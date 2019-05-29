رياضة

رحلة البحث عن مدير فني.. تركي «هايص» والخطيب «لايص»

ما زال البطء الشديد سمة واضحة في قرارات الخطيب الخاصة بملف الكرة وربما يكون قرار التعاقد مع المدير الفني الذي سيخلف مارتن لاسارتي واحد من هذه القرارات
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
حالة من الارتباك الشديد تسيطر على قرارات إدارة الكرة بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وظهر معها نوبة قلق من عدم قدرة الفريق على التتويج بلقب الدوري بعد تعثره أمام الإسماعيلي، وفقدان الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على البطولة، ما ينذر بموسم كارثي في كرة القدم عقب الخروج المهين للمارد الأحمر من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، بعد الخسارة بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية وعدم قدرة الفريق على التعويض في لقاء الإياب بعد الفوز بهدف دون رد.
أبرز ملامح الارتباك القائمة تتمثل في الموقف النهائي من المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي، الذي تراجعت نتائج فريق الكرة معه بشكل كبير، وخرج الفريق على يديه من بطولة إفريقيا ولم يستطع الأهلي معه التغلب على الفرق الكبيرة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي. ورطة لاسارتي ورغم أن محمود الخطيب كان يجهز للإطاحة
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مدحت-شلبي

مدحت شلبي ينضم لطاقم عمل «تايم سبورت»

انضم الإعلامي مدحت شلبي، رسميًا إلى قائمة إعلاميي قناة «تايم سبورت»، التي تبث مباريات كأس الأمم الإفريقية على التردد الأرضي، حيث أوضحت مصادر بالقناة، اليوم الأربعاء، أن شلبي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص بالبطولة الإفريقية، كما يعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، والتي تبدأ بمباراة مصر مع زيمبابوي في الافتتاح، ثم الكونغو، وتختتم دور المجموعات بمباراة أوغندا. وأشارت المصادر، إلى أن مدحت شلبي لن يظهر في الوقت الحالي بالقناة، ويكون ظهوره مرتبطًا ببداية البطولة، ويبدأ العمل مع انطلاقة البطولة في 21 يونيو المقبل.
بيراميدز-والداخلية (3)

طاقم تحكيم مصري لمباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تغيير ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره حرس الحدود المقرر لها في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة على ملعب جهاز الرياضة العسكري بدلًا من استاد حرس الحدود (المكس)، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا، سيديرها طاقم حكام مصري.
بتروجيت

بتروجت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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تركي- آل- شيخ‎

تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه حائر في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك 23 سيرة ذاتية لمدربين مميزين، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي 23 CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية".
رامون- دياز‎ (4)

رسالة غامضة من مدرب بيراميدز لتركي آل الشيخ واللاعبين

نشر الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى لفريق بيراميدز، رسالة غامضة، وجه خلالها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز. وكتب المدير الفنى لبيراميدز منشورا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أود أن أشكر صديقى تركى آل الشيخ على هذه الفرصة فى فريق بيراميدز، ولاعبيه الذين بذلوا جهدا هائلا لتحقيق الأهداف، بما فى ذلك الفوز على الأهلى والزمالك.. سعيد لأننى استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم.. تحياتى للجميع».
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
أحمد -حجازى

حجازي حائر بين الأهلي وبيراميدز والكان يحدد موقفه

بعدما انتهى موسمه مع فريق وست بروميتش، دخل مسؤولو الأهلى وبيراميدز، في مفاوضات مع الدولي المصري أحمد حجازي، من أجل الانضمام لصفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه حجازي مع النادي الإنجليزي وحصوله على لاعب الموسم، على الرغم من إضاعته ركلة ترجيح ساهمت في إقصاء وست بروميتش من التأهل لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعدما خسر أمام فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه مواطنه أحمد المحمدي.
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