إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.

وتوجه مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقوة من مديرية الأمن، ظهر اليوم، لمركز ديروط على خلفية مشاجرة واطلاق أعيرة نارية بين عائلتين، وأثناء عودتهم من المأمورية بطريق "ديروط - أسيوط" أمام مركز القوصية اختلت عجلة القيادة في يد السائق، في أثناء تخطي إحدى السيارات ما أسفر عن انقلاب السيارة.وتم نقل المصابين