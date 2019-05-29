حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

«هونر» عينها على المركز الثالث في سوق المحمول 2021

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
هاتف هونر
هاتف هونر
أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة GFK للأبحاث انضمام شركة هونر إلى الخمسة الكبار في مبيعات سوق الهواتف الذكية المصري، وهو ما يمثل خطوة كبيرة للشركة التي انطلقت منذ عام واحد فقط، وحققت هذا الانتشار في ظل وجود ماركات كبيرة للهواتف الذكية تعمل في مصر من سنوات كثيرة، إلا أن هونر وهواتفها تركت بصمه واضحه داخل سوق الهواتف المحمول من خلال التصميمات المتقدمة للهواتف والتكنولوجيا الرائدة التى قدمتها بأسعار تنافسية، كما تستهدف الشركة أن تكون ضمن قائمة الثلاثه فئات الأولى فى السوق المصرية وذلك بحلول 2021.
يأتي ذلك عقب ما حققته الشركة من إثبات كفاءة للعلامة التجارية فى كل الدول التى انتشرت فيها، حيث باعت نحو أكثر من 60 مليون هاتف ذكى بنهاية 2018 (60,000,000) وذلك بمعدل نمو مجمع فى العالم 47 % وذلك فى الفتره من 2014 إلى 2018، كما وصلت فى مصر نسبه النمو 200 %. وانتشرت شركة هونر بقوة داخل السوق المصرية،
اقرأ المزيد
هواوى (3)

هل مازلت تفكر في شراء هاتف هواوي بعد الآن؟

أصبحت مجموعة الهواتف الذكية من هواوي، خيارًا متزايد الشعبية لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، في الواقع، باعت الشركة عددا هائلا من الهواتف الذكية أكثر من أي شركة أخرى غير سامسونج. ليأتي خبر حظر جوجل لجميع خدماتها عن هواوي، بمثابة صدمة للملايين من محبي هواتف هواوي، جاء ذلك المنع نتيجة لأمر تنفيذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات إلى الشركة المصنعة الصينية، كما هو الحال مع هواتف سامسونج، تعمل أجهزة هواوي على نظام تشغيل أندرويد من جوجل.
Honor View 20 هواوى (2)

تعرف على اسم نظام التشغيل الجديد الخاص بهواوي

انتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول عمل شركة هواوي الصينية على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذي يعرف بهونج مينج، في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وهواوي، إضافة إلى انضمام جوجل للحرب وإعلانها توقف دعم تطبيقاتها لهواتف هواوي. في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت هواوي مؤخرًا، أنها تعمل على نظام التشغيل الخاص بها كبديل لنظام الأندرويد، وبفضل العديد من العلامات التجارية التي قدمتها هواوي، كشفت الشركة مؤخرًا عن اسم نظام التشغيل الجديد والذي لم يكن هونج مينج.
ابل-هواوى

سيب وأنا أسيب.. مصير هواتف أبل بعد أزمة هواوي

على مدار الأيام الماضية لم ينقطع الحديث عالميا ومحليا حول أزمة شركة هواوي الصينية وهواتفها، التي باتت مهددة بشكل كبير إذا امتنعت جوجل الأمريكية عن دعمها بنظام تشغيل أندرويد الأشهر عالميا، ولا تزال تفاصيل الأزمة متشابكة وإن كانت جوجل قد منحت شركة هواوي فترة سماح 3 أشهر لتدبير أمرها، وبدورها أبت شركة هواوي أن تخضع لمنحة من جوجل رافضة فترة السماح، وأكد مسئولوها أنهم ليسوا في حاجة لهذه الفترة بل إنهم مستعدون بالنظام البديل، ورغم التصريحات المختلفة الصادرة من الجانب الصيني حول الأزمة فإن هناك أطرافا أخرى قد تدخل في الصراع لاحقًا، منها شركة أبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
تطبيق-التيك-توك (1)

كل ما تريد معرفته حول تطبيق «تيك توك» المثير للجدل

مع وصول معدلات انتشار الهواتف المتحركة في مصر إلى 66%، وفي الإمارات إلى 78%، ارتفعت تباعاً معدلات الوصول للبيانات، وأصبح المستخدم يبحث عن محتوى قصير لا يستهلك الكثير من وقته، وترافق ذلك مع تغيير كبير في سلوك المستخدم فيما يتعلق بإنشاء المحتوى ومتابعته، وأصبحنا نشهد اليوم طريقة جديدة في التعبير، ليصبح تطبيق تيك توك وسيلة مناسبة للتعبير بهذه الطريقة الجديدة، فهو يمنح مستخدميه منصة لإطلاق العنان لإبداعاتهم ومشاركتها مع العالم، مع توفره في 150 دولة وبـ75 لغة مختلفة.
PHOTO-2019-05-16-14-07-57

4 كاميرات.. طرح هاتف هونر 20 الأسبوع المقبل من لندن

كشفت شركة هونر المصنعة للهواتف الذكية، عن خطتها لطرح الهاتف المتميز والبارز فى مجال التصوير honor 20 الأسبوع القادم من لندن، وذلك خلال حفل كبير يضم عشاق هونر من كل البلاد، ومن ثم يتم طرحه في السوق المصرية، ويتمتع الهاتف بخصائص هائلة فى الكاميرا، حيث تم تزويده بـ4 كاميرات وهو ما يمنح المستخدمين قدرات تصوير لا نظير لها تتفوق على قدرات نظيراتها في الكاميرات الرقمية الاحترافية، وتقدم HONOR لأول مرة في تاريخها هاتفا ذكيا بارزا مزودا بكاميرا ذات نظام رباعي ودقة 48 ميجابكسل وأول تصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد في العالم للجزء الخلفي من الهاتف.
bgr-oneplus-7-pro-5

12 جيجا رام.. مواصفات هاتف OnePlus 7 Pro

كشفت شركة الهواتف الذكية "وان بلاس"، عن أحدث إصدراتها من الهواتف الرائدة، OnePlus 7 والإصدار الأعلى منه OnePlus 7 Pro، ويأتي هاتف OnePlus 7 Pro مصنوع من المعدن ومنحني عند الجانبين ومغطى بزجاج Gorilla Glass 5، ومزود بشاشة Super AMOLED بقياس 6.67 إنش بدقة Quad HD Plus ومعدل تحديث 90 هيرتز، كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10 لعرض المحتوى المصور بها بأعلى جودة ممكنة وأدق ألوان على الإطلاق، وتأتي شاشة OnePlus 7 Pro كاملة بدون نوتش أو كاميرا أمامية لأنها مدمجة داخل الجهاز وتنبثق تلقائيا عند الحاجة إليها، بجانب مستشعر بصمات مدمج في الشاشة.
P30

هواوي تصل المركز الثاني عالميا وهونر في الخامس محليا

أصدرت مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية تقريرها الربع السنوي، حيث أظهر التقرير على قدوم هواوي للمركز الثاني بتحقيق نمو مبيعاتها بنسبة 50.3% الذي تم ترجمته إلى بيع 59.1 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من عام 2019، بلغت حصة هواوي السوقية نسبة 19% بعد الإطاحة بشركة آبل الأمريكية التي حققت حصة سوقية بلغت 11.7% والتي أيضاً حققت هبوط سنوي بنسبة 30.2%، وبذلك تقترب هواوي من سامسونج التي تتصدر قائمة الحصة السوقية بنسبة 23.1% في الربع الأول من عام 2019.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org