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مصر: نتحمل سنويا 260 مليون دولار من أجل اللاجئين

مفوضية اللاجئين: 250 ألف لاجئ في مصر، وملتمس لجوء من 56 جنسية مختلفة، يوجد منهم في مصر 133 ألفا منهم من الجنسية السورية، و116 ألف من جنسيات أخرى
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أكد السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، التزام مصر بمواصلة تقديم كافة أشكال الخدمات الأساسية التى يتمتع بها المواطنون المصريون، في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي للأشقاء السوريين المتواجدين في مصر، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصرى ومحدودية الدعم الدولي، جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال حفل إطلاق "فصل مصر" في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، استجابة للأزمة السورية 2019 - 2020، بمقر وزارة الخارجية.
وأيضا خطة استجابة مصر للاجئين وطالبي اللجوء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والعراق، واليمن. ويأتي حفل الإطلاق في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم اللاجئين، وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات في مصر. وحضر الاحتفال عدد من سفراء الدول المانحة، وممثلو وكالات الأمم المتحدة المشاركة فى
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حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: استرداد أرض مصنع الترانزستور

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم استرداد أرض مصنع الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية "تليمصر" بالكامل، ودونما التفريط فى سنتيمتر واحد منها، وذلك بعد صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالدعوتين رقمي 5734 و5735 لسنة 21 ق، وبعد رفض الطعن المقدم من الشركة على قراري محافظ الإسماعيلية رقمي 293 و294 لسنة 2016 المطعون فيهما، وذلك باستصدار قرار المحكمة بإلزام الشركة بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة بمساحة 23 ألفا و940 مترا مربعا وتسليمها لمدينة الإسماعيلية بحالتها وبما عليها.
مدارس التعليم الفني

غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

أدى، اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
مجلس-النواب (3)

النواب يوصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج، والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن موعد التقدم لمدارس STEM.. اعرف الأماكن

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولى وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019 - 2020، وحضر الاجتماع الدكتور رضا أبو سريع المشرف على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة مدارس STEM، ومحمد صديق مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن المركز القومى للامتحانات.
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ختان-الإناث

الأمم المتحدة تشيد بمحاولات مصر لإنهاء ختان الإناث

أشاد مكتب الأمم المتحدة في مصر بالخطوات الإيجابية والمشجعة، والتي تأتي تجديدا للدعوة إلى العمل من أجل عقد اجتماعي لإنهاء ختان الإناث في مصر، مشيرا إلى أنه في 20 مايو الجاري، عقد المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة أول اجتماع لفريق العمل الوطني للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويتألف فريق العمل من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني وشركاء التنمية، جاء ذلك في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الإثنين.
سامح-شكرى (2)

مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.
سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
الملك-سلمان

السعودية تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية

جددت المملكة العربية السعودية طلبها من دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واحترام حقوق العمال المهاجرين لديها، إعمالا للمواثيق والقوانين الدولية. وشددت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر أمس، على ضرورة قيام قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.
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