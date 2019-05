المذيعة ألين دي جينيريس تتعرض للتحرش من زوج والدتها

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

المذيعة ألين دي جينيريس

كشفت المذيعة الأمريكية الشهيرة ألين دي جينيريس، خلال لقاء لها في برنامج My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman، الذي يعرض على شبكة نتفليكس، عن تعرضها للتحرش في فترة المراهقة، على يد زوج والدتها، الذي استغل إصابة الأم بمرض السرطان الخبيث، وعجزها صحيًا عن الالتفات لابنتها، ليعتدي على "إلين" جسديًا. ووصفت "ألين" التجربة التي تعرضت إليها في صغرها، بالتجربة الأليمة، كونها كانت ضحية التحرش في هذه السن الصغيرة، ولم يكن هناك أحد بجوارها ليحميها مما يحدث لها، بحسب موقع ET الأمريكي.

وتابعت أن زوج والدها حاول أن يقتحم غرفتها في أحد الأيام إلا أنها هربت من النافذة، وصرحت "إلين" أنها غاضبة من نفسها لأنها كانت ضعيفة ولم تستطع مقاومته، واعترفت أنها لم تصارح والدتها بأفعال زوجها إلا منذ سنوات قليلة ولم تصدقها الأم، وظلت متزوجة من الرجل لأكثر من 18 عاما، إلا أنها تركته أخيرًا عندما أدركت