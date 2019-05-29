«هونر» عينها على المركز الثالث في سوق المحمول 2021

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

هاتف هونر

أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة GFK للأبحاث انضمام شركة هونر إلى الخمسة الكبار في مبيعات سوق الهواتف الذكية المصري، وهو ما يمثل خطوة كبيرة للشركة التي انطلقت منذ عام واحد فقط، وحققت هذا الانتشار في ظل وجود ماركات كبيرة للهواتف الذكية تعمل في مصر من سنوات كثيرة، إلا أن هونر وهواتفها تركت بصمه واضحه داخل سوق الهواتف المحمول من خلال التصميمات المتقدمة للهواتف والتكنولوجيا الرائدة التى قدمتها بأسعار تنافسية، كما تستهدف الشركة أن تكون ضمن قائمة الثلاثه فئات الأولى فى السوق المصرية وذلك بحلول 2021.

يأتي ذلك عقب ما حققته الشركة من إثبات كفاءة للعلامة التجارية فى كل الدول التى انتشرت فيها، حيث باعت نحو أكثر من 60 مليون هاتف ذكى بنهاية 2018 (60,000,000) وذلك بمعدل نمو مجمع فى العالم 47 % وذلك فى الفتره من 2014 إلى 2018، كما وصلت فى مصر نسبه النمو 200 %. وانتشرت شركة هونر بقوة داخل السوق المصرية،