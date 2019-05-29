جريمة

السجن وغرامة 100 ألف لطالب ضُبط بحوزته «هيروين» وآلي

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب في الثانية والعشرين من عمره، يعمل سائقا على «تاكسي»، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه، في القضية رقم 379 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لقيامه بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المُخدر، وسلاح ناري آلي للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان القبض على «محمد م»، 22 عاما، طالب ويعمل سائق على سيارة «تاكسي»، بحوزته لفافات من جوهر «الهيروين» المخدر، وسلاح ناري مششخن، عبارة عن «بندقية آلية» وذخيرة حية. التحريات
اقرأ المزيد
المطربة-شيما-بطلة كليب-عندي ظروف

13 يونيو.. أولى جلسات محاكمة شيما بـ«الإتجار بالبشر»

قررت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، إحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و25 آخرين، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين والآيس والكريستال"، وحددت النيابة جلسة 13 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح العجوزة، بعدما دلت تحقيقات النيابة عن تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين، فضلا عن 33 متهما تم ضبط 26 منهم بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
مستشفى الامراض النفسية و العقلية

«النيابة» تودع قاتلة أمها مستشفى الأمراض العقلية

أودعت نيابة غرب الكلية موظفة سابقة، متهمة بقتل والدتها المسنة، وذبح قطة فوق جثتها، مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا للكشف على سلامة قواها العقلية، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية، وسرعة تشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كذا تسليم الجثة لذويها.. وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة القتيلة، أنها عجوز في العقد التاسع من العمر، مصابة بجروح طعنية في الصدر، كما توجد آثار كدمات وندبات في الرأس أدت إلى وجود نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة، مسجاة على ظهرها داخل الشقة، كما تم العثور على هرة مقتولة فوق الجثة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
محكمة

السجن 3 سنوات لطالب زرع عبوة لتفجير سنترال بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم السبت، بمعاقبة طالب بالتعليم الأزهري، في الخامسة عشرة من عمره، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة تدعو للتحريض على العنف وبث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن قيامه بزرع عبوة ناسفة بهدف تفجير سنترال «أنشاص الرمل» التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس.
القبض-على-متهم

مؤبد ومخدرات.. سقوط عاطل هارب من 30 سنة سجنا بالعاشر

تمكن رجال القول الأمني المتمركز أسفل كوبري «56» بطريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، برئاسة الملازم أول هشام نجم، من قوات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، اليوم السبت، من ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية تصل إلى 30 عامًا سجنا، حيث تبين أن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين، إحداهما عقوبتها السجن المؤبد، والأخرى عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org