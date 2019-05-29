غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

تحرير:أمينة محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

التعليم الفني

أدى، اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.

ورصدت الغرفة: في اللجنة رقم (872) طور سيناء الصناعية المشتركة بالطور (صناعي)، بناءً على اتصال تليفوني من غرفة العمليات بمديرية طور سيناء مزق الطالب "م. م" بتمزيق ورقة الإجابة، وحرر رئيس اللجنة محضرا بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.اقرأ أيضا| غش وتسريب وتمزيق