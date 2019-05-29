إخلاء سبيل عضو «طلاب مصر» الأسبق بتدابير احترازية

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل المتهم معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا الأسبق عضو اتحاد طلاب مصر الأسبق، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والدعوة لتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وقررت نيابة أمن الدولة الاستنئاف على قرار المحكمة، وتحددت جلسة، غدا الخميس، لنظر استئناف نيابة أمن الدولة، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على المتهم وعدد آخر من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، في ضوء محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني تجاه معاذ الشرقاوي. وأسندت نيابة أمن الدولة إلى «الشرقاوي»