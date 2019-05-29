الشركة المتحدة: وقف حملات اللجنة المنظمة لكان 2019

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

كأس الأمم الإفريقية

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، بيانا، حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، قائلا: "فوجئنا وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن أحمد مجاهد، الذي تصادف وجوده في مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت".

وأضافت الشركة: "منع مجاهد فريق التصوير من استكمال مهمته التي تصب في مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم في عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا والعالم".وذكرت: "اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل مجاهد تم عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح التي حصلت عليها تايم سبورت، إذ صورت القناة 5 ستادات