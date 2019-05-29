سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

مسلسل الواد سيد الشحات

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.

كما شهدت أحداث الحلقة، تعرض «فخر، وسيد، وريتاج» لهجوم من قبل المعلم «ناصر» زعيم العصابة من أجل معرفة السبب الذى جعلهم يتعرفون على الفائز فى المسابقة، قبل انتهاء أحداث المنافسة، ومع الضغط عليهم أخبروه بأن «سيد» رجل رباني «مكشوف عنه الحجاب». وتنتهى

كما شهدت أحداث الحلقة، تعرض «فخر، وسيد، وريتاج» لهجوم من قبل المعلم «ناصر» زعيم العصابة من أجل معرفة السبب الذى جعلهم يتعرفون على الفائز فى المسابقة، قبل انتهاء أحداث المنافسة، ومع الضغط عليهم أخبروه بأن «سيد» رجل رباني «مكشوف عنه الحجاب».



وتنتهى أحداث الحلقة بتحفظ المعلم «ناصر»على«سيد» لمعرفة جميع الأعمال التى يقوم بها تحديداً تجارة السلاح، وباستخدام جهازالعودة بالزمن يتمكن سيد من إخباره بما سيحدث.



مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى.