اعتصام السودان.. مقتل امرأة وجنينها في إطلاق نار

تحرير:وكالات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

احتجاجات السودان

أعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنة سودانية وجنينها وإصابة عدد آخر بجراح، إثر اشتباك بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للقوت المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم. وقالت اللجنة: "ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل الخرطوم، ونتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير. ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19