السجن وغرامة 100 ألف لطالب ضُبط بحوزته «هيروين» وآلي

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب في الثانية والعشرين من عمره، يعمل سائقا على «تاكسي»، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه، في القضية رقم 379 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لقيامه بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المُخدر، وسلاح ناري آلي للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان القبض على «محمد م»، 22 عاما، طالب ويعمل سائق على سيارة «تاكسي»، بحوزته لفافات من جوهر «الهيروين» المخدر، وسلاح ناري مششخن، عبارة عن «بندقية آلية» وذخيرة حية. التحريات