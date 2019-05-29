مصدر طبي يكشف سبب مصرع مدير أمن أسيوط

تحرير:محمد فتحي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

تصادم - أرشيفية

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، سبب وفاة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارته، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات، وتعرضه لكدمة شديدة في البطن، وإصابة مدير المباحث الجنائية بكدمات شديدة في الصدر والقدم، وإصابة الضابط الآخر بإصابات طفيفة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن باقي المصابين يخضعون للإشراف الطبي، وحالتهم جميعًا مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمان مدير الأمن إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، لمعاينته من قبل النيابة العامة وإنهاء تصريحات الدفن.

وشهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية. وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف