الجنايات تستكمل فض أحراز «ولاية سيناء».. 22 يونيو

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

داعش- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة 22 يونيو المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى «ولاية سيناء»، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم.

ومن أبرز المتهمين في القضية، المتهم العاشر، حمادة السيد لاعب نادي أسوان - مخلى سبيله بتدابير احترازية - وأسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها. ونسبت النيابة لمتهمين بالقضية، وفقا لأمر الإحالة، أنهم في غضون