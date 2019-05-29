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سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
مسلسل الواد سيد الشحات
مسلسل الواد سيد الشحات
شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.
كما شهدت أحداث الحلقة، تعرض «فخر، وسيد، وريتاج» لهجوم من قبل المعلم «ناصر» زعيم العصابة من أجل معرفة السبب الذى جعلهم يتعرفون على الفائز فى المسابقة، قبل انتهاء أحداث المنافسة، ومع الضغط عليهم أخبروه بأن «سيد» رجل رباني «مكشوف عنه الحجاب».  وتنتهى
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إيلين-دي-جينيريس

المذيعة ألين دي جينيريس تتعرض للتحرش من زوج والدتها

كشفت المذيعة الأمريكية الشهيرة ألين دي جينيريس، خلال لقاء لها في برنامج My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman، الذي يعرض على شبكة نتفليكس، عن تعرضها للتحرش في فترة المراهقة، على يد زوج والدتها، الذي استغل إصابة الأم بمرض السرطان الخبيث، وعجزها صحيًا عن الالتفات لابنتها، ليعتدي على "إلين" جسديًا. ووصفت "ألين" التجربة التي تعرضت إليها في صغرها، بالتجربة الأليمة، كونها كانت ضحية التحرش في هذه السن الصغيرة، ولم يكن هناك أحد بجوارها ليحميها مما يحدث لها، بحسب موقع ET الأمريكي.
سوبر-ميرو (2)

الحلقة الـ23 «سوبر ميرو».. إيمي تجد الحب الحقيقي

بدأت الحلقة الـ23 من مسلسل «سوبر ميرو»، في عيادة الطبيب النفسي بلبل فخر العرب، الذي حاول أن يقنع واحدا من رجال العصابة بأن يعالجه نفسيا بدلا من حالة التوتر والقلق المستمرة التي يعيش فيها، غير مدرك أن رجل العصابة يريد أن يقتل "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، وشقيقه "هدهد" حمدي الميرغني. وتطورت الأحداث بشكل كوميدي، بينما رجل العصابة مُمدد على الشيزلونج يتحدث عن عمله في سوق السمك قبل أن يتجه إلى عالم الجريمة ويتحالف مع عصابة الكوبرا "إنعام سالوسة" والفاجر "محمد ثروت"، ويصبح قتل سوبر ميرو شغله الشاغل.
علامة-استفهام

علامة استفهام 23.. حلم عزيزة لنوح يحذره من سامح

ما زال الغموض هو السمة الرئيسية لمسلسل علامة استفهام بعد انتهاء الحلقة 23 من المسلسل برواية عزيزة للحلم التي شاهدته لنوح (محمد رجب) تحذره فيه من سامح (هيثم زكي) طبيبه المعالج في المصحة النفسية التي كان يتواجد بها، وهو بالضبط نفس الحلم الذي شاهدته زوجة صابر ممرض المستشفى الذي انتحر وحذرت فيه سامح من نوح ونفس التحذير الذي طالب كل منهما بالبعد عن الآخر لأنه سيدمر له حياته، ما يضع علامات استفهام حول العلاقة بين نوح وسامح وهل هما وجهان لشخص واحد؟ وما الذي يجمعهم خاصة أن نوح كان على علاقة بريم التي خطبها سامح فيما بعد.
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مسلسل-بركة

بركة «23».. نقل فريدة للمستشفى لتناولها جرعة مخدر

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، الذي يجسد شخصية بركة، تصاعدا في الأحداث بين بركة والعصابة التي يتزعمها كساب باشا، الذي يجسده الفنان محمد لطفي، وتوالت الأحداث بهجوم العصابة بتعليمات من كساب باشا على بركة في مقر شركته بهدف قتله. وتتابعت الأحداث بذهاب فريدة والدة بركة، التي تجسدها الفنانة هالة صدقي، لتقديم بلاغ في مكتب النائب العام، والكشف عن العصابة التي تهدد نجلها بركة، إلا أن سيدة تدعى "نوفا" قامت بالتمثيل وتعلقت بوالدته وادعت مرضها، وأعطت والدة بركة حقنة مخدر بجرعة زائدة، وتم نقلها إلى المستشفى.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات (12).. سكر يعترف بمكان الـ20 مليون

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي يجسد شخصية سيد، مواصلة محاولات سكر "أكرم حسني" لجعل سيد أكثر غباء أمام ريتاج زوجته "هنا الزاهد"، وشقيقه فخر "محمد عبد الرحمن"، وتنكر سيد في زي أرنب، ما عرضه لوابل من إطلاق النيران من حرس سكر، ولكنه نجا من الطلقات في إطار كوميدي. وتتابعت الأحداث بقيام فخر وريتاج بالتخفي لسماع حديث والدة ريتاج مع عدد من الرجال في منزل سكر، لمعرفة المكان الذي تضع فيه المال، إلا أن صيحات الديك كانت عائقا أمامهم لسماع مكان وجود الأموال.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات(10)| أحمد فهمي يخرج الجن من شقيقته

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الواد سيد الشحات، استمرار وجود سيد "أحمد فهمي"، وشقيقه فخر "محمد عبد الرحمن"، في عالم الجن بهدف إخراج الجن الذي يسكن جسد شقيقتهما، لتصبح طبيعية ويحصلان على الأموال التي بحوزة شقيقتهما لدفعها للسحاوي؛ كي لا يقتلهما. ونجح الشقيقان في إيجاد الجن خالد الذي يلبس شقيقتهما دعاء، وحاولا إقناعه بالخروج من جسد أختهما، لكنه رفض، وأخبرهما أنه يحبها ومتمسك بها، وسيقوم بإجراء عملية في لبنان، ليتحول من جني إلى إنسان، ويتمكن من الزواج من دعاء.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات (9)| أحمد فهمي يدخل عالم الجن

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، والذي يعرض على شاشة dmc، بذهاب "سيد" يجسده أحمد فهمي، و"فخر" يجسده محمد عبد الرحمن، إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لإخراج شقيقتهما "دعاء"، لكنهما فوجئا بأنها "ملبوسة". ذهب سيد وفخر إلى دجال، أخبرهما بأن الجن الذي يسيطر على شقيقتهما يدعى خالد ولن يخرج منها لأنه يحبها، ولكي يحاولا إقناعه بالخروج، عليهما الذهاب إلى عالم الجن، وفي البداية تردد سيد لكن فخر استطاع إقناعه بالذهاب هناك وتخليص شقيقتهما من هذا الجن.
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