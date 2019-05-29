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مصر للطيران تتسلم طائرتي أحلام.. يونيو المقبل

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
طائرة الأحلام
طائرة الأحلام
قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة طائرتين من طراز (Boeing Dreamliner 787-9) خلال، شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز، ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك. وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كيلومتر دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع 99% على مستوى العالم.
وتم تطوير الطائرات لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.ويذكر أن مصر للطيران تسلمت الطائرة الأولى من نفس الطراز نهاية مارس الماضي، والطائرة الثانية الشهر الماضي، ولا تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهاية عام 2020 ضم 33 طائرة جديدة، منها 6 طائرات
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السيسي-يوقع

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن التخطيط العمراني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم "259 لسنة 2019" بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن، مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمدة عام، اعتبارا من 27 مايو الجاري، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما أصدر السيسي، أمس الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس.
مصطفى-مدبولى

الوزراء يوافق على دعم ألماني بـ225 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)، لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 503.49 فدان، تعادل 2 مليون و115 ألفا و112 مترا مربعا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.
البنك-الدولى

الموافقة على تمويل بـ200 مليون دولار من البنك الدولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، إذ يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف.
ادمان-ادوية-مخدرات (2)

إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيرا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة، وبذلك يتم إلغاء القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
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البنك الدولي

رئيس البنك الدولي: مصر تخطت صعوبات السنوات الماضية

أشاد دايفيد مالباس رئيس البنك الدولي بنجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهتها خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، وذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، اليوم. وأكد "مالباس" حرص البنك على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها بما يُسهم في دعم جهودها للتنمية. وفي جولة بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قال مالباس: "لقد انبهرت انبهارًا شديدًا بمركز خدمات المستثمرين والشركات الناشئة التي تتيح لجميع المستويات الاقتصادية أن تستفيد، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا".
سامح-شكرى (2)

مصر تحذر تركيا من التنقيب في منطقة بحرية غرب قبرص

أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء فى أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص. وحذرت وزارة الخارجية المصرية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه. وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن "قلقها البالغ"، اليوم، حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
رمضانك عندنا

«رمضانك عندنا».. خطة مصر لجذب السياح في رمضان

أطلقت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية للسياحة في مصر خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "رمضانك عندنا". وتهدف هذه الحملة والتي تم إطلاقها في أثناء مشاركة مصر في ملتقى السياحة بدبي لجذب المزيد من السياحة العربية لمصر، والتي تعد من أهم الأسواق السياحية الوافدة لمصر. ويتوقع خبراء سياحيون أن تسهم الحملة في تنشيط حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر بنحو 25% خلال الشهر المبارك نظرا للأجواء الاحتفالية المميزة بمصر خلال الشهر. وبلغ عدد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال العام الماضي نحو 3 ملايين سائح.
عبد الفتاح السيسى (2)

السيسي يوضح لحكومة إيطاليا شروط مصر في حل أزمة ليبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي، وأوضح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الاتصال تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا. وأكد السيسي، دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط.
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