لأنه سيدمر له حياته، ما يضع علامات استفهام حول العلاقة بين نوح وسامح وهل هما وجهان لشخص واحد؟ وما الذي يجمعهم خاصة أن نوح كان على علاقة بريم التي خطبها سامح فيما بعد.
شهدت أحداث الحلقة كشف مزيد من التفاصيل حول علاقة نوح بشقيقه جاسر (محمد ناصر)، الذي ذهب لنوح عقب كتب كتابه على ابنة عمه مروة (جيهان خليل)، وأثناء جلوس نوح مع رحاب (مريهان حسين)، وتكلم معها بطريقة سيئة وألمح إلى أنه يعرف سبب وجودها في حياتهم، بينما ردت رحاب بأنه هو من يتعدى عليها وهي تتحمل ذلك لأجل نوح. وفي
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سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.
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الحلقة الـ23 «سوبر ميرو».. إيمي تجد الحب الحقيقي

بدأت الحلقة الـ23 من مسلسل «سوبر ميرو»، في عيادة الطبيب النفسي بلبل فخر العرب، الذي حاول أن يقنع واحدا من رجال العصابة بأن يعالجه نفسيا بدلا من حالة التوتر والقلق المستمرة التي يعيش فيها، غير مدرك أن رجل العصابة يريد أن يقتل "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، وشقيقه "هدهد" حمدي الميرغني. وتطورت الأحداث بشكل كوميدي، بينما رجل العصابة مُمدد على الشيزلونج يتحدث عن عمله في سوق السمك قبل أن يتجه إلى عالم الجريمة ويتحالف مع عصابة الكوبرا "إنعام سالوسة" والفاجر "محمد ثروت"، ويصبح قتل سوبر ميرو شغله الشاغل.
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حلقة 22 «علامة استفهام»... طارق علواني يلتقي برحاب

بعد مرور 22 حلقة من مسلسل «علامة استفهام»، بدأت خيوط الحدوتة المبهمة والغامضة تتجمع لمتابعي المسلسل الذي يدور السرد فيه من خلال 3 طرق، الأولى متعلقة باللحظة التي يعيش فيها نوح الشواف (محمد رجب) أهم شخصيات المسلسل في مصحة للعلاج النفسي والثانية «الفلاش باك»، والثالثة إعادة نفس المشهد بتفاصيل مختلفة، فبعدما قتل شوقي دكتور ربيع، وسعى سامح (هيثم زكي) الطبيب المعالج لنوح لعودة جاسر شقيق نوح من أمريكا، قُتل جاسر واتهم سامح بقتله، فلجأ إلى نوح وهربا معا من المستشفى لإثبات براءة سامح والبحث عن القاتل الحقيقي.
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حلقة 14 علامة استفهام.. نوح ينقذ دكتور ربيع من الموت

في الحلقة 14 من مسلسل «علامة استفهام»، أنقذ نوح (محمد رجب)، دكتور ربيع (عبد الرحمن أبو زهرة) من الموت، بعدما أطلق خادمه في المنزل (شوقي) عقربا لينال منه في أثناء نومه، فساعد نوح الدكتور ربيع على الاستيقاظ رغم أن هذا في حجرته في المستشفى، والآخر في غرفته بمنزله، ثم واجه نوح دكتور محمود (عماد رشاد) مدير المصحة النفسية التي يعالج فيها برغبته من التخلص من «ربيع» الذي من المفترض أستاذه، ووالد سامح (هيثم زكي) الطبيب المشرف على علاج نوح، الذي اختفت خطيبته ريم، ولا يعرف مكانها، وفي نفس الوقت بدأ دكتور محمود في تضليل سامح باختفاء دكتورة همت.
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علامة استفهام الحلقة 12.. والد سامح يفجر مفاجأة

انتهت الحلقة 12 من مسلسل «علامة استفهام»، بقيام دكتور ربيع ويلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وهو والد الطبيب النفسي سامح ويلعب الدور هيثم زكي، من على الكرسي المتحرك رغم أنه منذ بداية المسلسل، يظهر جالسا عليه، لتكون واحدة من المفاجأت التي اختمت بها الحلقة، وطلب مقابلة نوح الشواف، الذي يلعب دوره الفنان محمد رجب، وهو الشخصية المحورية في المسلسل الذي يُعالج في مصحة نفسية، وسامح ابن دكتور ربيع هو طبيبه المعالج، والذي يتعرض لتحذيرات كثيرة مجهولة تطالبه بالابتعاد عن نوح الشواف لأنه سيتسبب له في أذى كبير له وسيدمر حياته.
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«علامة استفهام».. نوح يعترف بخلافه مع جاسر بسبب رحاب

كلما انحسرت المياه عن جبل الجليد يمكن رؤيته جيدا، لكن العكس تماما يحدث مع مسلسل «علامة استفهام» يزداد الغموض والفضول أكثر، فكلما كشف المؤلف إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش النقاب عن تفاصيل جديدة من شخصيات المسلسل تزداد الحيرة، وآخرها وجود علاقة بين دكتور محمود -عماد رشاد- ودكتورة همت -نورهان- زوجة دكتور طارق علواني -إدوارد- الطبيب المشرف على علاج نوح -محمد رجب- الذي انتحر، لكنه يظهر في بعض المشاهد، وهو يحذر دكتور سامح -هيثم زكي- من نوح بأنه سيدمر حياته، وبالفعل خسر سامح خطيبته التي شاهدته مع دكتورة همت.
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