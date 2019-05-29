جريمة

مصدر طبي يكشف سبب مصرع مدير أمن أسيوط

تحرير:محمد فتحي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، سبب وفاة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارته، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات، وتعرضه لكدمة شديدة في البطن، وإصابة مدير المباحث الجنائية بكدمات شديدة في الصدر والقدم، وإصابة الضابط الآخر بإصابات طفيفة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن باقي المصابين يخضعون للإشراف الطبي، وحالتهم جميعًا مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمان مدير الأمن إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، لمعاينته من قبل النيابة العامة وإنهاء تصريحات الدفن.
وشهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية. وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف
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انقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.
حادث-تحطم-اتوبيس-سياحى-بجوار-المتحف-المصرى-الكبير (3)

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولي مدير المستشفى.
قطار (2)

أشلاء على السكة الحديد.. قطار يفرم شابا بالبحيرة

شهد مزلقان السكة الحديد بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مأساوي عندما اصطدم قطار على شريط السكة الحديد "إسكندرية - القاهرة" المتجه محافظة الإسكندرية بشاب، في أثناء عبورة للمزلقان وهو مغلق ما أدى لإصابته ووفاته في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار أسرة الشاب بعد التعرف على هويته من بطاقته الشخصية.
حريق

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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انقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.
حبل-مشنقة

انتحار فتاة شنقا حزنا على وفاة والدتها بالحوامدية

توفيت والدتها قبل عدة أشهر بمركز الحوامدية بالجيزة، فباتت الأيام تمر عليها ثقيلة كئيبة، تعجزها عن تحمل الوحدة بعد وفاة سندها الأكبر فى الحياة وهى أمها، حتى مع قدوم شهر رمضان المبارك، لم تفلح أجواؤه الدينية فى إخراج الفتاة من حزنها ووحدتها، بل زادها الأمر حزنًا وهى مطالبة بأن تعيش تلك الأجواء دون والدتها، التى كانت تدخل البهجة والسرور عليها، وتعد لها ما لذ وطاب فى الإفطار والسحور، وتبدأ فى تنظيف وتزيين المنزل استعدادًا للعيد، ومع هذه الحالة النفسية الأليمة قررت الفتاة التخلص من حياتها بالانتحار.
جثة

«ترامادول وعصير وجثة».. جريمة الزوجة والعشيق بالظاهر

لم تكن تتوقع "منى" أن جريمتها سوف تنكشف بعد أن ارتمت في أحضان عشيقها وخططا سويا لقتل الزوج، الذي قضى سنوات في الغربة يعمل ليلا نهارا حتى يوفر لها ولابنته الوحيدة "منة" حياة كريمة، بعدما أقنعها عشيقها بضرورة التخلص من الزوج، حتى يفسح لهما طريق الحرام الذي سلكاه منذ عامين عندما قرر "عادل" الذي يعمل مندوب مبيعات السفر إلى دولة خليجية بحثا وراء الرزق، ولم يدم سفره طويلا حتى تعرفت "منى" على عشيقها وعرفت معه طريق الحرام، والأسبوع الماضي، قرر عادل قضاء شهر رمضان مع زوجته وابنته، وحزم حقائبه وعاد إلى مصر، لكن الشيطانة وعشقيها وضعا الخطة للتخلص منه.
تصادم-أتوبيس-خاص-بمقطورة (3)

النيابة تعاين موقع سقوط أتوبيس الرحلات الطائش بالمرج

وصل فريق من نيابة المرج، لمعاينة موقع حادث تصادم أتوبيس رحلات بدائري المرج، والذي تسبب في مصرع رجل مسن، تم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.. البداية ببلاغ تلقته غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بخروج أتوبيس رحلات عن الطريق المخصص له، واصطدامه بسور طريق المرج الدائري، وبالانتقال والفحص، تبين أن أتوبيس رحلات اختلت عجلة القيادة من يد سائقه، وتصادف وجود بعض المواطنين على الطريق، ماتسبب في سقوط قتلى ومصابين.
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