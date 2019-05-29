Watch it: لدينا مليون مشترك.. ومد الفترة المجانية

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

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أعلنت منصة Watch iT الرقمية، اليوم الأربعاء، عن وصول عدد مشتركيها إلى مليون شخص، وذلك بعد مرور حوالي شهر على إطلاق التطبيق، كما أعلنت المنصة عن مد فترة الاستخدام المجاني للتطبيق حتى نهاية شهر رمضان الكريم. من ناحية أخرى، أعلنت Watch iT، أمس الثلاثاء، عن حصولها علي الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات، كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية.

وقالت إدارة منصة Watch iT إن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية بداية إثراء المحتوي الرياضي الرقمي على المنصة وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.ويوم الجمعة الماضي، وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة