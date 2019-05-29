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بكاميرا Pop-Up.. هواوي تطرح Y9 Prime 2019 في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
هواوي Y9 2019
هواوي Y9 2019
أطلقت هواوي مصر هاتف Y9 Prime 2019 الذي يعد نقلة في عالم الهواتف المتوسطة حيث يأتي بشاشة عرض كاملة وكاميرا Pop-Up، وقال "كيث لي" – نائب رئيس هواوي مصر، " نحن في هواوي نقدم التطور والابتكار، ولم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم، لذا نقدم هاتف هواوي Y9 Prime 2019 للسوق المصرية، الذي يمثل فئة جديدة من نوعها في سوق الهواتف الذكية، حيث إنه يقارب فئة الهواتف الرائدة في الإمكانيات والمزايا، بل إنه يحتوي على مزايا لم تكن موجودة في الهواتف المتطورة".
وأضاف لي، "نعمل على تطوير سلسلة هواتف Y التي تركز على اهتمامات فئة المستخدمين الشباب الذين يتطلعون لأجهزة ذكية تساعدهم على إنجاز مهامهم بكل سرعة ويسر". يأتي هاتف هواوي Y9 Prime 2019 بشاشة Ultra Fullview من هواوي بقياس 6.59 بوصة، كما يضم كاميرا Pop-Up منبثقة من هيكل الهاتف، وتأتي بدقة 16 ميجابكسل مزودة
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فيسبوك وانستجرام وواتس آب

انخفاض معدل استخدام فيسبوك.. وصعود إنستجرام

نحبها أو نكرهها، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي جزءا مهما من يومنا حتى ولو حاولنا جاهدين الابتعاد عنها، وهي التي أدخلت الكثير من المصطلحات لثقافتنا وأصبحت جزءًا من نمط حياتنا، فعندما نعلم أن عدد البشر المتصلين بالإنترنت في العام الجاري أكثر من 4.021 مليار إنسان، نتأكد أنها مهمة جدا في يومنا العادي. صدر اليوم تقرير جديد عن شركة eMarketer الأمريكية، والذي وجد أن متوسط الوقت الذي يقضيه المراهقون يوميا على فيسبوك انخفض بنسبة 3 دقائق في عام 2018 إلى 38 دقيقة في اليوم.
هونر View 20 (1)

«هونر» عينها على المركز الثالث في سوق المحمول 2021

أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة GFK للأبحاث انضمام شركة هونر إلى الخمسة الكبار في مبيعات سوق الهواتف الذكية المصري، وهو ما يمثل خطوة كبيرة للشركة التي انطلقت منذ عام واحد فقط، وحققت هذا الانتشار في ظل وجود ماركات كبيرة للهواتف الذكية تعمل في مصر من سنوات كثيرة، إلا أن هونر وهواتفها تركت بصمه واضحه داخل سوق الهواتف المحمول من خلال التصميمات المتقدمة للهواتف والتكنولوجيا الرائدة التى قدمتها بأسعار تنافسية، كما تستهدف الشركة أن تكون ضمن قائمة الثلاثه فئات الأولى فى السوق المصرية وذلك بحلول 2021.
هواوى (3)

هل مازلت تفكر في شراء هاتف هواوي بعد الآن؟

أصبحت مجموعة الهواتف الذكية من هواوي، خيارًا متزايد الشعبية لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، في الواقع، باعت الشركة عددا هائلا من الهواتف الذكية أكثر من أي شركة أخرى غير سامسونج. ليأتي خبر حظر جوجل لجميع خدماتها عن هواوي، بمثابة صدمة للملايين من محبي هواتف هواوي، جاء ذلك المنع نتيجة لأمر تنفيذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات إلى الشركة المصنعة الصينية، كما هو الحال مع هواتف سامسونج، تعمل أجهزة هواوي على نظام تشغيل أندرويد من جوجل.
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هواوى (3)

هل مازلت تفكر في شراء هاتف هواوي بعد الآن؟

أصبحت مجموعة الهواتف الذكية من هواوي، خيارًا متزايد الشعبية لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، في الواقع، باعت الشركة عددا هائلا من الهواتف الذكية أكثر من أي شركة أخرى غير سامسونج. ليأتي خبر حظر جوجل لجميع خدماتها عن هواوي، بمثابة صدمة للملايين من محبي هواتف هواوي، جاء ذلك المنع نتيجة لأمر تنفيذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات إلى الشركة المصنعة الصينية، كما هو الحال مع هواتف سامسونج، تعمل أجهزة هواوي على نظام تشغيل أندرويد من جوجل.
Honor View 20 هواوى (2)

تعرف على اسم نظام التشغيل الجديد الخاص بهواوي

انتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول عمل شركة هواوي الصينية على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذي يعرف بهونج مينج، في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وهواوي، إضافة إلى انضمام جوجل للحرب وإعلانها توقف دعم تطبيقاتها لهواتف هواوي. في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت هواوي مؤخرًا، أنها تعمل على نظام التشغيل الخاص بها كبديل لنظام الأندرويد، وبفضل العديد من العلامات التجارية التي قدمتها هواوي، كشفت الشركة مؤخرًا عن اسم نظام التشغيل الجديد والذي لم يكن هونج مينج.
ابل-هواوى

سيب وأنا أسيب.. مصير هواتف أبل بعد أزمة هواوي

على مدار الأيام الماضية لم ينقطع الحديث عالميا ومحليا حول أزمة شركة هواوي الصينية وهواتفها، التي باتت مهددة بشكل كبير إذا امتنعت جوجل الأمريكية عن دعمها بنظام تشغيل أندرويد الأشهر عالميا، ولا تزال تفاصيل الأزمة متشابكة وإن كانت جوجل قد منحت شركة هواوي فترة سماح 3 أشهر لتدبير أمرها، وبدورها أبت شركة هواوي أن تخضع لمنحة من جوجل رافضة فترة السماح، وأكد مسئولوها أنهم ليسوا في حاجة لهذه الفترة بل إنهم مستعدون بالنظام البديل، ورغم التصريحات المختلفة الصادرة من الجانب الصيني حول الأزمة فإن هناك أطرافا أخرى قد تدخل في الصراع لاحقًا، منها شركة أبل.
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نائب رئيس هواوي لأمريكا.. لا مزيد من بناء الجدران

قال كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي العالمية: "تم فرض قيود على هواوي بناءً على مزاعم لا أساس لها وذلك من أجل تعطيل عمليات أعمالنا، ونعتقد أن هذا السلوك غير مبرر على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه في أوروبا يعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية على هاتف يعمل بنظام Android. تمثل حسابات Huawei نحو 20% من هذا السوق، مثل هذه القرارات المتهورة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر للمستهلكين والشركات في أوروبا، هذا يضع سابقة خطيرة، ويتعارض مع قيم مجتمع الأعمال الدولي، ويقطع سلسلة التوريد العالمية ويعطل المنافسة العادلة في السوق.
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