بكاميرا Pop-Up.. هواوي تطرح Y9 Prime 2019 في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

هواوي Y9 2019

أطلقت هواوي مصر هاتف Y9 Prime 2019 الذي يعد نقلة في عالم الهواتف المتوسطة حيث يأتي بشاشة عرض كاملة وكاميرا Pop-Up، وقال "كيث لي" – نائب رئيس هواوي مصر، " نحن في هواوي نقدم التطور والابتكار، ولم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم، لذا نقدم هاتف هواوي Y9 Prime 2019 للسوق المصرية، الذي يمثل فئة جديدة من نوعها في سوق الهواتف الذكية، حيث إنه يقارب فئة الهواتف الرائدة في الإمكانيات والمزايا، بل إنه يحتوي على مزايا لم تكن موجودة في الهواتف المتطورة".

وأضاف لي، "نعمل على تطوير سلسلة هواتف Y التي تركز على اهتمامات فئة المستخدمين الشباب الذين يتطلعون لأجهزة ذكية تساعدهم على إنجاز مهامهم بكل سرعة ويسر". يأتي هاتف هواوي Y9 Prime 2019 بشاشة Ultra Fullview من هواوي بقياس 6.59 بوصة، كما يضم كاميرا Pop-Up منبثقة من هيكل الهاتف، وتأتي بدقة 16 ميجابكسل مزودة



وأضاف لي، "نعمل على تطوير سلسلة هواتف Y التي تركز على اهتمامات فئة المستخدمين الشباب الذين يتطلعون لأجهزة ذكية تساعدهم على إنجاز مهامهم بكل سرعة ويسر".



يأتي هاتف هواوي Y9 Prime 2019 بشاشة Ultra Fullview من هواوي بقياس 6.59 بوصة، كما يضم كاميرا Pop-Up منبثقة من هيكل الهاتف، وتأتي بدقة 16 ميجابكسل مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما أن الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بثلاثة عدسات مختلفة، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة بدقة 8 ميجابكسل للزوايا فائقة العرض وعدسة بدقة 2 ميجابكسل، وذلك لتقديم صور فائقة الجودة والوضوح. يمكن للكاميرا الخلفية المدعمة بالخوارزمية الذكية التعرف على 22 فئة وما يزيد عن 500 مشهد في الوقت الفعلي، كما يمكنها تحليل المشاهد وتحسينه بذكاء، لتتمتع كل لقطة بمزيد من الدقة والإشراق.