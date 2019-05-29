مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

حادث سيارة - صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولي مدير المستشفى.

من ناحية أخرى، استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، نشأت محمد عبد الله، جمال محمد إبراهيم، سائق ومسعف طاقم إحدى سيارات مرفق إسعاف بني سويف، بعد أن سلما 27 ألف جنيه ومشغولات ذهبية وأجهزة محمول حديثة، وبعض العملات الأجنبية لمواطنين ليبيبن من أصل مصري بعد إصابتهم في حادث انقلاب سيارتهم على الطريق