هل توجد فوائد لماء المخلل؟.. يحسن من عملية الهضم

يعد الخل من المكونات الرئيسية في ماء المخلل، وله فاعلية كبيرة في تقليل الشعور بالألم الناتج عن التهابات العظام، كما أنه يحسن من عملية الهضم

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد ماء المخلل

لا تخلو مائدة الطعام من طبق المخللات اللذيذة، فتسمع دائمًا من والدتك أن المخللات "بتفتح النفس على الأكل"، ولكن هل فكرت في مرة متسائلًا عن أهمية ماء المخلل؟ من المؤكد أنك تفعل مثلما يفعل الكثيرون من الأشخاص، فعند الانتهاء من برطمان المخلل تقوم بإلقاء المياه، ولكن الذي لا تعرفه أن ماء المخلل يعد من المشروبات الرياضية، كما أن له قيمة غذائية كبيرة؛ لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي، والأكثر شهرة في المخللات هو الخيار المخلل، إضافة إلى المخللات الأخرى.

يحتوي ماء المخلل على معدلات عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، على سبيل المثال فيتامينات (C، K، E)، إضافة إلى وجود البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم، مع وجود البروبيوتيك (مكملات غذائية من البكتيريا الحية) مثل العصية اللبنية الحمضية (نوع من أنواع البكتيريا النافعة للإنسان، حيث تقوم