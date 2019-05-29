التعليم تعلن موعد التقدم لمدارس STEM.. اعرف الأماكن

تحرير:أمينة محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولى وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019 - 2020، وحضر الاجتماع الدكتور رضا أبو سريع المشرف على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة مدارس STEM، ومحمد صديق مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن المركز القومى للامتحانات.

وناقش حجازي، الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيان إذ تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين، والتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: http://emis.gov.eg، اعتبارا من يوم 16 إلى 26 يونيو المقبل، على أن تعقد اختبارات القبول