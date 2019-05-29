رئيس ايتيدا: مصر تصدر تكنولوجيا بـ3.7 مليار دولار

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

هالة الجوهري رئيس هيئة ايتيدا

أكدت هالة الجوهري، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، أن حجم صادرات مصر التكنولوجية تبلغ 3.7 مليار دولار، وتستهدف الهيئة بحلول العام المقبل وصولها إلى 4.2 مليار دولار، لافتة إلى أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل إلى 154 ألفًا، ومن المستهدف الوصول بهذا العدد إلى 174 ألف شخص خلال العام الحالي، وأوضحت أن الهيئة تعمل على إنشاء 4 مجتمعات للإبداع في المحافظات، هي: القاهرة والدقهلية والسويس وأسوان، وتخطط لإتاحتها في باقي الجمهورية.

وذكرت أن الهيئة تضع أمامها آليات جديدة لتحسين صورة الاستثمار بالقطاع من خلال إنشاء عدة ندوات تعريفية بأهمية المشروعات التكنولوجية وكيفية الاستفادة من حوافز الاستثمار التي وضعتها االدولة للمستثمرين بالقطاع، مؤكدة أن الهيئة تسعى لزيادة فرص توطين التكنولوجيا من خلال مبادرة تصنيع الإلكترونيات بالتعاون مع

وذكرت أن الهيئة تضع أمامها آليات جديدة لتحسين صورة الاستثمار بالقطاع من خلال إنشاء عدة ندوات تعريفية بأهمية المشروعات التكنولوجية وكيفية الاستفادة من حوافز الاستثمار التي وضعتها االدولة للمستثمرين بالقطاع، مؤكدة أن الهيئة تسعى لزيادة فرص توطين التكنولوجيا من خلال مبادرة تصنيع الإلكترونيات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.



وقالت إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق 16.4 % نسبة خلال الربع الثاني للعام المالي الجاري والتي تمثل الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، مشيرة إلى أن ايتيدا تتعاون مع مصلحة الجمارك لتطبيق منظومة تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بجميع الموانئ والمطارات لتطوير العمليات وتعزيز حجم التجارة والتيسير على المستوردين والمستخلص الجمركي.







