جريمة

الجنايات تستكمل فض أحراز «ولاية سيناء».. 22 يونيو

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
داعش- أرشيفية
داعش- أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة 22 يونيو المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى «ولاية سيناء»، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم.
ومن أبرز المتهمين في القضية، المتهم العاشر، حمادة السيد لاعب نادي أسوان - مخلى سبيله بتدابير احترازية - وأسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها. ونسبت النيابة لمتهمين بالقضية، وفقا لأمر الإحالة، أنهم في غضون
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جثه-في-ارض-زراعيه

المؤبد والمشدد للمتهمين بخطف وقتل سمسار أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل فريد شوقي سمسار أكتوبر، وجاء بمنطوق الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات في جلسة عاجلة.
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -7

للشهود.. تأجيل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم» لـ19 يونيو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، إلى جلسة 19 من يونيو المقبل، لاستكمال سماع شهود القضية، التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، ويواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم إرهابي مسلح وتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
شهود-فى-محكمة (3)

إخلاء سبيل عضو «طلاب مصر» الأسبق بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا الأسبق عضو اتحاد طلاب مصر الأسبق، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والدعوة لتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وقررت نيابة أمن الدولة الاستنئاف على قرار المحكمة، وتحددت جلسة، غدا الخميس، لنظر استئناف نيابة أمن الدولة، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
المطربة-شيما-بطلة كليب-عندي ظروف

13 يونيو.. أولى جلسات محاكمة شيما بـ«الإتجار بالبشر»

قررت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، إحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و25 آخرين، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين والآيس والكريستال"، وحددت النيابة جلسة 13 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح العجوزة، بعدما دلت تحقيقات النيابة عن تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين، فضلا عن 33 متهما تم ضبط 26 منهم بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.
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شهود-فى-محكمة (3)

إخلاء سبيل عضو «طلاب مصر» الأسبق بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا الأسبق عضو اتحاد طلاب مصر الأسبق، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والدعوة لتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وقررت نيابة أمن الدولة الاستنئاف على قرار المحكمة، وتحددت جلسة، غدا الخميس، لنظر استئناف نيابة أمن الدولة، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
الصحفى-المحبوس-محمود-حسين

قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
داعش

نشاطهم استمر في السجن.. ما هي اتهامات «ولاية سيناء»؟

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب نادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، وتستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم فض أحراز القضية على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم.
يوسف-الحسينى

يوسف الحسيني والمصباح المنير في أحراز «ولاية سيناء»

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء" والتي يحاكم فيها 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، اشتملت الأحراز على بندقية خرطوش و15 طلقة نارية خرطوش.
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