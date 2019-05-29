رياضة

مدحت شلبي ينضم لطاقم عمل «تايم سبورت»

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
مدحت شلبي
مدحت شلبي
انضم الإعلامي مدحت شلبي، رسميًا إلى قائمة إعلاميي قناة «تايم سبورت»، التي تبث مباريات كأس الأمم الإفريقية على التردد الأرضي، حيث أوضحت مصادر بالقناة، اليوم الأربعاء، أن شلبي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص بالبطولة الإفريقية، كما يعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، والتي تبدأ بمباراة مصر مع زيمبابوي في الافتتاح، ثم الكونغو، وتختتم دور المجموعات بمباراة أوغندا. وأشارت المصادر، إلى أن مدحت شلبي لن يظهر في الوقت الحالي بالقناة، ويكون ظهوره مرتبطًا ببداية البطولة، ويبدأ العمل مع انطلاقة البطولة في 21 يونيو المقبل.
وكانت نقابة الإعلاميين، أوقفت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم من قبل بسبب مخالفته لميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني أثناء تعليقه على مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري المصري. وأكدت المصادر، أنه عقب عيد الفطر المبارك، ستكشف إدارة القناة عن نوعيات مختلفة من الضيوف والمحللين من كبار النجوم في إفريقيا والعالم
اقرأ المزيد
تركى-والخطيب (1)

رحلة البحث عن مدير فني.. تركي «هايص» والخطيب «لايص»

حالة من الارتباك الشديد تسيطر على قرارات إدارة الكرة بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وظهر معها نوبة قلق من عدم قدرة الفريق على التتويج بلقب الدوري بعد تعثره أمام الإسماعيلي، وفقدان الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على البطولة، ما ينذر بموسم كارثي في كرة القدم عقب الخروج المهين للمارد الأحمر من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، بعد الخسارة بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية وعدم قدرة الفريق على التعويض في لقاء الإياب بعد الفوز بهدف دون رد.
بيراميدز-والداخلية (3)

طاقم تحكيم مصري لمباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تغيير ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره حرس الحدود المقرر لها في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة على ملعب جهاز الرياضة العسكري بدلًا من استاد حرس الحدود (المكس)، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا، سيديرها طاقم حكام مصري.
بتروجيت

بتروجت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (1)

«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
الزمالك وسموحة (16)

إذاعة موقعة الزمالك ضد نهضة بركان على «Time Sport»

تنطلق اليوم السبت، قناة «تايم سبورت» الناقلة الحصرية لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، وبمناسبة إطلاق القناة، سيتم إذاعة لقاء حصري مع مدرب المنتخب الوطني المكسيكي خافيير أجيري، وذلك لمناقشة اختياره لقائمة منتخب مصر في مباريات (كان 2019)، والتي أثارت العديد من التساؤلات منذ الإعلان عنها، وسيجيب أجيري على هذه التساؤلات بالإضافة إلي خطته في اقتناص لقب إفريقيا، وسيحاوره في هذا اللقاء أحمد شوبير، وسيف زاهر، في العاشرة مساء اليوم.
توت- تميمة-كأس-امم -فريقيا‎ (2)

تعرف على تميمة البطولة الإفريقية 2019

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتمثل التميمة شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
حسن-الشاذلي )

5 أساطير مصرية فشلوا في التتويج بكأس أمم إفريقيا

مر على تاريخ كأس الأمم الإفريقية منذ نسختها الأولى التي أقيمت في السودان عام 1957، الكثير من الأساطير الذي حفروا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات البطولة من خلال التتويج بلقبها، وهناك الكثير من الأساطير الذين صنعوا مجدًا لا يمكن نسيانه، إلا أن لقب الأميرة السمراء استعصى عليهم، من بينهم الهداف التاريخي لمصر في كأس الأمم الإفريقية بـ13 هدفًا، كما أنه توج بلقب هداف كأس الأمم في نسخة 1963، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأساطير الذين فشلوا في التتويج بلقب الكان الإفريقي كالآتي:
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org