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عمرو خالد: 4 خطوات في التوكل على الله.. تعرف عليها

تحرير:باهر القاضى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
عمرو خالد
عمرو خالد
دعا الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إلى حسن التوكل على الله في كل الأمور، والأخذ بأسباب التوكل، والاجتهاد في تحقيق ما يهدف إليه الإنسان، وألا يكون متواكلا، كسولا، خاملا، يمني نفسه بأعظم الأحلام، ولا يتحرك من أجل تحقيقها. وعرف خالد في الحلقة الـ24 من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، معنى التوكل على الله بأنه "عبادة قلبية، تبدأ بالقلب بصدق التوكل على الله، وباللسان حين ينطق بقول: حسبي الله ونعم الوكيل، ومعناه أن تفوض أمرك إلى الخالق ليكون وكيلك في كل أمرك، وأن يعتمد القلب على الوكيل وحده.. اكتفاء العبد الذليل بالله الجليل.
وحدد خطوات التوكل في الآتي:   - أن تضع في ذهنك أمرا كبيرا تريد أن تحققه، توكل على الله فيه بنيتك.   - قرر أن تبذل كل ما في جهدك ووسعك حتى يؤيدك بالأسباب.   - فكر نفسك بالتوكل، بالاستمرار بالذكر والدعاءن وقول حسبي الله ونعم الوكيل.   - قل صباح كل يوم 7 مرات: "حسبي الله لا إله إلا
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حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: استرداد أرض مصنع الترانزستور

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم استرداد أرض مصنع الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية "تليمصر" بالكامل، ودونما التفريط فى سنتيمتر واحد منها، وذلك بعد صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالدعوتين رقمي 5734 و5735 لسنة 21 ق، وبعد رفض الطعن المقدم من الشركة على قراري محافظ الإسماعيلية رقمي 293 و294 لسنة 2016 المطعون فيهما، وذلك باستصدار قرار المحكمة بإلزام الشركة بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة بمساحة 23 ألفا و940 مترا مربعا وتسليمها لمدينة الإسماعيلية بحالتها وبما عليها.
مدارس التعليم الفني

غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

أدى، اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
مجلس-النواب (3)

النواب يوصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج، والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن موعد التقدم لمدارس STEM.. اعرف الأماكن

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولى وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019 - 2020، وحضر الاجتماع الدكتور رضا أبو سريع المشرف على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة مدارس STEM، ومحمد صديق مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن المركز القومى للامتحانات.
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عمرو خالد

عمرو خالد: تغلب على الشهوات والمعاصي بهذا الذكر

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن أمراض القلوب 7 أنواع، دواؤها جميعًا ذكر الله: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله"، "وأنا معه إذا ذكرني"، "فاذكروني أذكركم". وذكر عمرو خالد في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، المذاع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشكل يومى، أمراض القلوب على النحو التالي: ـ في القلب خوف لا يطمئن إلا بذكر الله.
عمرو خالد

عمرو خالد: هذا هو الهدف الحقيقي من الصلاة على النبي

حث الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بالإكثار من الصلاة عليه، صلاة تجعلك كأنك تراه وتشعر به، فتتجسد فيك أخلاق النبي وصفاته، مضيفا أن الهدف من الصلاة على النبي أن تغرس فيك أخلاقه، فالصلاة عليه هي سر البشرى، "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، جاء ذلك في الحلقة الـ22 من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" حول "الصلاة على النبي".
عمرو خالد

عمرو خالد: وأنت تبحث عن ليلة القدر.. ردد هذا الذكر

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إن ذكر الله يضيء القلب والحياة، لأنك حينما تذكره يقذف قبسا من نوره في قلبك، يضيء حياتك، قراراتك، اختياراتك، ويذلل لك مصاعب الحياة وينير لك ظلماتها، مضيفا أن نور الله تعالى ينزل "في بيوت أذن الله أن ترفع"، ينزل على "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة"، على الذاكرين والمصلين، ومن لا يريد هذا النور "كظلمات في بحر لجي"، "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور"، جاء ذلك في الحلقة الـ21، من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" عبر موقع فيسبوك، اليوم الأحد، التي خصصها للحديث عن ذكر "يا نور نور صدورنا".
عمرو خالد

عمرو خالد يكشف شروط قبول الدعاء.. والأشياء المستحبة

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إن 80% مما يدعو به الإنسان يستجيب الله تعالى له كما طلب، والباقي يكون بأشكال مختلفة، فربما يكون ما دعوت به شرا لك، أو قد تكون دعوت بأقل مما جهزه الله لك. وحدد عمرو خالد، في الحلقة العشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، الذي يذيعه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي جاءت تحت عنوان "يا مجيب أجب دعاءنا"، شروط إجابة الدعاء في 4 منازل روحية ربانية يجب استحضارها عند الدعاء، وهي كالتالي:
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