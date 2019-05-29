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الشركة المتحدة: وقف حملات اللجنة المنظمة لكان 2019

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، بيانا، حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، قائلا: "فوجئنا وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن أحمد مجاهد، الذي تصادف وجوده في مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت".
وأضافت الشركة: "منع مجاهد فريق التصوير من استكمال مهمته التي تصب في مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم في عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا والعالم".وذكرت: "اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل مجاهد تم عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح التي حصلت عليها تايم سبورت، إذ صورت القناة 5 ستادات
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حداد وإلغاء الاحتفالات.. محافظ أسيوط ينعي «جمال شكر»

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ببالغ الحزن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفى إثر حادث مروري أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية - أسيوط، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين في هذا الحادث، إذ أعلن المحافظ، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
جثة

وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في حادث سير

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط، وتوفي مدير الأمن لاحقا، متأثرا بإصابته.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أسر شهداء المنيا: أولادنا فرحانين في السماء

فرحة عارمة يعيشها أسر وأهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الذي استهدف حافلات تقل أقباط على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل، وخلّف وراءه مقتل 28 من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك عقب إذاعة فيديو وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر داخل طيارة حربية عسكرية ويقتاده عددا من المقاتلين المصريين، خاصة أن "عشماوي" من المشاركين في الهجوم على الحافلات الثلاث التي أسفرت عن مقتل أبناءهم، وعبر أسر الشهداء عن فرحتهم جراء تسليم عشماوي" مطالبين بالقصاص من هذا الإرهابي.
جاريد كوشنر

تفاصيل لقاء العاهل المغربي وجاريد كوشنر

أكد العاهل الأردني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في العاصمة عمان، على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية. وذكرت نشرة الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، استقبل الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.
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السيسي يتسلم أول بطاقة مشجع وتميمة أمم إفريقيا (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر، شهر يونيو المقبل، وأطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
أشرف صبحي (6)

صبحي: استعدينا لأمم إفريقيا في 3 شهور.. إنجاز كبير

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ما تم إنجازه في مشروع نادي الإسماعيلي الاجتماعي، وجهود استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قائلا: "الاستعدادت تجري على قدم وساق للانتهاء من تجهيز الملاعب لاستضافة أمم إفريقيا، وتم اختيار 6 استادات لاستضافة البطولة، وتم الانتهاء من الاستعدادات خلال 3 شهور فقط ما يعد إنجازا كبيرا، ومن المتوقع أن تحقق البطولة 2.1 مليار مشاهدة على مستوى العالم، والبطولة تعد ثالث أكبر حدث رياضة على مستوى العالم".
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نائب يطالب باستغلال أمم إفريقيا للترويج للسياحة

قال مجدي بيومي أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، إن اعتبار منتدى السياحة العالمي، مصر نموذجا فريدا في إدارة أزمة السياحة خلال الفترة السابقة يعكس حالة الاستقرار التى وصلت لها الدولة والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على هذا الملف، وتغيير الصورة لدى بعض الدول حول السياحة في مصر، مضيفا أن هذه الشهادة من المتوقع أن تترجم على الأرض خلال الفترة المقبلة، في صورة ازدهار وعودة السياحة المصرية بكامل طاقتها مرة أخرى، وهذا ما تعمل عليه كافة مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.
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هل يتم تحويل حديقة الإسعاف إلى جراج؟ الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد بشأن تحويل حديقة الإسعاف الكائنة أمام استاد الإسكندرية إلى جراج وموقف للسيارات، موضحا أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مشيرة إلى أن ما يتم في الحديقة ما هو إلا أعمال تطوير ورفع كفاءة للحديقة، لتصبح متنفسا ترفيهيا أكثر جاذبية للمواطنين، مؤكدة أن خطة تطوير الحديقة تأتي تماشيا مع ما يتم من أعمال لتطوير المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية، استعدادا لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
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