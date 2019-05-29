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التعليم تعلن موعد التقدم لمدارس STEM.. اعرف الأماكن

تحرير:أمينة محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولى وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019 - 2020، وحضر الاجتماع الدكتور رضا أبو سريع المشرف على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة مدارس STEM، ومحمد صديق مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن المركز القومى للامتحانات.
وناقش حجازي، الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيان إذ تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين، والتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: http://emis.gov.eg، اعتبارا من يوم 16 إلى 26 يونيو المقبل، على أن تعقد اختبارات القبول
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مدارس التعليم الفني

غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

أدى، اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
مجلس-النواب (3)

النواب يوصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج، والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
بهاء-الدين-ابو-شقة

أبو شقة يعلق على قرار رفع الحصانة عن «الحناوي»

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي، صدر بناء على إجراءات لائحية صحيحة، معلنا قرار اللجنة بإحالة ما جاء في مذكرة النائب من تجاوزات في حق اللجنة، إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، للتحقيق فيها، جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائب هاني الحناوي إلى رئيس المجلس، بشأن اعتراضه على قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة عنه.
سامح-شكرى (2)

مصر: نتحمل سنويا 260 مليون دولار من أجل اللاجئين

أكد السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، التزام مصر بمواصلة تقديم كافة أشكال الخدمات الأساسية التى يتمتع بها المواطنون المصريون، في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي للأشقاء السوريين المتواجدين في مصر، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصرى ومحدودية الدعم الدولي، جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال حفل إطلاق "فصل مصر" في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، استجابة للأزمة السورية 2019 - 2020، بمقر وزارة الخارجية.
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كامل-الوزير-وزير النقل-يتفقد-محطة-الاسكندرية

الوزير يصل الإسكندرية بالقطار.. ويتفقد «محطة مصر»

وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، مستقلا قطارا رقم 905 من القاهرة على رصيف رقم 4، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومتابعة تطبيق منظومة التصدي للركوب بدون تذكرة، وتحقيق سكك حديدية آمنة ومنضبطة ونظيفة. وحرص الركاب المسافرون على الانتظار أمام القطار الذي يستقله وزير النقل، لالتقاط الصور التذكارية معه، وسط حالة من السعادة سيطرت على الجميع، وطالب الركاب الوزير بالنظر لأزمة تأخر القطارات عن مواعيدها.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

معتدل نهارًا ولطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة غدا الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

الأرصاد تُعلن: غدًا انخفاض الحرارة 6 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
قطار-اسوان

تعرف على مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن استعدادها لتشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وذكر المهندس حسين الرشيدي رئيس مجلس إدارة المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم الاستعداد لمواجهة كثافة الحجز على القطارات بمناسبة أعياد الفطر المبارك، إذ تقرر الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من 28 مايو الجاري لخدمة رحلات المواطنين من "القاهرة والإسكندرية إلى صعيد مصر"، معلنا أنه سيتم إضافة 6 قطارات إسباني بعربات أولى وثانية مكيفة بقطارات خطوط "القاهرة - أسوان" والعكس طوال الفترة المقبلة.
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