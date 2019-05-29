العراق يسلم أنقرة 188 طفلا تركيا أعضاء في داعش
تحرير:رويترز
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
أطفال داعش - صورة أرشيفية
قال متحدث قضائي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأربعاء، إن العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفلا تركيا هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، موضحا أن التسليم تم في مطار بغداد وحضره مسؤولون من السلطة القضائية العراقية حتى صعد الأطفال إلى الطائرة التي ستأخذهم إلى بلدهم، وأن محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق.
وأضاف بيرقدار أن الأطفال بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني وانتهت فترة عقوبتهم، متابعا: "التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسف".ويمكن أن يحاسب الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة. وكشف تقرير، في مارس
وأضاف بيرقدار أن الأطفال بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني وانتهت فترة عقوبتهم، متابعا: "التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسف".
ويمكن أن يحاسب الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة. وكشف تقرير، في مارس الماضي، عن أن حسم مصير حوالي 1100 من أطفال مقاتلي داعش يتوقف على النظام القضائي العراقي، ويبقى الصغار منهم مع أمهاتهم في السجن، وتوفي 7 أطفال على الأقل بسبب سوء الأوضاع.
ويحاكم عدة مئات من الأطفال الأكبر سنا باتهامات تتراوح بين دخول العراق بشكل غير مشروع والقتال في صفوف داعش، وأدين بالفعل حوالي 185 طفلا، أعمارهم بين 9 و18 عاما، وصدرت عليهم أحكام بالسجن في مراكز الأحداث في بغداد لفترات تتراوح بين بضعة أشهر و15 عاما.