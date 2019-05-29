وقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة لأمم إفريقيا

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

أحمد مجاهد

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت التي ستنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر، من تصوير استاد الدفاع الجوى، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، وجاء نص البيان كالتالى: "فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير استاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن السيد أحمد مجاهد الذى تصادف وجوده فى مقر الاستاد منع فريق التصوير من استكمال مهمته التى تصب فى مصلحة البطولة".

"اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل السيد أحمد مجاهد تم عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح التى حصلت عليها تايم سبورت؛ إذ قامت القناة بتصوير خمسة استادات أخرى هى استادات القاهرة، الكلية الحربية، السويس، الإسماعيلية والإسكندرية، كما حصلت من القوات المسلحة على كافة التصاريح والتصديقات اللازمة لتصوير استاد

"اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل السيد أحمد مجاهد تم عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح التى حصلت عليها تايم سبورت؛ إذ قامت القناة بتصوير خمسة استادات أخرى هى استادات القاهرة، الكلية الحربية، السويس، الإسماعيلية والإسكندرية، كما حصلت من القوات المسلحة على كافة التصاريح والتصديقات اللازمة لتصوير استاد الدفاع الجوى".



"إزاء هذا الموقف غير المبرر من أحمد مجاهد تعلن الشركة المتحدة، عن استيائها من هذا الحدث، وتتساءل عن موقف اللجنة المنظمة واتحاد الكرة من هذا الإجراء، فإن الشركة تعلن عن تعليق تصوير استاد الدفاع الجوى لحين تقديم توضيح رسمى من اللجنة المنظمة للبطولة، ووقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة حتى توضيح موقف عضو اتحاد الكرة من تصوير استاد الدفاع الجوى لحين توضيح الأمر بشكل نهائى وتحديد الصلاحيات، وننتظر النتائج".