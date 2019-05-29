13 يونيو.. أولى جلسات محاكمة شيما بـ«الإتجار بالبشر»

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

المطربة شيما - صورة أرشيفية

قررت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، إحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و25 آخرين، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين والآيس والكريستال"، وحددت النيابة جلسة 13 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح العجوزة، بعدما دلت تحقيقات النيابة عن تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين، فضلا عن 33 متهما تم ضبط 26 منهم بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.

ذكرت التحقيقات أن المتهمة تعمل تحت قيادة مالك الكافيه وشقيقه اللذين يستغلان حاجة الشباب والفتيات للمال، ويقومان بتشغيلهم في الأعمال المنافية للآداب، وترويج المخدرات على زبائنهم داخل وخارج الكافيه. وفي وقت مضى، نجح ضباط الرقابة الإدارية في القضب على "شيما"، و7 فتيات أخريات وشقيق مالك الكافيه و17 آخرين