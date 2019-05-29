جريمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
وتعود تفاصيل القضية ليوم 12 ديسمبر 2016، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأربعين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة تحرض على العنف والتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية مششخنة و«خرطوش»، وقطعهم للطريق العام بهدف بث العنف والدعوة للتظاهر، ما تسبب في إصابة
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المؤبد والمشدد للمتهمين بخطف وقتل سمسار أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل فريد شوقي سمسار أكتوبر، وجاء بمنطوق الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات في جلسة عاجلة.
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -7

للشهود.. تأجيل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم» لـ19 يونيو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، إلى جلسة 19 من يونيو المقبل، لاستكمال سماع شهود القضية، التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، ويواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم إرهابي مسلح وتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
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إخلاء سبيل عضو «طلاب مصر» الأسبق بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا الأسبق عضو اتحاد طلاب مصر الأسبق، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والدعوة لتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وقررت نيابة أمن الدولة الاستنئاف على قرار المحكمة، وتحددت جلسة، غدا الخميس، لنظر استئناف نيابة أمن الدولة، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
المطربة-شيما-بطلة كليب-عندي ظروف

13 يونيو.. أولى جلسات محاكمة شيما بـ«الإتجار بالبشر»

قررت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، إحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و25 آخرين، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين والآيس والكريستال"، وحددت النيابة جلسة 13 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح العجوزة، بعدما دلت تحقيقات النيابة عن تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين، فضلا عن 33 متهما تم ضبط 26 منهم بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.
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سجن

السجن وغرامة 100 ألف لطالب ضُبط بحوزته «هيروين» وآلي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب في الثانية والعشرين من عمره، يعمل سائقا على «تاكسي»، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه، في القضية رقم 379 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لقيامه بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المُخدر، وسلاح ناري آلي للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
سجن

3 سنوات سجنا لعاطل هتك عرض امرأة في الشارع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480، جنايات أبو كبير، لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل، بالقوة رغمًا عنها، بعدما لامس مؤخرتها بعضوه الذكري، وذلك حال مرورها وسط الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، قبل أن يلوذ بالفرار هاربًا، عقب ارتكاب جريمته.
محكمة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.
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