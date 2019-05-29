مصر للطيران تتسلم طائرتي أحلام.. يونيو المقبل

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

طائرة الأحلام

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة طائرتين من طراز (Boeing Dreamliner 787-9) خلال، شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز، ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك. وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كيلومتر دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع 99% على مستوى العالم.

وتم تطوير الطائرات لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.ويذكر أن مصر للطيران تسلمت الطائرة الأولى من نفس الطراز نهاية مارس الماضي، والطائرة الثانية الشهر الماضي، ولا تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهاية عام 2020 ضم 33 طائرة جديدة، منها 6 طائرات