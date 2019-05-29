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تفاصيل لقاء العاهل المغربي وجاريد كوشنر

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
أكد العاهل الأردني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في العاصمة عمان، على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية. وذكرت نشرة الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، استقبل الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.
وتم بحث المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بحسب وكالة "بترا" الأردنية.اقرأ أيضا| كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»وأكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية
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امم-افريقيا‎

الشركة المتحدة: وقف حملات اللجنة المنظمة لكان 2019

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، بيانا، حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، قائلا: "فوجئنا وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن أحمد مجاهد، الذي تصادف وجوده في مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت".
جثة

وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في حادث سير

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط، وتوفي مدير الأمن لاحقا، متأثرا بإصابته.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أسر شهداء المنيا: أولادنا فرحانين في السماء

فرحة عارمة يعيشها أسر وأهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الذي استهدف حافلات تقل أقباط على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل، وخلّف وراءه مقتل 28 من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك عقب إذاعة فيديو وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر داخل طيارة حربية عسكرية ويقتاده عددا من المقاتلين المصريين، خاصة أن "عشماوي" من المشاركين في الهجوم على الحافلات الثلاث التي أسفرت عن مقتل أبناءهم، وعبر أسر الشهداء عن فرحتهم جراء تسليم عشماوي" مطالبين بالقصاص من هذا الإرهابي.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: استرداد أرض مصنع الترانزستور

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم استرداد أرض مصنع الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية "تليمصر" بالكامل، ودونما التفريط فى سنتيمتر واحد منها، وذلك بعد صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالدعوتين رقمي 5734 و5735 لسنة 21 ق، وبعد رفض الطعن المقدم من الشركة على قراري محافظ الإسماعيلية رقمي 293 و294 لسنة 2016 المطعون فيهما، وذلك باستصدار قرار المحكمة بإلزام الشركة بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة بمساحة 23 ألفا و940 مترا مربعا وتسليمها لمدينة الإسماعيلية بحالتها وبما عليها.
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كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
جاريد كوشنر

كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
نتنياهو ويوسف بن علوي

وزير خارجية عمان: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين

علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على الخطة الأمريكية الجديدة للسلام والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، المنتظر إعلان تفاصيلها، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلت وزارة الخارجية العمانية عدد من النقاط الهامة الواردة به عبر صفحتها على تويتر، أن بلاده تعلم جيدا أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطة الأمريكية ستواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، متابعا: "لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”
اونروا.jpg2

حل «الأونروا» يفضح دور واشنطن الخبيث لتصفية اللاجئين

وُصفت بأنها "رأس الحربة" في محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال جهودها المضنية لتحقيق هذا الهدف. إنها واشنطن التي تقود بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن وصل إلى البيت الأبيض، مخططا خبيثا وخطيرا يستهدف تصفية وإنهاء قضية اللاجئين، والالتفاف حول حق العودة الثابت؛ بهدف شطبه من مواثيق وقرارات الأمم المتحدة. منذ العام الماضي اتخذت الإدارة الأمريكية العديد من القرارات التي تسعى من خلالها إلى تصفية تلك القضية، لتضرب بعرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق التي صدرت عن الأمم المتحدة، وأبرزها القرار الأممي (194).
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