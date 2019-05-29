العراق يسلم أنقرة 188 طفلا تركيا أعضاء في داعش

تحرير:رويترز ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

أطفال داعش - صورة أرشيفية

قال متحدث قضائي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأربعاء، إن العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفلا تركيا هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، موضحا أن التسليم تم في مطار بغداد وحضره مسؤولون من السلطة القضائية العراقية حتى صعد الأطفال إلى الطائرة التي ستأخذهم إلى بلدهم، وأن محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق.

وأضاف بيرقدار أن الأطفال بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني وانتهت فترة عقوبتهم، متابعا: "التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسف".ويمكن أن يحاسب الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة. وكشف تقرير، في مارس