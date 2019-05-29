للشهود.. تأجيل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم» لـ19 يونيو

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

أحراز قضية حسم

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، إلى جلسة 19 من يونيو المقبل، لاستكمال سماع شهود القضية، التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، ويواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم إرهابي مسلح وتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.

وتعتبر هذه القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية داخل محافظات الجمهورية، ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية. وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب