المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.

وتعود تفاصيل القضية ليوم 12 ديسمبر 2016، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأربعين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة تحرض على العنف والتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية مششخنة و«خرطوش»، وقطعهم للطريق العام بهدف بث العنف والدعوة للتظاهر، ما تسبب في إصابة