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Watch it: لدينا مليون مشترك.. ومد الفترة المجانية

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
watch it
watch it
أعلنت منصة Watch iT الرقمية، اليوم الأربعاء، عن وصول عدد مشتركيها إلى مليون شخص، وذلك بعد مرور حوالي شهر على إطلاق التطبيق، كما أعلنت المنصة عن مد فترة الاستخدام المجاني للتطبيق حتى نهاية شهر رمضان الكريم. من ناحية أخرى، أعلنت Watch iT، أمس الثلاثاء، عن حصولها علي الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات، كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية.
وقالت إدارة منصة Watch iT إن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية بداية إثراء المحتوي الرياضي الرقمي على المنصة وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.ويوم الجمعة الماضي، وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة
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المذيعة ألين دي جينيريس تتعرض للتحرش من زوج والدتها

كشفت المذيعة الأمريكية الشهيرة ألين دي جينيريس، خلال لقاء لها في برنامج My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman، الذي يعرض على شبكة نتفليكس، عن تعرضها للتحرش في فترة المراهقة، على يد زوج والدتها، الذي استغل إصابة الأم بمرض السرطان الخبيث، وعجزها صحيًا عن الالتفات لابنتها، ليعتدي على "إلين" جسديًا. ووصفت "ألين" التجربة التي تعرضت إليها في صغرها، بالتجربة الأليمة، كونها كانت ضحية التحرش في هذه السن الصغيرة، ولم يكن هناك أحد بجوارها ليحميها مما يحدث لها، بحسب موقع ET الأمريكي.
الواد-سيد-الشحات

سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.
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الحلقة الـ23 «سوبر ميرو».. إيمي تجد الحب الحقيقي

بدأت الحلقة الـ23 من مسلسل «سوبر ميرو»، في عيادة الطبيب النفسي بلبل فخر العرب، الذي حاول أن يقنع واحدا من رجال العصابة بأن يعالجه نفسيا بدلا من حالة التوتر والقلق المستمرة التي يعيش فيها، غير مدرك أن رجل العصابة يريد أن يقتل "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، وشقيقه "هدهد" حمدي الميرغني. وتطورت الأحداث بشكل كوميدي، بينما رجل العصابة مُمدد على الشيزلونج يتحدث عن عمله في سوق السمك قبل أن يتجه إلى عالم الجريمة ويتحالف مع عصابة الكوبرا "إنعام سالوسة" والفاجر "محمد ثروت"، ويصبح قتل سوبر ميرو شغله الشاغل.
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أحمد سعد وسمية الخشاب

سمية الخشاب عن هجوم أحمد سعد:الأسد لا يرد على الكلاب

نشر الحساب الرسمي للفنانة سمية الخشاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أبيات شعر، يبدو أنها موجهة إلى شخص بعينه، وجاء فيها: "قل ما شئت في مسبة عرضي فالسكوت عن اللئيم جواب، لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب". وقد ربط الجمهور بين التدوينة وتصريحات الفنان أحمد سعد، التي قالها أمس في برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، إذ اتهمها بسرقة شقته، وهو السبب الحقيقي في الطلاق على حد قوله، مضيفًا: "خدعتني بسبحتها وجذبتني إليها"، ثم أكد أن ما يعنيه حاليا هو أولاده فقط.
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محمد هنيدي لجمهوره: مع الهضبة في الإعلان الجاي

مازح الفنان محمد هنيدي جمهوره عبر صفحته على «إنستجرام»، ونشر صورة له مع شبيه الهضبة عمرو دياب، قائلا: «مع الصديق عمرو دياب من حملة رمضان المقبل الإعلانية»، ونالت هذه اللقطة إعجاب الجمهور، وشاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتاد هنيدي أن يمازح جمهوره دائما بكوميكسات، وجاءت هذه المزحة بعد انتشار إعلان عمرو دياب الجديد الذى طرحه لشركة فودافون، واحتل تريند محرك البحث «جوجل» في مصر، إذ ظهر برفقة الفنانين: دينا الشربيني، وعزت أبو عوف، وأشرف عبدالباقي، ومنة شلبي، وريهام عبدالغفور، وحسن الشافعي.
البرنسيسه-بيسه (1)

البرنسيسة بيسة الحلقة الثانية.. أول ظهور لـ«سكسكة»

بعد أن فقدت "بيسة" الفنانة مي عز الدين، في الأولى من مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، عائلتها، وانتقالها للعيش بمنزل خالتها وزوجها "مرعي"، واضطرارها لأن تعمل "طبالة" في فرقة أفراح شعبية بعد أن تولت مصاريف المنزل؛ شهدت الحلقة الثانية من "البرنسيسة بيسة"، خروج الجدة "سكسة" والتي تُجسدها مي عز الدين أيضًا، من السجن لدواعي الإفراج الصحي، وتظهر "سكسكة" للمرة الأولى باعتبارها شخصية قوية يخشاها الجميع، حتى أن "بيسة" تطلب من خالتها وزوجها "مرعي" أن يذهبا للسجن ليستقبلا "سكسكة"، ولكنهما يرفضان خوفًا منها.
تامر-مرسى

أول تعليق لتامر مرسي عن إطلاق Watch iT بديلا ليوتيوب

تأكيدًا لما نشرته "التحرير" بالأمس، أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسي، بشكل رسمي، عن تدشين منصة رقمية للمحتوى الإعلامي باسم Watch iT، تعرض المحتوى الدرامي والبرامجي الذي يُذاع على القنوات التي تمتلكها (CBC -DMC -ON- الحياة)، وتكون بذلك بديلة عن طرح الأعمال على موقع "يوتيوب"، وتقدّم المنصة خدماتها مجانًا لمدة أسبوع، وبعده تبلغ قيمة الاشتراك 99 جنيهًا شهريًّا، و555 جنيها نصف سنوي، و999 جنيهًّا سنويًّا. وبذلك تعرض "إعلام المصريين" على هذه المنصة 15 مسلسلًا تُنتجها وتعرضها على قنواتها في شهر رمضان 2019.
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