جريمة

أشلاء على السكة الحديد.. قطار يفرم شابا بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
شهد مزلقان السكة الحديد بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مأساوي عندما اصطدم قطار على شريط السكة الحديد "إسكندرية - القاهرة" المتجه محافظة الإسكندرية بشاب، في أثناء عبورة للمزلقان وهو مغلق ما أدى لإصابته ووفاته في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار أسرة الشاب بعد التعرف على هويته من بطاقته الشخصية.
البداية، بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، باصطدام قطار بشخص في مزلقان دمنهور، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء عبور "مصطفى ر"، 20
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انقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولي مدير المستشفى.
حريق

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
يوسف-الحسينى (2)

تغريم يوسف الحسيني 50 ألف جنيه لسب «الزند»

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا مؤقتا في واقعة سبه وقذف للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، كما ورد بمنطوق الحكم تغريم "محمود س"، و"هيثم ح"، وكلاهما معدين بالبرنامج، 10 آلاف جنيه في اتهامهما بذات القضية، على خلفية 3 بلاغات تقدم بهم المستشار أحمد الزند، إلى النائب العام، ضد الحسيني يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة بحقه، من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.
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خروج-3-عربات-قطار-بضائع-عن-القضبان-بالبحيرة

خروج 3 عربات قطار بضائع عن القضبان بالبحيرة

شهد مزلقان جزيرة البط بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، خروج 3 عربات من قطار بضائع "بازلت" كان متجها إلى القاهرة على شريط السكة الحديد "الإسكندرية - القاهرة" عن قضبان السكة الحديد، وسط حالة من الخوف والفزع بين الأهالي وسكان المنطقة، وجار رفع القطار بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة باستخدام الونش والمعدات الثقيلة، وتسبب ذلك في توقف حركة القطارات لمدة ساعتين في محطات أبو حمص وكفر الدوار ودمنهور، وغادر بعض الركاب القطارات بعد التأخير واستقلوا السيارات الأجرة.
تصادم

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة "تناية" بالطريق الصحراوى عند الكيلو 135 بدائرة مركز وادى النطرون، بسبب انفجار إطار السيارة مما أدى إلى عدم تحكم السائق فى عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 3 أمناء شرطة في تصادم 3 سيارات بالبحيرة

أصيب ثلاثة أمناء شرطة بكدمات وسحجات وجروح، في حادث تصادم بين ثلاثة سيارات، وقع ظهر اليوم الأربعاء، عند الكيلو 122 بالطريق الصحراوى بنطاق مركز شرطة وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لعمل الفحوصات اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. بداية الواقعة، بتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي عند الكيلو 122 بنطاق المركز.
جثة

حط الجثة في شوال.. تفاصيل جديدة في مقتل تاجر المنتزه

"رجب شخص بيحب الخير ومالهوش في الغلط، كل همه يربي عياله بالحلال ويركز فى شغله ومايعرفش حاجة تانية، علشان كده ربنا فتحها عليه والمحل بقى 3، بس الفترة الأخيرة كان عايز يلم فلوسه من السوق، وحاول يقعد مع ابن خالته علشان ياخد فلوسه منه، لكن التاني غدر بيه وقتله فى نص الشارع، ومش بس كده ده حط جثته في شوال ورماها جنب بيت أخته بكل برود.. بس نقول إيه حسبي الله ونعم الوكيل"، هكذا روى "أحمد" تفاصيل مقتل شقيقه رجب محمد إبراهيم، 49 سنة، الأسبوع الماضي، على يد ابن خالته، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب تجارتهما في الملابس ورغبة الضحية في الحصول على أمواله.
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