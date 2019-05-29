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رانيا يوسف تكشف عن تلقيها عرضا من هوليوود (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
قالت الفنانة رانيا يوسف، إن دور "بطة" في مسلسل "عائلة الحاج متولي" كان السبب الرئيسي في بداية شهرتها ومعرفة الجمهور بها، وعما تردد بشأن تعمدها إثارة الجدل، خاصة بعد إطلالتها بفستان مكشوف في ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي؛ قالت في لقاء مع برنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، مع الإعلامية سارة دندراوي، اليوم الأربعاء، إنها لا تتعمد إثارة الجدل، ولكنها تحاول ارتداء ملابس تواكب الموضة، لافتة إلى أنها تحب ممارسة الرياضة وتذهب إلى الجيم 4 مرات أسبوعيًا.
وعن سر ادعائها أنها ستظهر في الموسم الأخير من مسلسل game of thrones، قالت رانيا يوسف إن ذلك كان كذبة أبريل بالنسبة لها. وعن تقييمها لتجارب الزواج الثلاث التي خاضتها، قالت: "شايفة إني محظوظة أوي، جبت 3 أجوان"، موضحةً أنها لا تخجل من الإفصاح عن سنها الحقيقي، مشيرة إلى أنها مواليد 1 ديسمبر عام 1973 وتبلغ
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محمد-رمضان-فيلم-الكنز

محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
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السقا وكرارة وجلال ضيوف شرف.. شاهد إعلان «سبع البرمبة»

طرح الفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «سبع البرمبة» الذي سيشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. ونشر رامز جلال برومو الفيلم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وظهر في الإعلان النجوم الثلاثة، أحمد السقا، وأمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، كضيوف شرف. وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة «سبع البرمة» الذي سيطرح بدور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر، حيث تجسد أمامه شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام».
مينا مسعود

هل يخسر مينا مسعود جمهوره العربي بسبب إسرائيل؟

لم يكد الممثل الكندي المصري مينا مسعود يحتفل بنجاح فيلمه التجاري الأضخم في مسيرته Aladdin، حتى تورط في فضيحة يمكن أن تتسبب في خسارته جمهوره العربي بأكمله، إذ نشر مينا مؤخرًا عبر المدونة الخاصة به Evolving Vegan مقطع فيديو له في أحد المطاعم الإسرائيلية يتباهى بأكلهم النباتي، خاصةً أنه لا يجد أكل نباتي بسهولة، إلا أن هذا المطعم الذي يطلق عليه "أبيب" يقدم له بسهولة الأكل الذي كبر عليه وأحبه. تسبب الفيديو في موجات غضب بين العرب، الذين أخذوا يذكرونه بالصراع العربي الإسرائيلي، واحتلال تل أبيب للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى.
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رانيا يوسف

رانيا يوسف تلفت الأنظار بإطلالة رمضانية (صور)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور التى اتسمت بالطابع الرمضانى. وظهرت رانيا، فى الصور التى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مرتدية عباءة رمضانية أنيقة بنفسجية اللون، ومرصعة بتطريز رقيق ذات لون فضى، وأتمت إطلالتها الرمضانية ببعض المجوهرات من أقراط وخواتم، وبحقيبة ذهبية اللون وحذاء فضى. وكانت رانيا يوسف قد نشرت مقطع فيديو، الأربعاء، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم.
رانيا يوسف

رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
إلهام شاهين

إلهام شاهين: تزوجت هذا المنتج طمعا في رجولته (فيديو)

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها «شيخ الحارة» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدثت "شاهين" عن كثير من الأسرار فى حياتها بكل صراحة؛ ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تصريحاتها على السوشيال ميديا. وكشفت "شاهين" عن تقدم عمرو دياب للزواج من أختها الصغيرة، والأسباب التى تشجعها للعمل مع المخرجة إيناس الدغيدي، والسبب من زواجها من المنتج عادل حسني، كما أوضحت ما حدث معها بسبب وقوفها مع الفنانة رانيا يوسف في أزمة فستانها الأخير التى أثارت ضجة على السوشيال ميديا، وهذه أبرز تصريحاتها.
رانيا-يوسف

رانيا يوسف تنسحب من «شيخ الحارة» بسبب طليقها (فيديو)

«ابقي استحمي الأول».. كان هذا تعليق لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد في حلقة سابقة مع الإعلامية بسمة وهبة، حول تصريح للفنانة رانيا يوسف قالت فيه: «الرجالة المصريين مابيهتموش بنضافتهم الشخصية»، حينما استضافتها الإعلامية في برنامجها "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء، وقالت المذيعة لرانيا: «إنتي أهنتي الرجالة»، وردت رانيا: «أنا ما أهنتش الرجالة المصريين، ووقتها كنت متجوزة راجل مصري، يعني هشتم جوزي؟ الكلام بيتحور ويتاخد بسوء نية».
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