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أبو شقة يعلق على قرار رفع الحصانة عن «الحناوي»

تحرير:أحمد جاد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي، صدر بناء على إجراءات لائحية صحيحة، معلنا قرار اللجنة بإحالة ما جاء في مذكرة النائب من تجاوزات في حق اللجنة، إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، للتحقيق فيها، جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائب هاني الحناوي إلى رئيس المجلس، بشأن اعتراضه على قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة عنه.
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة استعرضت المذكرتين المقدمتين من الحناوي لرئيس المجلس، وتم تلاوتهما حرفيا على أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، وارتأت اللجنة بالإجماع التأكيد على قرارها الصادر في اجتماعها السابق، يوم 22 مايو الجاري، برفع الحصانة عن النائب. وتابع: "كما قررت اللجنة رفع مذكرة لرئيس المجلس، للتحقيق
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حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: استرداد أرض مصنع الترانزستور

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم استرداد أرض مصنع الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية "تليمصر" بالكامل، ودونما التفريط فى سنتيمتر واحد منها، وذلك بعد صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالدعوتين رقمي 5734 و5735 لسنة 21 ق، وبعد رفض الطعن المقدم من الشركة على قراري محافظ الإسماعيلية رقمي 293 و294 لسنة 2016 المطعون فيهما، وذلك باستصدار قرار المحكمة بإلزام الشركة بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة بمساحة 23 ألفا و940 مترا مربعا وتسليمها لمدينة الإسماعيلية بحالتها وبما عليها.
مدارس التعليم الفني

غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

أدى، اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
مجلس-النواب (3)

النواب يوصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج، والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن موعد التقدم لمدارس STEM.. اعرف الأماكن

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولى وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019 - 2020، وحضر الاجتماع الدكتور رضا أبو سريع المشرف على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة مدارس STEM، ومحمد صديق مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن المركز القومى للامتحانات.
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مجلس-النواب

مجلس النواب يقر تعديلات على قانون القطاع العام

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك في اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب، واتفق معه النائب إيهاب الخولي، الذي أكد أن هذا القانون هام، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم أيضا توجهات الإصلاح الاقتصادي.
مجلس-النواب

النواب: إعادة قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل والمواصلات لإعادة صياغة بعض مواد القانون على أن يعاد عرضه للمناقشة في المجلس خلال أسبوع. وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري، الأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
على عبد العال (4)

النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب..وعبدالعال: مش مرتضى

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفضَ البرلمان رفعَ الحصانة عن أحد النواب، دون الإفصاح عن اسمه، موجهًا حديثه للنواب: "مش مرتضى منصور علشان ماحدش ذهنه يروح كده أو كده". وأضاف عبد العال، خلال كملته بالجلسة العامة، أنه تلقَّى طلبًا لرفع الحصانة عن أحد النواب، ولكن الطلب غيرُ مستوفٍ للشروط، لذلك تقرر رفضُ الطلب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خُصِّصتْ لمناقشة قوانين المخدِّرات والمعاشات العكسرية وقانونِ الملاحةِ الداخلية.
امم-افريقيا‎

أول طلب إحاطة ضد أسعار تذاكر أمم إفريقيا

أعلن المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب رئيس نادى سموحة، رفضه لأسعار تذاكر حضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى حددها اتحاد الكرة لتصل الدرجة الثالثة إلى 200 جنيه. وتقدم عامر، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار فورى بتخفيض سعر تذكرة متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية للدرجة الثالثة من 200 جنيه إلى 50 جنيها.
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