رياضة

طاقم تحكيم مصري لمباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
بيراميدز
بيراميدز
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تغيير ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره حرس الحدود المقرر لها في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة على ملعب جهاز الرياضة العسكري بدلًا من استاد حرس الحدود (المكس)، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا، سيديرها طاقم حكام مصري.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت أمس الثلاثاء، تأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود، في الجولة الـ34 للدوري، وأخطرت اللجنة الناديين بإقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو، على أن يلتقى الحدود مع الزمالك يوم 3 من الشهر المقبل، ويذكر أن حرس الحدود طلب مواجهة الزمالك أولًا قبل أن يلتقى
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بتروجت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
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اتحاد الكرة يعلن المواعيد النهائية للدوري اليوم

يعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكأس مصر. كان مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد أعلن، أمس الإثنين، عن دراسة مقترح باستكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بدون اللاعبين الدوليين، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرًا.
عامر-حسين

عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

تكافؤ الفرص ليس السبب.. لماذا انتفض الأهلي فجأة؟

فجأة استيقظت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من سباتها العميق، وقررت أن تنتفض عقب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد برج العرب، ما ساهم في خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في المنافسة على الفوز بلقب الدوري، وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اجتماعًا أمس الخميس بهدف التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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