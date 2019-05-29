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الوقوع فى هوى فن التلاوة المصرى

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
القرآن الكريم
القرآن الكريم
عندما أحاول الكتابة عن فنون دولة التلاوة وأعلامها الكبار، تغادرنى الكلمات، وتغيم الصور والمجازات، وأحاول الابتعاد عن هذا العالم الساحر من الأصوات التى تنساب من السماوات العُلا، وما وراءها، سحر مقدس يغشى الكينونة الفردية ويشملها بالسلام الداخلى، حيث الهدوء والاطمئنان والسكينة، وتبدد المخاوف، واستقرار الإيمان بالخالق الواحد الأحد جل وعلا شأنه. طقس التلاوة المصرى نسيج وحده، وتعبير عن الخصوصية والفرادة المصرية، ويحمل فى أعطافه طبقات تعلو فوق بعضها، من التجارب الإيمانية الصافية وخبرات الإنشاد الدينى فى كل تجلياتها فى سعيها لمناجاة الخالق الواحد الأحد، وذلك فى شكل أداءات صوتية فريدة فى جمالها.
دولة التلاوة هى إحدى علامات التدين المصرى الإسلامى، الذى يحمل أنماطا من القيم والإدراكات والسلوك الاجتماعى، التى تدور حول الأنساق العقائدية والقيمية والطقوسية الأصولية المقدسة والسنوية. ثمة ولع مصرى بالمقدس الإسلامى الأساس القرآن الكريم، من حيث طقس الجلوس والاستماع والتجاوب مع القارئ، حالة سوسيو-نفسية
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«كلام جرايد».. كنافة بالأقارب

يبدو أن مسلسل العنف الأسري سيظل ممتدا إلى ما لا نهاية وآخذًا في التصاعد، وحتمًا يحتاج منا إلى اهتمام مراكز البحوث الجنائية والاجتماعية، فمن الأقرب إلى الأقرب تتوالى عملية القتل البشع وغير الرحيم على الإطلاق بما يتنافى مع ما عُرف قديما بـ"صلة الرحم"، وهو المشتق أساسا من الرحمة، فقد نشرت حوادث الأخبار عن حكم محكمة الجنايات بالجيزة بالسجن 10 سنوات على سائق لقتله زوجته خنقا لاعتقاده أنها سيئة السلوك ولخلافات مالية أخرى بينهما، وقد حدثت الواقعة في بولاق الدكرور بالقاهرة، حيث كان شجار قد نشب بينهما وخنقها بكوفيته حتي فارقت الحياة ولم يرحم توسلاتها.
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جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب

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