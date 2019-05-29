جريمة

إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.
وتوجه مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقوة من مديرية الأمن، ظهر اليوم، لمركز ديروط على خلفية مشاجرة واطلاق أعيرة نارية بين عائلتين، وأثناء عودتهم من المأمورية بطريق "ديروط - أسيوط" أمام مركز القوصية اختلت عجلة القيادة في يد السائق، في أثناء تخطي إحدى السيارات ما أسفر عن انقلاب السيارة.وتم نقل المصابين
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حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (3)

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولي مدير المستشفى.
قطار (2)

أشلاء على السكة الحديد.. قطار يفرم شابا بالبحيرة

شهد مزلقان السكة الحديد بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مأساوي عندما اصطدم قطار على شريط السكة الحديد "إسكندرية - القاهرة" المتجه محافظة الإسكندرية بشاب، في أثناء عبورة للمزلقان وهو مغلق ما أدى لإصابته ووفاته في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار أسرة الشاب بعد التعرف على هويته من بطاقته الشخصية.
حريق

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
يوسف-الحسينى (2)

تغريم يوسف الحسيني 50 ألف جنيه لسب «الزند»

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا مؤقتا في واقعة سبه وقذف للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، كما ورد بمنطوق الحكم تغريم "محمود س"، و"هيثم ح"، وكلاهما معدين بالبرنامج، 10 آلاف جنيه في اتهامهما بذات القضية، على خلفية 3 بلاغات تقدم بهم المستشار أحمد الزند، إلى النائب العام، ضد الحسيني يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة بحقه، من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.
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حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (3)

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولي مدير المستشفى.
تصادم-أتوبيس-خاص-بمقطورة (3)

إصابة 28 شخصا في تصادم أتوبيس و5 سيارات بـ«الصحراوي»

أصيب 28 شخصا، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم الأحد، أثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وخمس سيارات بطريق «مصر– الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات «التأمين الصحي» بالعاشر، و«بلبيس» المركزي، بمدينة بلبيس، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حريق

بسبب الحر.. حريق في أشجار مديرية الصحة بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الخميس، على حريق محدود اندلع فى بعض الأشجار بمديرية الصحة بمدينة أسيوط، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ودون خسائر فى الأرواح. وتفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بمديرية الصحة بمدينة أسيوط بعد السيطرة على الحريق الذي نشب بسبب الارتفاع فى درجة الحرارة، مشددًا على اتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان بجميع المصالح الحكومية وكافة القطاعات تحسبًا لنشوب حرائق أو حدوث ماس كهربائى نظرًا لارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الحالية.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

قتيلان و4 مصابين في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث مروري وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، دائرة قسم شرطة محرم بك، بوسط الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ووجود وفيات وعدد من المصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.
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