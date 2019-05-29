بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة رشيد، والرائد بهاء الكردي رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية قوات الحماية المدنية بالبحيرة، لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها، وبالفحص تبين نشوب حريق في شقة "السيد خ" في منطقة برج رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما ادي الي حدوث