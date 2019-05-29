رياضة

جروس يفاضل بين هذا الثنائي لمواجهة الإنتاج الحربي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
جروس
جروس
يفاضل كريستيان جروس، المدير الفنى السويسري لفريق الزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدرس جروس عودة خالد بوطيب لهجوم الزمالك بعدما شارك فى الدقائق الأخيرة من مواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، أو الإبقاء على حميد أحداد فى هجوم الزمالك بصفة أساسية، بعد المستوى المميز.
ويغيب عمر السعيد عن مواجهة الإنتاج بسبب الإيقاف، ليصبح أمام جروس خياران سواء بعودة بوطيب لقيادة الهجوم، أو باستمرار أحداد بعد الأداء المميز الذى قدمه أمام نهضة بركان. وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان وهي أول بطولة قارية منذ 16 عامًا،
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تشكيل آرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكل فريقه التي تواجه نظيره فريق تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، خلال المواجهة التي ستقام على الملعب الأولمبي بباكو، في المقابل اختار ماوريزيو ساري مدرب البلوز تشكيل فريقه، وتعد هذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وسبق أن تواجها الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة.
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رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا من أجل خوض ثلاث مباريات ودية في إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، يبدؤها أمام منتخب أوزبكستان مباراتين وديتين يومي التاسع والحادي عشر من شهر يونيو المقبل، ثم مواجهة منتخب فلسطين الشقيق في السادس عشر من الشهر ذاته، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين دون 23 عامًا في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو.
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وقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة لأمم إفريقيا

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت التي ستنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر، من تصوير استاد الدفاع الجوى، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، وجاء نص البيان كالتالى: "فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير استاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن السيد أحمد مجاهد الذى تصادف وجوده فى مقر الاستاد منع فريق التصوير من استكمال مهمته التى تصب فى مصلحة البطولة".
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أول رد رسمي من الزمالك على تأجيل الأهلي والمقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا اليوم الإثنين، أكد خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة بطولة الدوري، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة المحلية، وجاء نص البيان كالتالي:- أن التأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فأن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فأن الزمالك سيطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.
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رئيس الزمالك: تحدثت مع اللاعبين وجروس مش هيكمل

قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان سببًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب نزوله شخصيًا للاعبين بين شوطي اللقاء، وتحفيزهم قبل الشوط الثاني، وطالبهم باللعب بروح كبيرة دون النظر أو تنفيذ تعليمات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، كما طالبهم باللعب بروح وحماس كبير لأن ذلك سيكون السبب في الفوز بالبطولة. وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مسألة نزوله للاعبين كانت واجبة، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن حديثه للاعبين كان طبيعيا.
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«كاف»: جروس على بعد خطوة من كتابة التاريخ

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على المدير الفني لفريق نادي الزمالك السويسري كريستيان جروس، ومهاجمه محمود عبد المنعم كهربا، قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان في الكونفدرالية، إذ قال الموقع الرسمي للكاف: "جروس انضم إلى الزمالك في بداية هذا الموسم، كانت التوقعات مرتفعة، ويبدو أنه حقق توقعاته"، مضيفا: "جروس على بعد خطوة واحدة من كتابة التاريخ، حيث يطارد العملاق المصري أول لقب له في كأس الاتحاد الإفريقي، وهو أول لقب قاري له منذ عام 2003".
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تعرف على موقف عماد السيد من مباراة نهضة بركان

يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لاختبار طبي، اليوم الأربعاء، لتحديد مدى إمكانية وجوده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نهضة بركان، إذ قرر الجهاز الطبي للقلعة البيضاء إخضاع اللاعب لاختبار طبي على هامش مران الفريق، من أجل تحديد إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء في مواجهة نهضة بركان. وطلب السيد من الجهاز الطبى تجهيزه حتى يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء، لعمر صلاح "الحارس الثالث للفريق"، الذي سيتولى حراسة مرمى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، نظرا لإيقاف محمود عبدالرحيم "جنش" للطرد أمام النجم الساحلى التونسى في إياب نصف النهائي.
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