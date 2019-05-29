تغريم يوسف الحسيني 50 ألف جنيه لسب «الزند»

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

الحسيني

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا مؤقتا في واقعة سبه وقذف للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، كما ورد بمنطوق الحكم تغريم "محمود س"، و"هيثم ح"، وكلاهما معدين بالبرنامج، 10 آلاف جنيه في اتهامهما بذات القضية، على خلفية 3 بلاغات تقدم بهم المستشار أحمد الزند، إلى النائب العام، ضد الحسيني يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة بحقه، من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنايات بتغريم المستشار هشام جنينة، 20 ألف جنيه عما نسب إليه بسب وقذف «الزند»، إذ قرر في حديثه عبارات إهانة لتعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل، وعقب على ذلك بأنه من أسوأ الاختيارات، على حد الأقوال محل الاتهام. وأسند قاضي التحقيق إلى المستشار جنينة، المحبوس حاليا،