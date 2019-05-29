جريمة

هل يظهر هشام عشماوي في «طرة» السبت المقبل؟

على رأس القضايا التي ما زالت متداولة حاليا، ويحاكم فيها «عشماوي»، قضية «أنصار بيت المقدس 1» وهي مؤجلة لجلسة السبت المقبل لسماع مرافعات فريق الدفاع
تحرير:تهامى البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
هشام عشماوي خلال وصوله إلى مصر
هشام عشماوي خلال وصوله إلى مصر
تسلمت السلطات المصرية رسميا، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، ويأتي قرار استلام «رأس الأفعى» عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه مطلع أكتوبر الماضي، ليسقط واحدًا من أخطر الإرهابيين فى قبضة جهاز الأمن المصري، باعتباره كنزا معلوماتيا استراتيجيا للكثير من التنظيمات الإرهابية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
على رأس القضايا التي ما زالت متداولة حاليا، ويحاكم فيها «عشماوي»، قضية « أنصار بيت المقدس 1»، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وتنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، ويحاكم بالقضية 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم عشماوي، بشأن
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انقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولي مدير المستشفى.
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أشلاء على السكة الحديد.. قطار يفرم شابا بالبحيرة

شهد مزلقان السكة الحديد بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مأساوي عندما اصطدم قطار على شريط السكة الحديد "إسكندرية - القاهرة" المتجه محافظة الإسكندرية بشاب، في أثناء عبورة للمزلقان وهو مغلق ما أدى لإصابته ووفاته في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار أسرة الشاب بعد التعرف على هويته من بطاقته الشخصية.
حريق

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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بأى دين تفجرون.. كيف وصفت النيابة متهمي بيت المقدس؟

«جماعة كذبت وزعمت أنها تطبق شريعة رب الأرض والسماوات، عناصر جماعة سمت نفسها أنصار بيت المقدس، أكثروا في مصر الفساد»، على مدار 6 جلسات، ترافع 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بشأن اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية ومهمة بالدولة.
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الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
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غدًا.. النيابة تترافع لليوم الثالث في «بيت المقدس»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة اليوم الأحد داخل مجمع محاكم طرة، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار «بيت المقدس»، إلى جلسة الغد الإثنين، لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة، يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية ومهمة بالدولة.
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