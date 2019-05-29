محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

محمد رمضان - الكنز

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.

وبذلك يكون "الكنز.. الحب والمصير" الذي ينطلق في دور العرض قريبًا، هو سابع عمل فني يقدم فيه محمد رمضان أدوارًا متعددة ضمن العمل ذاته، بعد مسلسلات "الأسطورة، نسر الصعيد، وزلزال"، وأفلام "آخر ديك في مصر، الديزل، والكنز.. الحقيقة والخيال". وأدى محمد رمضان في الجزء الأول من "الكنز" 3 شخصيات هم "حسن رأس الغول"