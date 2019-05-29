جريمة

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة رشيد، والرائد بهاء الكردي رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية قوات الحماية المدنية بالبحيرة، لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها، وبالفحص تبين نشوب حريق في شقة "السيد خ" في منطقة برج رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما ادي الي حدوث
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انقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولي مدير المستشفى.
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أشلاء على السكة الحديد.. قطار يفرم شابا بالبحيرة

شهد مزلقان السكة الحديد بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مأساوي عندما اصطدم قطار على شريط السكة الحديد "إسكندرية - القاهرة" المتجه محافظة الإسكندرية بشاب، في أثناء عبورة للمزلقان وهو مغلق ما أدى لإصابته ووفاته في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار أسرة الشاب بعد التعرف على هويته من بطاقته الشخصية.
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تغريم يوسف الحسيني 50 ألف جنيه لسب «الزند»

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا مؤقتا في واقعة سبه وقذف للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، كما ورد بمنطوق الحكم تغريم "محمود س"، و"هيثم ح"، وكلاهما معدين بالبرنامج، 10 آلاف جنيه في اتهامهما بذات القضية، على خلفية 3 بلاغات تقدم بهم المستشار أحمد الزند، إلى النائب العام، ضد الحسيني يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة بحقه، من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.
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حريق

نجاة ضابط بالمعاش ونجله في حريق شقتين بالوايلي

شب حريق هائل في شقتين سكنيتين بشارع السرجاني في منطقة الوايلي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم ضابط بالمعاش ونجله، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذهما. البداية بتلقي اللواء أسامة فاروق، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من العقيد وائل شرارة، نائب مأمور قسم الوايلي بنشوب حريق هائل داخل عقار بشارع السرجاني، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء و2 سلم هيدروليكي؛ للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقارات السكنية المجاورة.
إخماد حريق - أرشيفية

بسبب حرارة الجو.. إصابة 30 شخصًا في حريق بالبحيرة

استقبلت مستشفى كفر الدوار الشاملة 30 مصابًا، بحالات اختناق جراء نشوب حريق هائل، في أرض فضاء على مساحة فدانين بمنطقة الفيلات داخل شركة مصر للغزل والنسيج ببندر كفر الدوار في محافظة البحيرة، حيث أنقذت الحماية المدنية المنطقة بالكامل من كارثة قبل امتداد النيران للفيلات والمصنع، وذلك باستخدام 4 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة ارتفاع درجة الحرارة في الجو، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوجود حريق هائل داخل شركة مصر للغزل والنسيج.
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إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
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السيطرة على حريق مخبز بالقاهرة ومطعم شهير بالمنيا

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل مخبز فى منطقة حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات، البداية ببلاغ تلقته غرفة عمليات نجدة القاهرة، بنشوب حريق داخل أحد المخابز فى حلوان، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق ، وفي المنيا أصيب 4 أشخاص في اندلاع حريق متوسط بمطعم نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق، ونقل المصابين لتلقي العلاج.
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