الوقوع فى هوى فن التلاوة المصرى

نبيل عبد الفتاح

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

عندما أحاول الكتابة عن فنون دولة التلاوة وأعلامها الكبار، تغادرنى الكلمات، وتغيم الصور والمجازات، وأحاول الابتعاد عن هذا العالم الساحر من الأصوات التى تنساب من السماوات العُلا، وما وراءها، سحر مقدس يغشى الكينونة الفردية ويشملها بالسلام الداخلى، حيث الهدوء والاطمئنان والسكينة، وتبدد المخاوف، واستقرار الإيمان بالخالق الواحد الأحد جل وعلا شأنه. طقس التلاوة المصرى نسيج وحده، وتعبير عن الخصوصية والفرادة المصرية، ويحمل فى أعطافه طبقات تعلو فوق بعضها، من التجارب الإيمانية الصافية وخبرات الإنشاد الدينى فى كل تجلياتها فى سعيها لمناجاة الخالق الواحد الأحد، وذلك فى شكل أداءات صوتية فريدة فى جمالها.

دولة التلاوة هى إحدى علامات التدين المصرى الإسلامى، الذى يحمل أنماطا من القيم والإدراكات والسلوك الاجتماعى، التى تدور حول الأنساق العقائدية والقيمية والطقوسية الأصولية المقدسة والسنوية. ثمة ولع مصرى بالمقدس الإسلامى الأساس القرآن الكريم، من حيث طقس الجلوس والاستماع والتجاوب مع القارئ، حالة سوسيو-نفسية

دولة التلاوة هى إحدى علامات التدين المصرى الإسلامى، الذى يحمل أنماطا من القيم والإدراكات والسلوك الاجتماعى، التى تدور حول الأنساق العقائدية والقيمية والطقوسية الأصولية المقدسة والسنوية. ثمة ولع مصرى بالمقدس الإسلامى الأساس القرآن الكريم، من حيث طقس الجلوس والاستماع والتجاوب مع القارئ، حالة سوسيو-نفسية تتسم بالخشوع، والبهجة والفرح والخوف والبكاء. طقس تعليمى مستمد من النص المقدس تستعاد فيه المعرفة بالأصول العقائدية، والتوجيهات الإيمانية، والتمايزات بين الخير والشر، بين الحلال والحرام، بين الطيب والخبيث، وتستمد الذات المستمعة من القصص القرآنى عِبَرَ الأولين، وتجاربهم ومكابداتهم، وتتجاوب الذات الفردية والجماعية مع تلاوة الآيات البينات، بالخشوع حينا، والندم على مقارفة الدنايا حينا آخر، فى سياق من تغير حالات الذات صعودًا وهبوطا مع تحولات صوت القارئ الفنان من القرار إلى الجواب، وجواب الجواب. حالات فنية ونفسية لجماعة المستمعين، تتخذ من حقيقة موت إنسان مسلم أيا كان، مناسبة لاستعادة قصة الخلق من العدم، والدخول إلى عوالم حيوية الكينونة الإنسانية فى ظلال جمال الإيمان بالخالق الأعظم ووحدانيته وربوبيته. حالة من الوجد والهيام، بين المتلقى/ المستمع، وجماعة المستمعين، وبين موسيقى النص المقدس، وشاعرية التلاوة، وردود الأفعال المنتشية بجمال التلاوة وحلاوة الصوت وموسيقاه وإيقاعاته. أصوات مصرية تحملُ من نداوة وطلاوة الأصوات ما جعلها استثناءً فى تاريخ القراءات، والتى حولت التلاوة إلى فن مصرى، مثل خط الثلث المصرى، وفن عمارة المساجد، التى تحولت إلى عمائر تنطلق من بين ثناياها موسيقى الحجر التى تغمر أمكنة العبادة، والاجتماع، والدرس الدينى والكلامى، ودروس المعاش ومشكلاته والبحث عن حلولها. تعانق موسيقى الحجر، وموسيقى الصوت، وسحر الصور والآيات المعجزات، السحر ما وراء السحر الناطق بالإعجاز القرآنى البديع، فى طقس القراءة والصلاة الجامعة، كيف يمكن للكلمات والصور أن تعلو إلى قامات النص المقدس العليا، وموسيقى تلاوته! تبدو الكلمات عاجزة، ووجلة من التجاسر على وصف الإحساس بتلقى التلاوة للسور والآيات المعجزات، وتدبر معانيها ودلالاتها المقدسة أيا كان فضاء التلاوة، مسجدا للصلاة أو الدرس الدينى أو الاجتماعى، أو للاحتفال، أو للعزاء، ثمة حالة اتصالية وتفاعلية خاصة بين القارئ وجماعة المستمعين، ويبدو التلقى فعل سكون وإنصات، وحركة وأصواتا متفاعلة وعلامات على الوجوه والأيدي دالة على حالة الاستجابة الناطقة بالتمتع بلذة القراءة -إذا شئنا استعارة مفردة لذة النص من رولات بارت دلالة على فنية وشاعرية وتجلى قارئ النص المقدس تعالى- لذَّةُ القراءة وتفاعلها مع لذَّة التلقى، هى حالة سوسيو-نفسية خاصة، وذات طابع معنوى ورمزى، بين فعل القراءة للمقدس، وفعل التلقى الهادر بالفرح والغبطة والخشوع والخوف والبكاء والصمت والإنصات، وردود الأفعال الفردية والجماعية الدالة على لذَّة التلقى لسحر النص المقدس وتعاليه، وجماليات الصوت، وطبقاته، وانتقالاته من مقام لآخر، ومنابعه الداخلية، وموسيقى فعل القراءة/ التلاوة.

تلقينا قراءة القرآن فى حى شبرا فى كُتاب الشيخ حسن ونس، وذلك فى سنوات ما قبل دخول المدرسة الابتدائية، وكان المقرر للحفظ والتسميع قراءة جزء عم، وتبارك، وذلك من خلال رواية حفص عن عاصم، وبعض القراءات الأخرى. كان الاستماع إلى الشيخ وهو يتلو القرآن وينغم صوته جميلًا، وكانت تلاوتنا محمولة على الألم بالنظر إلى العقاب الفورى فى حال الخطأ، من خلال الضرب بالخيزرانة، أو بالضرب على القدمين من خلال "الفلكة" حال عدم حفظ الآيات المقررة والتى كانت سائدة فى أيامنا فى الخمسينيات من القرن الماضى. كان حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة جزءًا من بدايات الصياغة اللغوية للعقل واللسان، وتشكيل الذائقة اللغوية والإحساس بموسيقى اللغة من خلال تجويد وتلاوة بعض من سور وآيات القرآن الكريم. كان القرآن حاضرًا فى حياتنا، وذلك فى مسارات الحياة اليومية، ومن خلال أصوات كبار المقرئين، وغيرهم، وجمع بين مشاهيرهم ذائعى الصيت، ومغموريهم، سمت المصرية وروحها الثقافية، وتجارب وخبرات روحية متميزة، كانت أصوات القراء المصريين تحملُ فى أعطافها وأدائها رأس مال روحيا وإيمانيا عميقا فى الوعى والوجدان الجمعى. من هنا تشكلت سمات المدرسة المصرية فى التلاوة، التى تميزت بأنها كانت جزءًا من عمليات التحول الثقافى فى القرن التاسع عشر، وتشكل ملامح القومية المصرية مع الانتفاضة الوطنية الكبرى عام 1919 أو ما يسميه الصديق الشاعر إبراهيم داوود بمصر المصرية، ويذكر فى هذا الصدد بعض الأصوات المهمة التى لم تسمعها أجيال الإذاعة المصرية -التى نشأت عام 1934-، وهم المشايخ محمود القيسونى، وحسين الصواف، وحنفى برعى، وأهم ما ذكره عن أثر المدينة والتغيرات الحداثية التى ازدهرت فى سياقاتها أصوات دولة التلاوة -كما سماها بعضهم- أو ألحان السماء كما سماها محمود السعدنى فى عنوان كتاب عنهم ويصف هذه الأصوات بالبداهة واللماحية والتشخيص. حيث يرى بعض المتخصصين

-د.كريمة بوعمرى- أن القراء المصريين يمتلكون المعرفة الدقيقة بقواعد تجويد القرآن وضبط مخارج الحروف، فضلا عن إتقان القراءات السبع المتواترة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهم: عبد الله بن عامر، وابن كثير المكى، وعاصم بن بهدلة الكوفى، وأبو عمرو البصرى، وحمزة الكوفى، ونافع المدنى والكسائى الكوفى، وثمة ثلاثة قراء آخرون وهم خلف بن هشام البزار، ويعقوب بن إسحاق ويزيد بن القعقاع. (ويكيبيديا.. القراء السبع).



من أبرز معالم المدرسة المصرية فى التلاوة، علاقةُ غالب رموزها بالموسيقى والمقامات الموسيقية، وعلى رأسهم الشيخ على محمود، وأحمد ندا، ومحمود على البنا، ومصطفى إسماعيل، وعبد الفتاح الشعشاعى وطه الفشن، ومحمد الصيفى، وأبو العينين شعيشع، ومحمد رفعت، ومحمود خليل الحصرى، ومحمد صديق المنشاوى، وعبد الباسط عبد الصمد، ومحمد عمران. كانوا يمتلكون أصواتا قوية، وقادرين على السيطرة على مساحات الصوت، والانتقال السلس من مقام لآخر فى براعة وجمال. بعض كبار الموسيقيين جاء من عالم قراءة القرآن، وعلى رأسهم زكريا أحمد، وسيد مكاوى وآخرون. تداخل فذّ بين الموسيقى والمقامات والقراءة، صاغته أصوات مصرية جميلة، وجعلت من مدرسة التلاوة المصرية أحد مصادر قوة مصر الناعمة فى العالم العربى.