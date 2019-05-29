محافظ الإسماعيلية: استرداد أرض مصنع الترانزستور

تحرير:محمد مصباح ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

محافظ الإسماعيلية

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم استرداد أرض مصنع الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية "تليمصر" بالكامل، ودونما التفريط فى سنتيمتر واحد منها، وذلك بعد صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالدعوتين رقمي 5734 و5735 لسنة 21 ق، وبعد رفض الطعن المقدم من الشركة على قراري محافظ الإسماعيلية رقمي 293 و294 لسنة 2016 المطعون فيهما، وذلك باستصدار قرار المحكمة بإلزام الشركة بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة بمساحة 23 ألفا و940 مترا مربعا وتسليمها لمدينة الإسماعيلية بحالتها وبما عليها.

هذا بالإضافة إلى التزام الشركة بالقرار السابق بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الشمالي والمقام عليها المصنع وبعض المباني الإدارية بمساحة 20 ألفا و459 مترا مربعا، وبهذا تصل إجمالي المساحة المستردة بالكامل إلى نحو 45 ألف متر مربع تم استردادها بالكامل والتحفظ عليها لصالح المحافظة.وأكد محافظ الإسماعيلية على