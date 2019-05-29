تفاصيل لقاء العاهل المغربي وجاريد كوشنر

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

جاريد كوشنر

أكد العاهل الأردني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في العاصمة عمان، على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية. وذكرت نشرة الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، استقبل الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.

وتم بحث المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بحسب وكالة "بترا" الأردنية.اقرأ أيضا| كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»وأكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية