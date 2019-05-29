رحلة البحث عن مدير فني.. تركي «هايص» والخطيب «لايص»

ما زال البطء الشديد سمة واضحة في قرارات الخطيب الخاصة بملف الكرة وربما يكون قرار التعاقد مع المدير الفني الذي سيخلف مارتن لاسارتي واحد من هذه القرارات

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

تركي آل الشيخ والخطيب

حالة من الارتباك الشديد تسيطر على قرارات إدارة الكرة بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وظهر معها نوبة قلق من عدم قدرة الفريق على التتويج بلقب الدوري بعد تعثره أمام الإسماعيلي، وفقدان الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على البطولة، ما ينذر بموسم كارثي في كرة القدم عقب الخروج المهين للمارد الأحمر من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، بعد الخسارة بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية وعدم قدرة الفريق على التعويض في لقاء الإياب بعد الفوز بهدف دون رد.

أبرز ملامح الارتباك القائمة تتمثل في الموقف النهائي من المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي، الذي تراجعت نتائج فريق الكرة معه بشكل كبير، وخرج الفريق على يديه من بطولة إفريقيا ولم يستطع الأهلي معه التغلب على الفرق الكبيرة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي. ورطة لاسارتي ورغم أن محمود الخطيب كان يجهز للإطاحة