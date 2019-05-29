جريمة

13 يونيو.. أولى جلسات محاكمة شيما بـ«الإتجار بالبشر»

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
المطربة شيما - صورة أرشيفية
المطربة شيما - صورة أرشيفية
قررت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، إحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و25 آخرين، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين والآيس والكريستال"، وحددت النيابة جلسة 13 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح العجوزة، بعدما دلت تحقيقات النيابة عن تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين، فضلا عن 33 متهما تم ضبط 26 منهم بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.
ذكرت التحقيقات أن المتهمة تعمل تحت قيادة مالك الكافيه وشقيقه اللذين يستغلان حاجة الشباب والفتيات للمال، ويقومان بتشغيلهم في الأعمال المنافية للآداب، وترويج المخدرات على زبائنهم داخل وخارج الكافيه. وفي وقت مضى، نجح ضباط الرقابة الإدارية في القضب على "شيما"، و7 فتيات أخريات وشقيق مالك الكافيه و17 آخرين
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سجن

السجن وغرامة 100 ألف لطالب ضُبط بحوزته «هيروين» وآلي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب في الثانية والعشرين من عمره، يعمل سائقا على «تاكسي»، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه، في القضية رقم 379 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لقيامه بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المُخدر، وسلاح ناري آلي للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
مستشفى الامراض النفسية و العقلية

«النيابة» تودع قاتلة أمها مستشفى الأمراض العقلية

أودعت نيابة غرب الكلية موظفة سابقة، متهمة بقتل والدتها المسنة، وذبح قطة فوق جثتها، مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا للكشف على سلامة قواها العقلية، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية، وسرعة تشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كذا تسليم الجثة لذويها.. وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة القتيلة، أنها عجوز في العقد التاسع من العمر، مصابة بجروح طعنية في الصدر، كما توجد آثار كدمات وندبات في الرأس أدت إلى وجود نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة، مسجاة على ظهرها داخل الشقة، كما تم العثور على هرة مقتولة فوق الجثة.
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طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
حبس-كلابشات

حبس مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية 15 يوما

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حبس مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني، والقبض عليه في القاهرة، قبل أن يتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة عرض المتهم عليها عقب انتهاء فترة الحبس الصادرة بحقه، في الموعد المحدد، للنظر في تجديد حبسه.
حصاد-الاحكام-القضائية-الصادرة-عام-2018-صور-أرشيفية-للحوادث (8)

مؤبد ومشدد وغرامات بالملايين في حكم «فض النهضة»

قضت اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، والمنعقدة داخل القاعة الجديدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ52 متهمًا، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبراءة 10 متهمين آخرين، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض النهضة»، وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم بدفع 2 مليون لحديقة الأورمان، وكذا دفع 10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة، قيمة التلفيات التي حدثت خلال وقائع وأحداث الاعتصام.
محافظ-كفر-الشيخ-ومدير-الأمن ينتقلوا إلى موقع خروج القطار عن القضبان (9)

قطار العياط يدهس مسنا أثناء عبوره السكة الحديد

لقي عامل مصرعه اليوم الأربعاء، بمدينة العياط، حيث صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف لأقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد اصطدام قطار العياط بأحد المواطنين، أثناء عبوره السكة الحديد، لقى مصرعه في الحال، قبل أن ينتقل رجال البحث الجنائي بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد، لفحص الحادث وسرعة نقل جثة المجني عليه وإخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته كاملا.
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