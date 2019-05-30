هل توجد فوائد لماء المخلل؟.. يحسن من عملية الهضم

يعد الخل من المكونات الرئيسية في ماء المخلل، وله فاعلية كبيرة في تقليل الشعور بالألم الناتج عن التهابات العظام، كما أنه يحسن من عملية الهضم
لا تخلو مائدة الطعام من طبق المخللات اللذيذة، فتسمع دائمًا من والدتك أن المخللات "بتفتح النفس على الأكل"، ولكن هل فكرت في مرة متسائلًا عن أهمية ماء المخلل؟ من المؤكد أنك تفعل مثلما يفعل الكثيرون من الأشخاص، فعند الانتهاء من برطمان المخلل تقوم بإلقاء المياه، ولكن الذي لا تعرفه أن ماء المخلل يعد من المشروبات الرياضية، كما أن له قيمة غذائية كبيرة؛ لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي، والأكثر شهرة في المخللات هو الخيار المخلل، إضافة إلى المخللات الأخرى.
يحتوي ماء المخلل على معدلات عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، على سبيل المثال فيتامينات (C، K، E)، إضافة إلى وجود البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم، مع وجود البروبيوتيك (مكملات غذائية من البكتيريا الحية) مثل العصية اللبنية الحمضية (نوع من أنواع البكتيريا النافعة للإنسان، حيث تقوم
يحتوي ماء المخلل على معدلات عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، على سبيل المثال فيتامينات (C، K، E)، إضافة إلى وجود البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم، مع وجود البروبيوتيك (مكملات غذائية من البكتيريا الحية) مثل العصية اللبنية الحمضية (نوع من أنواع البكتيريا النافعة للإنسان، حيث تقوم بتخمير السكريات وتحويلها لحمض اللاكتيك)، وهي تعد من المكونات الرئيسية لهذا العصير "ماء المخلل" والمسؤولة عن جميع الفوائد الصحية التي تجعل لمثل هذا العصير شهرة كبيرة، وفي ما يلي بعض الفوائد، وذلك نقلا عن "organicfacts":
1- يقلل من التهابات العظام
يعد الخل من المكونات الرئيسية لماء المخلل، وله فاعلية كبيرة في تقليل الشعور بالألم إضافة إلى الشعور بعدم الارتياح المرتبط بالتشنجات العضلية، ومنذ أن كان الصوديوم الموجود في ماء المخلل هو أحد مكونات الخل مع وجود كلوريد الكالسيوم، فإنه يعمل بفاعلية أكثر في التخلص من التشنجات، لذا فهو المشروب الأشهر بين الرياضيين والمتسابقين.
2- يحسن من عملية الهضم
الأطعمة المتخمرة تحسن من توازن البكتيريا النافعة في القناة الهضمية، وبالتالي فإنها تزيد من فاعلية وكفاءة الهضم، وتحافظ أيضًا على صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير، كما أنه يتميز بقدرته على إزالة السموم الموجودة في القناة الهضمية، إضافة إلى أنه يحفز حركة الأمعاء، ويخفف من حدة الشعور بالحرقان في المعدة.
3- فقدان الوزن
قد تبين أن شرب كميات صغيرة من الخل يحفز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن بشكل كبير، كما أنه يتميز بأنه منخفض في السعرات الحرارية التي تتراوح من صفر إلى 100 سعر حراري، فيمكنك استخدامه كمشروب صحي بجانب نظامك الغذائي.
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4- غني بخصائص مضادة للأكسدة
من المؤكد أنك لا تصدق أن هذا المشروب الذي لا يعرف الكثيرون قيمته الغذائية لا يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ولكن كونه غنيا بمعدلات مرتفعة من فيتاميني E وC، فهو يعد مصدرا ممتازا للمواد المضادة للأكسدة، وبالتالي تظهر قدرته على مكافحة الجذور الحرة والوقاية من الإجهاد التأكسدي، كما أنه يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.
5- الوقاية من مرض السكري
أوضحت بعض الدراسات أن استهلاك كميات كبيرة من الخل، الذي يعد مكونا أساسيا في ماء المخلل، ينظم معدلات السكر في الدم.
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6- يقلل من الكوليسترول
إذا كان ماء المخلل يحتوي على الشبت، فأنت تملك الآن دواءً طبيعيا يساعدك في التقليل من معدلات الكوليسترول في الدم، وذلك لأن الشبت يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين.
7- الحماية من الجفاف
عند ممارسة التمرينات الرياضية يخسر الجسم الكثير من المعادن المهمة التي تخرج عن طريق التعرق؛ مثل الصوديوم والبوتاسيوم، ففي هذه الحالة يساعد هذا المشروب السحري الذي يعد غنيا بكميات معقولة من الصوديوم والبوتاسيوم على توفير الترطيب اللازم لك.
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