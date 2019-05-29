مباحثات مصرية -صينية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في الفترة الأخيرة لربط كافة مؤسسات الدولة ببعضها البعض، وكذلك لم تغفل دورها في التعاون الدولي لجلب خبرات جديدة لمصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

مباحثات مصرية صينية في قطاع الاتصالات

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT وأكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CAICT) ومعهد الصين لتقييس الإلكترونيات وذلك خلال زيارة الوفد لمصر في الفترة من 26- 27 مايو في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أبريل الماضي، خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق ببكين.

تناولت الاجتماعات بحث دفع سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تصميم وتنفيذ المدن الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحاسبات فائقة السرعة. وخلال اللقاءات المكثفة التي دارت بين