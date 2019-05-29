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المذيعة ألين دي جينيريس تتعرض للتحرش من زوج والدتها

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
المذيعة ألين دي جينيريس
المذيعة ألين دي جينيريس
كشفت المذيعة الأمريكية الشهيرة ألين دي جينيريس، خلال لقاء لها في برنامج My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman، الذي يعرض على شبكة نتفليكس، عن تعرضها للتحرش في فترة المراهقة، على يد زوج والدتها، الذي استغل إصابة الأم بمرض السرطان الخبيث، وعجزها صحيًا عن الالتفات لابنتها، ليعتدي على "إلين" جسديًا. ووصفت "ألين" التجربة التي تعرضت إليها في صغرها، بالتجربة الأليمة، كونها كانت ضحية التحرش في هذه السن الصغيرة، ولم يكن هناك أحد بجوارها ليحميها مما يحدث لها، بحسب موقع ET الأمريكي.
وتابعت أن زوج والدها حاول أن يقتحم غرفتها في أحد الأيام إلا أنها هربت من النافذة، وصرحت "إلين" أنها غاضبة من نفسها لأنها كانت ضعيفة ولم تستطع مقاومته، واعترفت أنها لم تصارح والدتها بأفعال زوجها إلا منذ سنوات قليلة ولم تصدقها الأم، وظلت متزوجة من الرجل لأكثر من 18 عاما، إلا أنها تركته أخيرًا عندما أدركت
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الواد-سيد-الشحات

سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.
سوبر-ميرو (2)

الحلقة الـ23 «سوبر ميرو».. إيمي تجد الحب الحقيقي

بدأت الحلقة الـ23 من مسلسل «سوبر ميرو»، في عيادة الطبيب النفسي بلبل فخر العرب، الذي حاول أن يقنع واحدا من رجال العصابة بأن يعالجه نفسيا بدلا من حالة التوتر والقلق المستمرة التي يعيش فيها، غير مدرك أن رجل العصابة يريد أن يقتل "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، وشقيقه "هدهد" حمدي الميرغني. وتطورت الأحداث بشكل كوميدي، بينما رجل العصابة مُمدد على الشيزلونج يتحدث عن عمله في سوق السمك قبل أن يتجه إلى عالم الجريمة ويتحالف مع عصابة الكوبرا "إنعام سالوسة" والفاجر "محمد ثروت"، ويصبح قتل سوبر ميرو شغله الشاغل.
علامة-استفهام

علامة استفهام 23.. حلم عزيزة لنوح يحذره من سامح

ما زال الغموض هو السمة الرئيسية لمسلسل علامة استفهام بعد انتهاء الحلقة 23 من المسلسل برواية عزيزة للحلم التي شاهدته لنوح (محمد رجب) تحذره فيه من سامح (هيثم زكي) طبيبه المعالج في المصحة النفسية التي كان يتواجد بها، وهو بالضبط نفس الحلم الذي شاهدته زوجة صابر ممرض المستشفى الذي انتحر وحذرت فيه سامح من نوح ونفس التحذير الذي طالب كل منهما بالبعد عن الآخر لأنه سيدمر له حياته، ما يضع علامات استفهام حول العلاقة بين نوح وسامح وهل هما وجهان لشخص واحد؟ وما الذي يجمعهم خاصة أن نوح كان على علاقة بريم التي خطبها سامح فيما بعد.
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.نتفليكس (1)

رغم الحظر.. نتفليكس حاضرة في مهرجان كان

قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، أعلن القائمون عليه أن شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني لن تكون حاضرة هذا العام للعام الثاني على التوالي، وهو ما أثار أزمة جديدة بين نتفليكس وكان، بسبب استمرار الأخير في حظر أعمالها من الوجود في واحد من أكثر المهرجانات السينمائية عَراقة دون وجه حق، في حين كان رد إدارة «كان» أن أفلام نتفليكس لا تستوفى معايير المنافسة داعمةً رفضها بالأدلة. المثير للدهشة أنه رغم هذا الرفض، فإن نتفليكس ما زالت موجودة بشكل واضح في الكواليس، بحسب موقع Livemint الأمريكي.
نتفليكس

Morgan Stanley: «نتفليكس» أفضل شبكات البث بلا منازع

من جديد تحافظ شبكة نتفليكس على تاجها وسط بقية شبكات البث الإلكتروني الأخرى، مثل HBO وأمازون، وفقًا لإحصائيات مؤسسة Morgan Stanley. كانت المؤسسة قد أجرت استطلاع رأي للمشتركين في شبكات البث الإلكتروني، لتتصدر نتفليكس قائمة الأكثر تفضيلًا للجمهور بنسبة 40% متفوقة على أرقامها في العام الماضي، التي لم تتجاوز 39%، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب شبكة HBO التي حققت 11% متراجعة عن نسبها العام الماضي والتي تجاوزت 14%، أما السر فيرجع إلى عدم رضا الجمهور عن الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones الذي تنتجه الشبكة.
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