رانيا يوسف تكشف عن تلقيها عرضا من هوليوود (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن دور "بطة" في مسلسل "عائلة الحاج متولي" كان السبب الرئيسي في بداية شهرتها ومعرفة الجمهور بها، وعما تردد بشأن تعمدها إثارة الجدل، خاصة بعد إطلالتها بفستان مكشوف في ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي؛ قالت في لقاء مع برنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، مع الإعلامية سارة دندراوي، اليوم الأربعاء، إنها لا تتعمد إثارة الجدل، ولكنها تحاول ارتداء ملابس تواكب الموضة، لافتة إلى أنها تحب ممارسة الرياضة وتذهب إلى الجيم 4 مرات أسبوعيًا.

وعن سر ادعائها أنها ستظهر في الموسم الأخير من مسلسل game of thrones، قالت رانيا يوسف إن ذلك كان كذبة أبريل بالنسبة لها. وعن تقييمها لتجارب الزواج الثلاث التي خاضتها، قالت: "شايفة إني محظوظة أوي، جبت 3 أجوان"، موضحةً أنها لا تخجل من الإفصاح عن سنها الحقيقي، مشيرة إلى أنها مواليد 1 ديسمبر عام 1973 وتبلغ