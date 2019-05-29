سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسر شهداء المنيا: أولادنا فرحانين في السماء

كان لخبر وصول الإرهابي هشام عشماوي المطلوب الأول في مصر، أمس الثلاثاء، صدى واسع، إذ أثلج الخبر صدور أهالي الشهداء ومنهم أهالي حادث أتوبيس المنيا الذي خطط عشماوي له
تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
فرحة عارمة يعيشها أسر وأهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الذي استهدف حافلات تقل أقباط على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل، وخلّف وراءه مقتل 28 من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك عقب إذاعة فيديو وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر داخل طيارة حربية عسكرية ويقتاده عددا من المقاتلين المصريين، خاصة أن "عشماوي" من المشاركين في الهجوم على الحافلات الثلاث التي أسفرت عن مقتل أبناءهم، وعبر أسر الشهداء عن فرحتهم جراء تسليم عشماوي" مطالبين بالقصاص من هذا الإرهابي.
"مصر فيها رجالة وجيشنا مش بيسب حق ولاد البلد"، بهذه الجملة عبر وحيد حبيب شقيق الشهيد "عايد حبيب" أحد ضحايا الحادث، عن فرحته بتسليم القوات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من قوات الجيش الليبي، موضحا أن فرحة كبيرة يعيشها أهالي قرية دير الجرنوس في مركز مغاغة، خاصة وأن القرية  دير الجرنوس فقدت 7 من أبناءها
اقرأ المزيد
امم-افريقيا‎

الشركة المتحدة: وقف حملات اللجنة المنظمة لكان 2019

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، بيانا، حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، قائلا: "فوجئنا وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن أحمد مجاهد، الذي تصادف وجوده في مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت".
جثة

وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في حادث سير

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط، وتوفي مدير الأمن لاحقا، متأثرا بإصابته.
جاريد كوشنر

تفاصيل لقاء العاهل المغربي وجاريد كوشنر

أكد العاهل الأردني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في العاصمة عمان، على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية. وذكرت نشرة الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، استقبل الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: استرداد أرض مصنع الترانزستور

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم استرداد أرض مصنع الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية "تليمصر" بالكامل، ودونما التفريط فى سنتيمتر واحد منها، وذلك بعد صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالدعوتين رقمي 5734 و5735 لسنة 21 ق، وبعد رفض الطعن المقدم من الشركة على قراري محافظ الإسماعيلية رقمي 293 و294 لسنة 2016 المطعون فيهما، وذلك باستصدار قرار المحكمة بإلزام الشركة بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة بمساحة 23 ألفا و940 مترا مربعا وتسليمها لمدينة الإسماعيلية بحالتها وبما عليها.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد-مغربى-1

أرملة الشهيد خالد مغربي: النهارده عيد (فيديو)

علقت رضوى مجدي أرملة االشهيد المقاتل النقيب خالد المغربي، على خبر استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش الليبي، قائلة: «أكيد اللي حصل دا انتصار عظيم كنا مستنينه، واثقين في جيشنا أنه كان هيعمل كدا، حتى لو اتأخر شوية التوقيت، بس كنا واثقين أن كدا هيحصل»، مضيفة: «كل يوم بيحصل استشهاد لظباطنا وهما بيجيبوا حق اللي استشهدوا، واللي بيستشهد بييجي اللي يجيب حقه، فإحنا كنا واثقين إن دا هيحصل، فحقيقي شكرا للجيش المصري اللي دايما واقف بياخد حقنا وبيدافع عنا وبيصون أرضنا وبيحمينا».
اسلام-مشهور-(4)

والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
الشهيد أحمد المنسي

أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

بعد عشماوي.. هؤلاء الإرهابيون تطاردهم مصر

بتسلّم الإرهابي هشام عشماوي، تكون مصر خطت أولى خطواتها في إطار سعيها الحثيث للإيقاع بشبكة من الإرهابيين المشتبه في ضلوعهم في هجمات كبيرة ودامية استهدفت عناصر مدنية وعسكرية على حد سواء. ويمثل إلقاء القبض على عشماوي ضربة للمتشددين الذين يشنون هجمات في مصر عبر حدودها الشرقية والغربية، وجميعهم مرتبطون مع بعضهم بعضا فكريا وتنظيميا بشكل أو بآخر، بحسب ما قاله الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب ماهر فرغلي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، محددًا قائمة تشمل «أخطر الإرهابيين» الذين تطاردهم مصر، وهم:
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org