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وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في حادث سير

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط، وتوفي مدير الأمن لاحقا، متأثرا بإصابته.
وتوجه مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقوة من مديرية الأمن، ظهر اليوم، لمركز ديروط على خلفية مشاجرة واطلاق أعيرة نارية بين عائلتين، وأثناء عودتهم من المأمورية بطريق "ديروط - أسيوط" أمام مركز القوصية اختلت عجلة القيادة في يد السائق، في أثناء تخطي إحدى السيارات ما أسفر عن انقلاب السيارة. وتم نقل المصابين
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امم-افريقيا‎

الشركة المتحدة: وقف حملات اللجنة المنظمة لكان 2019

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، بيانا، حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، قائلا: "فوجئنا وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن أحمد مجاهد، الذي تصادف وجوده في مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت".
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أسر شهداء المنيا: أولادنا فرحانين في السماء

فرحة عارمة يعيشها أسر وأهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الذي استهدف حافلات تقل أقباط على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل، وخلّف وراءه مقتل 28 من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك عقب إذاعة فيديو وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر داخل طيارة حربية عسكرية ويقتاده عددا من المقاتلين المصريين، خاصة أن "عشماوي" من المشاركين في الهجوم على الحافلات الثلاث التي أسفرت عن مقتل أبناءهم، وعبر أسر الشهداء عن فرحتهم جراء تسليم عشماوي" مطالبين بالقصاص من هذا الإرهابي.
جاريد كوشنر

تفاصيل لقاء العاهل المغربي وجاريد كوشنر

أكد العاهل الأردني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في العاصمة عمان، على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية. وذكرت نشرة الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، استقبل الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: استرداد أرض مصنع الترانزستور

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم استرداد أرض مصنع الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية "تليمصر" بالكامل، ودونما التفريط فى سنتيمتر واحد منها، وذلك بعد صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالدعوتين رقمي 5734 و5735 لسنة 21 ق، وبعد رفض الطعن المقدم من الشركة على قراري محافظ الإسماعيلية رقمي 293 و294 لسنة 2016 المطعون فيهما، وذلك باستصدار قرار المحكمة بإلزام الشركة بإخلاء الأرض الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة بمساحة 23 ألفا و940 مترا مربعا وتسليمها لمدينة الإسماعيلية بحالتها وبما عليها.
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مصر-تقدم-مساعدات-إنسانية-للأشقاء-في-.موزمبيق (1)

مصر ترسل مساعدات إنسانية إلى موزمبيق (صور)

وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان تنقلان شحنة المساعدات المقدمة من مصر إلى موزمبيق اليوم السبت إلى العاصمة مابوتو لمواجهة آثار اعصار "إيداي" الذي ضرب البلاد. وكان في استقبال الطائرتين، حاتم الألفي، السفير المصري في موزمبيق، وأعضاء السفارة، وعدد من كبار المسئولين الموزمبيقيين. وصرح الألفي، بأن المساعدات المصرية تأتي في إطار الدعم المصري المستمر إلى موزمبيق، ومسئولياتها تجاه الأشقاء في إفريقيا، واستجابةً من القيادة السياسية المصرية للنداء الذي وجهه الرئيس الموزمبيقي لمساندة بلاده بعد تعرضها لإعصارين (إيداي) في منتصف مارس، و(كينيث) نهاية أبريل.
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: ندعم المؤسسة العسكرية بليبيا لتستعيد الشرعية

أكد الرئيس عبد الفتاج السيسي، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا منذ بدايتها بدعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في الأراضي الليبية، وللتصدي للميليشيات والتنظيمات المسلحة ومكافحة الأنشطة الإرهابية، بما يمهد الطريق نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والدستورية. جاء ذلك خلال استقبل الرئيس السيسي، اليوم السبت، النائب البرلماني الألماني "فولكر كاودر"، عضو الكتلة البرلمانية للائتلاف المسيحي والزعيم السابق للأغلبية البرلمانية.
البنك الدولي

رئيس البنك الدولي: مصر تخطت صعوبات السنوات الماضية

أشاد دايفيد مالباس رئيس البنك الدولي بنجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهتها خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، وذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، اليوم. وأكد "مالباس" حرص البنك على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها بما يُسهم في دعم جهودها للتنمية. وفي جولة بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قال مالباس: "لقد انبهرت انبهارًا شديدًا بمركز خدمات المستثمرين والشركات الناشئة التي تتيح لجميع المستويات الاقتصادية أن تستفيد، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا".
سامح-شكرى (2)

مصر تحذر تركيا من التنقيب في منطقة بحرية غرب قبرص

أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء فى أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص. وحذرت وزارة الخارجية المصرية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه. وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن "قلقها البالغ"، اليوم، حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
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