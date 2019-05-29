«هونر» عينها على المركز الثالث في سوق المحمول 2021
تحرير:أحمد البرماوي
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
هاتف هونر
أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة GFK للأبحاث انضمام شركة هونر إلى الخمسة الكبار في مبيعات سوق الهواتف الذكية المصري، وهو ما يمثل خطوة كبيرة للشركة التي انطلقت منذ عام واحد فقط، وحققت هذا الانتشار في ظل وجود ماركات كبيرة للهواتف الذكية تعمل في مصر من سنوات كثيرة، إلا أن هونر وهواتفها تركت بصمه واضحه داخل سوق الهواتف المحمول من خلال التصميمات المتقدمة للهواتف والتكنولوجيا الرائدة التى قدمتها بأسعار تنافسية، كما تستهدف الشركة أن تكون ضمن قائمة الثلاثه فئات الأولى فى السوق المصرية وذلك بحلول 2021.
يأتي ذلك عقب ما حققته الشركة من إثبات كفاءة للعلامة التجارية فى كل الدول التى انتشرت فيها، حيث باعت نحو أكثر من 60 مليون هاتف ذكى بنهاية 2018 (60,000,000) وذلك بمعدل نمو مجمع فى العالم 47 % وذلك فى الفتره من 2014 إلى 2018، كما وصلت فى مصر نسبه النمو 200 %.
وانتشرت شركة هونر بقوة داخل السوق المصرية،
يأتي ذلك عقب ما حققته الشركة من إثبات كفاءة للعلامة التجارية فى كل الدول التى انتشرت فيها، حيث باعت نحو أكثر من 60 مليون هاتف ذكى بنهاية 2018 (60,000,000) وذلك بمعدل نمو مجمع فى العالم 47 % وذلك فى الفتره من 2014 إلى 2018، كما وصلت فى مصر نسبه النمو 200 %.
وانتشرت شركة هونر بقوة داخل السوق المصرية، حيث وصلت عدد منافذ بيع الشركة في مصر 2000 منفذ منتشرة فى محافظات مصر، مما جعلها متواجدة بسهولة فى أيادي عشاق العلامة التجارية HONOR.
وتضمن الاحتفال الذي أقامته الشركة أمس في مصر، بحضور النجم أمير كررارة وكثير من نجوم الكرة والمجتمع والفن، وجود عدد كبير من الشباب عشاق العلامه التجاريه هونر.