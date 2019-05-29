أشلاء على السكة الحديد.. قطار يفرم شابا بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

قطار - صورة أرشيفية

شهد مزلقان السكة الحديد بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مأساوي عندما اصطدم قطار على شريط السكة الحديد "إسكندرية - القاهرة" المتجه محافظة الإسكندرية بشاب، في أثناء عبورة للمزلقان وهو مغلق ما أدى لإصابته ووفاته في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار أسرة الشاب بعد التعرف على هويته من بطاقته الشخصية.

البداية، بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، باصطدام قطار بشخص في مزلقان دمنهور، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء عبور "مصطفى ر"، 20