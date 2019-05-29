رياضة

رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأولمبي

تحرير:أحمد بركات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا من أجل خوض ثلاث مباريات ودية في إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، يبدؤها أمام منتخب أوزبكستان مباراتين وديتين يومي التاسع والحادي عشر من شهر يونيو المقبل، ثم مواجهة منتخب فلسطين الشقيق في السادس عشر من الشهر ذاته، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين دون 23 عامًا في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو.
القائمة شهدت، وجود رمضان صبحي وصلاح محسن لاعبي الأهلي، وعمر صلاح حارس الزمالك، ومحمد صادق وعبدالرحمن مجدي لاعبي الإسماعيلي وكريم العراقي لاعب المصري، ومصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش وأحمد ياسر ريان لاعب الجونة. وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، أسامة جلال،
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تشيلسي‎

تشكيل آرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكل فريقه التي تواجه نظيره فريق تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، خلال المواجهة التي ستقام على الملعب الأولمبي بباكو، في المقابل اختار ماوريزيو ساري مدرب البلوز تشكيل فريقه، وتعد هذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وسبق أن تواجها الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة.
مؤتمر-احمد-مجاهد-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

وقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة لأمم إفريقيا

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت التي ستنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر، من تصوير استاد الدفاع الجوى، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، وجاء نص البيان كالتالى: "فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير استاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن السيد أحمد مجاهد الذى تصادف وجوده فى مقر الاستاد منع فريق التصوير من استكمال مهمته التى تصب فى مصلحة البطولة".
جروس

جروس يفاضل بين هذا الثنائي لمواجهة الإنتاج الحربي

يفاضل كريستيان جروس، المدير الفنى السويسري لفريق الزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدرس جروس عودة خالد بوطيب لهجوم الزمالك بعدما شارك فى الدقائق الأخيرة من مواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، أو الإبقاء على حميد أحداد فى هجوم الزمالك بصفة أساسية، بعد المستوى المميز.
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رمضان-صبحى (2)

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: ""حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات معي بخصوص استمرار رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وهو تاريخ نهاية الإعارة، بعدها سيعود اللاعب إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
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