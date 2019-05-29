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السيطرة على حريق بسيارة محملة سولار غرب الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
صورة انفجار السيارة النقل
صورة انفجار السيارة النقل
شب حريق هائل بسيارة محملة بالسولار على طريق الساحل منطقة الشروق، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات بين المواطنين، إذ اصطدمت السيارة ببندورة بالملف بنهر الطريق، ما أدى إلى اشتعال كابينة السيارة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق لتنك السولار وانتشار النيران إلى العربات المجاورة وحدوث كارثة محققة، فيما تعطلت الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق.
تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال سيارة محملة بالسولار على طريق الساحل الغربي للإسكندرية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث المشار إليه وتم السيطرة على الحريق. وقال اللواء جمال يسن مدير إدارة
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حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: استرداد أرض مصنع الترانزستور

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غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

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وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج، والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
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التعليم تعلن موعد التقدم لمدارس STEM.. اعرف الأماكن

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولى وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019 - 2020، وحضر الاجتماع الدكتور رضا أبو سريع المشرف على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة مدارس STEM، ومحمد صديق مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن المركز القومى للامتحانات.
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كسر ماسورة غاز بالاسكندرية (3)

محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل «حريق كرموز»

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حالات- تسمم

تعرف على سبب اختناق مواطنين بالكلور بالإسكندرية

كشفت التحقيقات الأولية المتعلقة بواقعة اختناق 17 مواطنا من سكان شارع القاهرة، بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، لاستنشاقهم مادة غاز الكلور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن قيام أحد أصحاب محال المنظفات بإنزال "تانك" غاز كلور من العربة فتسرب الغاز منه، بينما أشار سكان الشارع إلى أن صاحب المحل قام بوضع مادة السلفونيك في برميل كلور بالخطأ، مما أدى إلى تفاعل كيميائي تسبب في تصاعد الأبخرة السامة، والتي أدت إلى اختناق سكان المنطقة والمارة بالطريق العام.
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يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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