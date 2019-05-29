أسر شهداء المنيا: أولادنا فرحانين في السماء

كان لخبر وصول الإرهابي هشام عشماوي المطلوب الأول في مصر، أمس الثلاثاء، صدى واسع، إذ أثلج الخبر صدور أهالي الشهداء ومنهم أهالي حادث أتوبيس المنيا الذي خطط عشماوي له

تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

فرحة عارمة يعيشها أسر وأهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الذي استهدف حافلات تقل أقباط على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل، وخلّف وراءه مقتل 28 من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك عقب إذاعة فيديو وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر داخل طيارة حربية عسكرية ويقتاده عددا من المقاتلين المصريين، خاصة أن "عشماوي" من المشاركين في الهجوم على الحافلات الثلاث التي أسفرت عن مقتل أبناءهم، وعبر أسر الشهداء عن فرحتهم جراء تسليم عشماوي" مطالبين بالقصاص من هذا الإرهابي.

"مصر فيها رجالة وجيشنا مش بيسب حق ولاد البلد"، بهذه الجملة عبر وحيد حبيب شقيق الشهيد "عايد حبيب" أحد ضحايا الحادث، عن فرحته بتسليم القوات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من قوات الجيش الليبي، موضحا أن فرحة كبيرة يعيشها أهالي قرية دير الجرنوس في مركز مغاغة، خاصة وأن القرية دير الجرنوس فقدت 7 من أبناءها