المؤبد والمشدد للمتهمين بخطف وقتل سمسار أكتوبر

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

جثة- أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل فريد شوقي سمسار أكتوبر، وجاء بمنطوق الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات في جلسة عاجلة.

توصلت تحريات قسم شرطة أول أكتوبر إلى قيام ضابطين وأمين شرطة و5 متهمين آخرين، بينهم عراقي الجنسية، بخطف وقتل سمسار أكتوبر، قبل أن يتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم. اعترف المتهمون بأن "عصام. ش" أمين الشرطة المفصول بمرور أكتوبر، خطط للجريمة بإيعاز من العقيد "الصباحي"،