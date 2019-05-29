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اعتصام السودان.. مقتل امرأة وجنينها في إطلاق نار

تحرير:وكالات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
احتجاجات السودان
احتجاجات السودان
أعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنة سودانية وجنينها وإصابة عدد آخر بجراح، إثر اشتباك بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للقوت المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم. وقالت اللجنة: "ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل الخرطوم، ونتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير. ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19
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حسن-روحانى

رغم عدم دعوتها.. إيران تتطفل على قمة مكة

فاجأت إيران، المملكة العربية السعودية وسلطاتها بإعلان نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في مكة المكرمة، غدا الخميس، رغم عدم تلقيها أي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة. وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، عن أن "إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع"، وجاءت مفاجأة عراقجي بعزم بلاده على حضور هذه القمة، بعد إعلان وكالة "إيسنا" الإيرانية أن السعودية لم ترسل أي دعوة لإيران للمشاركة في القمة، مضيفة أنها تلقت الدعوة من أمانة المنظمة فقط.
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (5)

تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
صلاح-عبدالله-قوش (1)

مصادر تنفي سفر مدير استخبارات البشير خارج السودان

اسم صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق، والذراع اليمنى للرئيس السابق عمر البشير، عاد ليتصدر عناوين الأخبار في السودان. حيث نفى مصدر مقرب من قوش، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سفره إلى خارج السودان، ووجوده في السعودية وأمريكا. وأكد المصدر الذي تحدث لصحيفة "الصيحة" السودانية، إن قوش "لا يزال بالسودان وكل ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار عن الصحة، ومجرد شائعات تستهدف الرجل". وتابع المصدر أنه إذا كان خارج السودان "لنشرت له صور لتلك اللقاءات، خاصة وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق".
الوزير-السعودى (1)

السعودية رقم 26 بين الدول الأكثر تنافسية عالميا

حققت المملكة العربية السعودية، أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحتلت المملكة المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ 13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين.
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ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (5)

تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
السيد-الرئيس-يستقبل-الفريق-اول-عبد-الفتاح -البرهان . (2)

السيسي والبرهان يتفقان على دعم إرادة الشعب السوداني

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إذ تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته. واستقبل السيسي، بعد عصر اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الذي وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم، في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية.
مظاهرات السودان

إراقة دماء ووقف المفاوضات.. ماذا يحدث في السودان؟

كان السودان قاب قوسين أو أدنى من التوصل لصيغة نهائية لشكل المرحلة الانتقالية، مع سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشكل جيد، فعلى مدى الأسبوع الجاري، تمكن الطرفان من تسوية العديد من النقاط الخلافية حول شكل الفترة الانتقالية التي ستشهدها البلاد، وتسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية، بدلا من المجلس العسكري الذي يدير السودان منذ أن أجبر المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، عمر البشير الرئيس السوداني السابق، على التخلي عن منصبه.
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (3)

إطلاق نار في الخرطوم.. وإصابة 8 معتصمين

أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة جراء إطلاق النار في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ووجه المعتصمين في محيط قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم، أصابع الاتهام إلى قيادة الدعم السريع في عملية إطلاق النار على المتظاهرين، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم". وأول من أمس الإثنين، أفادت مصادر محلية في السودان بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، مشيرة إلى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي أدت لإصابات متفاوتة.
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