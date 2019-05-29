هل يظهر هشام عشماوي في «طرة» السبت المقبل؟

على رأس القضايا التي ما زالت متداولة حاليا، ويحاكم فيها «عشماوي»، قضية «أنصار بيت المقدس 1» وهي مؤجلة لجلسة السبت المقبل لسماع مرافعات فريق الدفاع
تسلمت السلطات المصرية رسميا، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، ويأتي قرار استلام «رأس الأفعى» عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه مطلع أكتوبر الماضي، ليسقط واحدًا من أخطر الإرهابيين فى قبضة جهاز الأمن المصري، باعتباره كنزا معلوماتيا استراتيجيا للكثير من التنظيمات الإرهابية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
على رأس القضايا التي ما زالت متداولة حاليا، ويحاكم فيها «عشماوي»، قضية « أنصار بيت المقدس 1»، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وتنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، ويحاكم بالقضية 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم عشماوي، بشأن
على رأس القضايا التي ما زالت متداولة حاليا، ويحاكم فيها «عشماوي»، قضية « أنصار بيت المقدس 1»، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وتنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، ويحاكم بالقضية 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم عشماوي، بشأن اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية وهامة بالدولة.
ورد اسم الضابط المفصول هشام عشماوي، آخر مرة في تلك القضية، الأسبوع المنصرم، خلال مرافعة نيابة أمن الدولة ضد المتهمين، والتي استغرقت 3 أيام كاملة، شرح فيها ممثل النيابة العامة تفاصيل الجرائم والوقائع الإرهابية التي يحاكم على أثرها المتهمون بتلك القضية، التي تشغل اهتمام الرأى العام، خاصة أنها تشمل بين أوراقها تفاصيل محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، وكذا تفجير مديريتي امن القاهرة والدقهلية.
وجاء بمرافعة النيابة أن المتهم هشام عشماوى حول وحدة سكنية يملكها لمقر لتخزين الأسلحة والذخيرة بحيث أصبحت مقرا لعقد الاجتماعات لقتل واغتيال وزير الداخلية، فيما تولى المتهم محمد يوسف مهمة إمداد التنظيم الإرهابي بمعلومات عن الطرق المؤدية لقصر الاتحادية، وضبط بحوزته بالمقر التنظيمي كشوف بأسماء ضباط وأوراق عن المفرقعات.
ويقول عادل معوض محامي الجماعات الإسلامية، في تصريح لـ«التحرير»، إن قضية بيت المقدس 1، والمتهم فيها هشام عشماوي، محدد لنظرها جلسة السبت المقبل، ومن المقرر ان تبدأ المحكمة في سماع مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين، موضحا أنه ولطالما تم تسليم هشام عشماوي إلى قبضة الأمن المصري، يدب أن يحضر جلسات القضايا المتهم فيها، غير أنه استبعد ظهوره خلال الجلسة المقبلة، لاعتبارات قضائية وفنية كثيرة، منها مباشرة التحقيقات معه في القضايا والاتهامات التي يواجهها، من النيابة العسكرية وكذا نيابة أمن الدولة العليا.
فيما أوضح مصدر أمني، أنه سيتم مواجهة عشماوي بالاتهامات الموجهة إليه من جهات التحقيق، وذلك عبر مناقشات أمنية تفصيلية حول نشاطه وطبيعة الكيانات والتنظيمات التي ارتبط بها فكريا وعمليا.
وتابع المصدر، لـ«التحرير»، أن ظهور عشماوي داخل قفص المحكمة، أمرا ليس بالسهولة، إذ أنه سيمكث بعيدا عن باق المتهمين معه في القضايا التي من المقرر أن يقوم بعمل إعادة إجراءات محاكمة فيها، لخطورته في سير تلك القضايا وخشية احتكاكه بباق المتهمين داخل قفص المحكمة، إلى جانب إخضاعه لجلسة مناقشات ومواجهات بأقوال زملائه المضبوطين على ذمة تلك القضايا، وسماع أقواله فيما هو موجه إليه من اتهامات.
«شبهوا الجيش بالتتار والشرطة بالفجار، وتلك أفكار قيادات جاهلة، وجميعهم يعلم أن الشريعة لهم ستار، وقتلوا الأبرار والأخيار واستباحوا قتالنا مستندين بالخطأ، إلى رأى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل ذلك ينم عن جهل بالدين، وزعموا أن المسيحيين حاربوا الشريعة الإسلامية وليس لهم أمان، وهذا ضلال مبين، دون سند من الكتاب أو السنة»، تقول نيابة أمن الدولة عن المتهمين في قضية بيت المقدس1، وهي القضية التي لم يصدر فيها حكما ضد عشماوي إلى الآن، ومؤجلة لجلسة السبت المقبل.
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