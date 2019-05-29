هل يظهر هشام عشماوي في «طرة» السبت المقبل؟

على رأس القضايا التي ما زالت متداولة حاليا، ويحاكم فيها «عشماوي»، قضية «أنصار بيت المقدس 1» وهي مؤجلة لجلسة السبت المقبل لسماع مرافعات فريق الدفاع

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

هشام عشماوي خلال وصوله إلى مصر

تسلمت السلطات المصرية رسميا، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، ويأتي قرار استلام «رأس الأفعى» عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه مطلع أكتوبر الماضي، ليسقط واحدًا من أخطر الإرهابيين فى قبضة جهاز الأمن المصري، باعتباره كنزا معلوماتيا استراتيجيا للكثير من التنظيمات الإرهابية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.

على رأس القضايا التي ما زالت متداولة حاليا، ويحاكم فيها «عشماوي»، قضية « أنصار بيت المقدس 1»، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وتنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، ويحاكم بالقضية 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم عشماوي، بشأن