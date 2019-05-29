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مباحثات مصرية -صينية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في الفترة الأخيرة لربط كافة مؤسسات الدولة ببعضها البعض، وكذلك لم تغفل دورها في التعاون الدولي لجلب خبرات جديدة لمصر
تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
مباحثات مصرية صينية في قطاع الاتصالات
مباحثات مصرية صينية في قطاع الاتصالات
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT وأكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CAICT) ومعهد الصين لتقييس الإلكترونيات وذلك خلال زيارة الوفد لمصر في الفترة من 26- 27 مايو في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أبريل الماضي، خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق ببكين.
تناولت الاجتماعات بحث دفع سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تصميم وتنفيذ المدن الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحاسبات فائقة السرعة. وخلال اللقاءات المكثفة التي دارت بين
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هالة-الجوهريً

رئيس ايتيدا: مصر تصدر تكنولوجيا بـ3.7 مليار دولار

أكدت هالة الجوهري، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، أن حجم صادرات مصر التكنولوجية تبلغ 3.7 مليار دولار، وتستهدف الهيئة بحلول العام المقبل وصولها إلى 4.2 مليار دولار، لافتة إلى أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل إلى 154 ألفًا، ومن المستهدف الوصول بهذا العدد إلى 174 ألف شخص خلال العام الحالي، وأوضحت أن الهيئة تعمل على إنشاء 4 مجتمعات للإبداع في المحافظات، هي: القاهرة والدقهلية والسويس وأسوان، وتخطط لإتاحتها في باقي الجمهورية.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول إلى 20 مليون طن

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول إلى 20.8 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل 18.5 مليون طن استهلاكا خلال نفس الفترة، محققًا بذلك فائضا قدره 681 ألف طن شهريا. وأضاف جهاز الإحصاء، أن مصر استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 تحقيق أعلى فائض في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بعد أن كان لديها عجز قدره 436 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2018، أي نجحت في التحول من العجز للفائض خلال عام فقط.
وزير-التجاره والصناعة - عمرو نصار (1)

قمة الكومنولث.. هل تستفيد مصر اقتصاديا بمشاركتها؟

وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، دعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث، التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد فوكس أن بريطانيا تلتزم بالحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدا فى هذا الإطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل مع تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة، مشيرا إلى أن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى حاليا يمثل ركيزة أساسية فى تحفيز مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
الغاز

مصر تسعى لرفع صادراتها من الغاز الطبيعى العام المقبل

قطعت الدولة المصرية خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، فبعد أن صارت مصر مصدّرة للغاز مسجلة معدلات إنتاج قياسية بلغت 6.6 مليار متر مكعب يوميا، بزيادة 30% مقارنة بعام 2016 وهو ما جعلها من أكبر منتجى الغاز فى منطقتى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما اتخذت مصر خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير من العام الماضى 2018.
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ايتيدا-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-دعم-اتخاذ-القرار (1)

«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
وزير-الاتصالات وسفيرة-فنلندا ‎

مصر تبحث التعاون مع فنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا بالقاهرة؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل إعداد مصر للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحظى به فنلندا من تطور مشهود في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
المهندس-تامر-هدايت‎

«تامر هدايت» يعرض خطة لتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر

أكد المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" أن أفريقيا هي أرض الفرص الواعدة، لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس الشبكات والعالم كله يتجه حاليا إلى الاستثمار في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه قام بوضع خطة لشركة نت سينك نت ورك سيلوشنز للاستثمار في إفريقيا تقوم على نشر خدمات الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتأمين المؤسسات في مصر حتى نهاية 2019.
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