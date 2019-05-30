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هل توجد فوائد لماء المخلل؟.. يحسن من عملية الهضم

يعد الخل من المكونات الرئيسية في ماء المخلل، وله فاعلية كبيرة في تقليل الشعور بالألم الناتج عن التهابات العظام، كما أنه يحسن من عملية الهضم
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد ماء المخلل
فوائد ماء المخلل
لا تخلو مائدة الطعام من طبق المخللات اللذيذة، فتسمع دائمًا من والدتك أن المخللات "بتفتح النفس على الأكل"، ولكن هل فكرت في مرة متسائلًا عن أهمية ماء المخلل؟ من المؤكد أنك تفعل مثلما يفعل الكثيرون من الأشخاص، فعند الانتهاء من برطمان المخلل تقوم بإلقاء المياه، ولكن الذي لا تعرفه أن ماء المخلل يعد من المشروبات الرياضية، كما أن له قيمة غذائية كبيرة؛ لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي، والأكثر شهرة في المخللات هو الخيار المخلل، إضافة إلى المخللات الأخرى.
يحتوي ماء المخلل على معدلات عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، على سبيل المثال فيتامينات (C، K، E)، إضافة إلى وجود البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم، مع وجود البروبيوتيك (مكملات غذائية من البكتيريا الحية) مثل العصية اللبنية الحمضية (نوع من أنواع البكتيريا النافعة للإنسان، حيث تقوم
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أشياء-تشتهيها-الحامل

للحامل.. البيتزا والبطاطس خطر على صحة جنينك

خلال فترة الحمل، هناك بعض الأطعمة التي يجب على الأم تجنبها وأخرى التركيز على تناولها، وحذر الخبراء الحامل من تناول الوجبات الخفيفة التي يتم طهيها في الزيوت النباتية، حيث يخشى العلماء أن حمض اللينوليك الذي ينتمى إلى الأحماض الدهنية "أوميجا 6" يمكن أن يضر الأطفال في الرحم بعد أن اكتشفوا أنه يسبب تورما داخليا في اختبارات الفئران. كما حذروا من أن استهلاك الكثير منه قد يؤدي إلى مضاعفات الحمل وضعف نمو الأطفال، ويستخدم هذا النوع من الزيت في طهي البيتزا والوجبات الخفيفة والبطاطس، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
فوائد-الموز

يعالج القرح ويقلل التوتر.. تعرف على فوائد الموز

الموز هو من أكثر الفواكه اللذيذة، فبجانب لونه الأصفر الرائع، فهو يتميز بمذاق لا يستطيع أحد مقاومته، ويتميز بكثير من الفوائد الصحية؛ وذلك لأنه يعد مصدرا طبيعيا للسكر، ويعمل على زيادة شعورك بالطاقة، بجانب أنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يتميز بقدرته على توازن ضغط الدم، وبالتالي تقل احتمالية الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكثير من الفوائد الأخرى تجعل الموز من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تستخدمها كدواء طبيعي خال من جميع الآثار الجانبية.
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الشوربة أساسي على سفرتك في رمضان.. اعرف فوائدها

منذ عقود دائمًا كانت توصي الجدة بتناول شوربة الدجاج لعلاج الإنفلونزا، من المؤكد أنك تذكرت الآن والدتك أيضًا عندما كنت تذهب إليها بعد رجوعك من المدرسة مشتكيًا من الشعور بالبرد، أول ما تفعله تقوم بتحضير شوربة لك مع وضع بعض قطرات من الليمون لتكون صحية أكثر. تحتوي الشوربة على كثير من العناصر الغذائية الهامة، حيث إنها تسهل من عملية الهضم، لذا تعد الشوربة من الأطباق الأساسية في شهر رمضان ويجب عليك أن تدرجها في نظامك الغذائي من أجل الحصول على قيمة غذائية عالية.
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مرض-السكري

ليس بسبب التوتر.. «تغير المزاج» أحد أعراض مرض السكري

توجد كثير من الأعراض المختلفة المصاحبة لمرضى السكري2، على سبيل المثال الإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر والجوع وضعف الرؤية، إضافةً إلى العدوى الفطرية، ومع ذلك توجد بعض الأعراض الخفية التي تعد عاملا مهما للإصابة بهذا المرض، فالتغييرات التي تحدث في المزاج "المود" على سبيل المثال ليست فقط نتيجة التوتر والقلق والإرهاق وضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضًا يكون نتيجة مرض السكري2، وبالتالي فإن مرض السكري أصبح يلعب على الجانب النفسي والجسدي بشكل كبير.
التحكم-في-السكر-في-الدم

ابتعد عن التوتر.. نصائح لخفض نسبة السكر في الدم

مرضى السكر يحاولون دائما الحفاظ على صحتهم بتناول الأطعمة التي تحتوي على كمية قليلة من السكر، إضافة إلى الابتعاد عن الإفراط في تناول الدهون والنشويات، ولكن ما العمل إذا ارتفعت معدلات السكر فجأة؟ في هذه الحالة يجب أخذ جرعات من الأنسولين؛ لأنه سريع المفعول فيما يتعلق بخفض نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أن التمرينات الرياضية تساعد بشكل كبير في تقليل نسبة السكر في الدم، ولكن إذا تضاعفت الحالة ووصلت إلى ما يُسمى "الحُماض الكيتوني السكري" (هي مضاعفات تهدد حياة مرضى السكري)، في هذه الحالة يجب الذهاب إلى الطبيب.
اللحوم-الحمراء

لا تخلو مائدتك من اللحوم الحمراء؟.. احذر آلام المعدة

تكثر العزومات في رمضان، وتركز ربات البيوت على تحضير أشهى الأكلات والأصناف المختلفة من اللحوم والفراخ، فتجد على السفرة يوميا نوعا مختلفا بالإضافة إلى الأطباق الجانبية، ولكن كلما زادت كمية اللحوم الحمراء في رمضان فإن هذا الأمر يكون له تأثير سلبي على صحتك، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض مثل القلب أو السكري، ولهذا ليس من الضروري وضعها على مائدة الإفطار يوميا، بل يجب الفصل بأصناف أخرى خفيفة، لذا دعنا نتعرف معا على مخاطر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء حسبما ذكرها موقع Prevention.
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