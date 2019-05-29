فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
محمد رمضان - الكنز
محمد رمضان - الكنز
يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
وبذلك يكون "الكنز.. الحب والمصير" الذي ينطلق في دور العرض قريبًا، هو سابع عمل فني يقدم فيه محمد رمضان أدوارًا متعددة ضمن العمل ذاته، بعد مسلسلات "الأسطورة، نسر الصعيد، وزلزال"، وأفلام "آخر ديك في مصر، الديزل، والكنز.. الحقيقة والخيال". وأدى محمد رمضان في الجزء الأول من "الكنز" 3 شخصيات هم "حسن رأس الغول"
اقرأ المزيد
رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن تلقيها عرضا من هوليوود (فيديو)

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن دور "بطة" في مسلسل "عائلة الحاج متولي" كان السبب الرئيسي في بداية شهرتها ومعرفة الجمهور بها، وعما تردد بشأن تعمدها إثارة الجدل، خاصة بعد إطلالتها بفستان مكشوف في ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي؛ قالت في لقاء مع برنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، مع الإعلامية سارة دندراوي، اليوم الأربعاء، إنها لا تتعمد إثارة الجدل، ولكنها تحاول ارتداء ملابس تواكب الموضة، لافتة إلى أنها تحب ممارسة الرياضة وتذهب إلى الجيم 4 مرات أسبوعيًا.
فيلم-سبع-البرمبة

السقا وكرارة وجلال ضيوف شرف.. شاهد إعلان «سبع البرمبة»

طرح الفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «سبع البرمبة» الذي سيشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. ونشر رامز جلال برومو الفيلم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وظهر في الإعلان النجوم الثلاثة، أحمد السقا، وأمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، كضيوف شرف. وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة «سبع البرمة» الذي سيطرح بدور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر، حيث تجسد أمامه شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام».
مينا مسعود

هل يخسر مينا مسعود جمهوره العربي بسبب إسرائيل؟

لم يكد الممثل الكندي المصري مينا مسعود يحتفل بنجاح فيلمه التجاري الأضخم في مسيرته Aladdin، حتى تورط في فضيحة يمكن أن تتسبب في خسارته جمهوره العربي بأكمله، إذ نشر مينا مؤخرًا عبر المدونة الخاصة به Evolving Vegan مقطع فيديو له في أحد المطاعم الإسرائيلية يتباهى بأكلهم النباتي، خاصةً أنه لا يجد أكل نباتي بسهولة، إلا أن هذا المطعم الذي يطلق عليه "أبيب" يقدم له بسهولة الأكل الذي كبر عليه وأحبه. تسبب الفيديو في موجات غضب بين العرب، الذين أخذوا يذكرونه بالصراع العربي الإسرائيلي، واحتلال تل أبيب للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
هند-صبرى

هند صبري: هذا سبب تفضيلي فيلم الجزيرة عن الكنز

حلت الفنانة هند صبرى اليوم ضيفة على برنامج "رسايل"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبدالله على نجوم إف إم، ونفت فى بداية حديثها وجود أى خلافات مع الفنانة درة، وهنأتها على مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «المايسترو». وتابعت حديثها عن دورها فى مسلسل "بعد الفراق" مع الفنان الراحل خالد صالح وقالت، إنه كان أول عمل درامى لها، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وذكرت أن فراق الراحل خالد صالح وجعها فنيا لقيمته الكبيرة وأدائه المتميز، وتوجهت بالشكر لفريق عمل مسلسل "عايزة أتجوز" لأنه أصبح من كلاسيكيات الدراما العربية لأنه كان نوعية جديدة.
فيلم-الممر

البوستر الرسمي لـ«الممر».. أول أفلام عيد الفطر

نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، صورة البوستر الرسمي لفيلم "الممر" الجامع لكل أبطاله، حيث يظهر فيه الفنان أحمد عز وهو يحمل في يده أحد الأسلحة النارية، مرتديًا الزي العسكري، ومن حوله بالمثل بقية الأبطال، حيث يشارك في بطولة الفيلم مجموعة ضخمة من النجوم، هم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي. وكتب أحمد رزق على الأفيش: "عيد الفطر المبارك.. الممر.. إخراج شريف عرفة".
ماجد-المصري (1)

ماجد المصري: كريم عبدالعزيز «نمبر وان» الجيل الحالي

قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن تأخر حصوله على دور البطولة، لوجهات نظر تخص المنتجين. ورد المصري، على سؤال بشأن مشاركته في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، كدور ثانٍ، بالرغم من أنه يقوم ببطولة مسلسل "بحر"، خلال شهر رمضان الجاري، أن الذي جعله يشارك مع محمد رمضان هو أهمية الدور: "لو دور مش هيعلم مش هعمله، أنا بحبه وبحب فنه، ولما قرأت ورق المسلسل لقيته مينفعش يتساب".
مسلسلات-

مجدى أبو عميرة يقيّم نجوم مسلسلات رمضان 2019 (فيديو)

انطلق الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي يحظى بتنافس 23 مسلسلا أغلب نجومهم من الشباب، بعد أن تراجع الكبار وحصل أغلبهم على إجازة إجبارية من رمضان 2019، ومع مرور اليوم الثاني من رمضان، وسط تباهي أغلب النجوم بأنهم «نمبر وان» وأن مسلسلاتهم الأكثر بحثا، لجأنا إلى المخرج مجدي أبو عميرة صاحب الرصيد الأكبر من الأعمال الدرامية خلال المواسم الرمضانية، «ذئاب الجبل، أين قلبي، يتربى في عزو، المال والبنون، الحقيقة والسراب، الضوء الشارد، محمود المصري، القاصرات...» وغيرها من المسلسلات التي تركت بصمة، لسؤاله عن رأيه فى نجوم مسلسلات رمضان 2019، وعن «نمبر وان»؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org